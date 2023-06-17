Татьяна Тарасова: «Синицина и Кацалапов закончили карьеру. Надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Татьяна Тарасова сообщила, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.

Танцевальный дуэт не вошел в резервный состав сборной России на сезон-2023/24. 

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру.

Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Вот именно, надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу.

Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни»,  сказала Тарасова.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой

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5 комментариев

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arrishek
и снова информация поступает от третьих лиц. ничего не меняется
+4
0
+4
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Katerina Sunny
Тарасова не поспешила? А то как с Жулиным начнут опровергать.
+3
-1
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Ирина Похлебаева
Ответ Katerina Sunny
Тарасова не поспешила? А то как с Жулиным начнут опровергать.
Она не имеет никаки полномочий делать подобные заявления.Про внучков-пожалуйста,если они ей это позволяют.
+2
0
+2
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Ритт
Кац уже опроверг. )
+3
-3
0
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