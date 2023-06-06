Анастасия Метелкина и Лука Берулава встали в пару
Фигуристы сборной Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава образовали спортивную пару.
Об этом сообщили в Федерации фигурного катания страны.
Ранее Берулава выступал с Кариной Сафиной – они побеждали на юниорском чемпионате мира-2022 в парном катании.
Метелкина каталась в дуэте с Даниилом Паркманом – в минувшем сезоне они занимали третье место на этапе Гран-при Финляндии.
Настя младше Карины, а уже повыше будет. Через год снова партнершу менять?))