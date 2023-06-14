Голубая мечеть, телебашня Чамлыджа, собор Айя-София. Анастасия Мишина рассказала о местах, которые стоит посетить в Стамбуле

Анастасия Мишина рассказала, какие места стоит посетить в Стамбуле.

«Сезон отпусков в самом разгаре. Одно из самых популярных направлений – Стамбул.

Я уже успела рассказать про свои впечатления от поездки. Теперь хочу показать места, которые обязательно нужно посетить.

1. Посмотреть на город сверху можно с телебашни Чамлыджа. Когда смотришь на башню, кажется, что она не так уж и далеко. Внимание, это ловушка 😂 Мы шли почти два часа от порта и очень устали!

2. Визитная карточка города – Голубая мечеть. Внутри она отделана особенной керамической плиткой, расписанной голубыми и белыми красками. Поэтому мечеть и называется голубой.

3. Собор Айя-София переносит нас в Византийскую империю. Православный храм, переделанный в 15-м веке в мечеть. За белыми полотнами под куполом можно увидеть лики святых.

4. Цистерна Базилика – древнее подземное водохранилище. Оно состоит из 336 колонн. Колонны отличаются друг от друга, так как привезены из различных храмов. Идеальное место, чтобы спрятаться от жары.

5. Дворец Долмабахче. Необычный для Турции дворец в стиле барокко. При его отделке использовалось около 14 тонн одного только золота! А все потому, что султан Абдул-Меджид решил посоперничать с европейскими правителями. Что ж, ему это удалось!

6. Традиционный сладости стоит попробовать в кондитерской Hafiz Mustafa 1864.

7. Посмотреть на трамвай с балкончика. Залипательно», – написала Мишина в соцсети.