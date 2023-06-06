Анастасия Метелкина и Лука Берулава встали в пару

Фигуристы сборной Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава образовали спортивную пару.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания страны.

Ранее Берулава выступал с Кариной Сафиной – они побеждали на юниорском чемпионате мира-2022 в парном катании.

Метелкина каталась в дуэте с Даниилом Паркманом – в минувшем сезоне они занимали третье место на этапе Гран-при Финляндии.