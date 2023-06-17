Татьяна Тарасова: «Синицина и Кацалапов закончили карьеру. Надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу»
Татьяна Тарасова сообщила, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.
Танцевальный дуэт не вошел в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.
«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру.
Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Вот именно, надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу.
Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», сказала Тарасова.
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