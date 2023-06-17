Татьяна Тарасова: «Синицина и Кацалапов закончили карьеру. Надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу»

Татьяна Тарасова сообщила, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.

Танцевальный дуэт не вошел в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру.

Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Вот именно, надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу.

Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», сказала Тарасова.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой