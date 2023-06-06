Анастасия Метелкина и Лука Берулава встали в пару

Теги пары сборная Грузии Лука Берулава Анастасия Метелкина Фигурное катание

Фигуристы сборной Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава образовали спортивную пару.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания страны.

Ранее Берулава выступал с Кариной Сафиной – они побеждали на юниорском чемпионате мира-2022 в парном катании.

Метелкина каталась в дуэте с Даниилом Паркманом – в минувшем сезоне они занимали третье место на этапе Гран-при Финляндии.

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4 комментария

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Lana74
Новости фигурного катания Грузии скоро буду интереснее, чем свои
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akschweyan
Ну ну))
Настя младше Карины, а уже повыше будет. Через год снова партнершу менять?))
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Tatiana Klm
Ну, если Настя вдруг запрыгает в этой паре, то это имело смысл.
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Светлана Менова
Ответ akschweyan
Ну ну)) Настя младше Карины, а уже повыше будет. Через год снова партнершу менять?))
Судя по его поведению - да, будет. А пару с Паркманом очень жаль, нравились они мне.
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