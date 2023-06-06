«Город с игрушечными домиками. Мне так понравилась его атмосфера». Анастасия Мишина рассказала о поездке в Зеленоградск
Фигуристка Анастасия Мишина поделилась впечатлениями от поездки в Зеленоградск.
«Наконец, выкладываю фотографии из Зеленоградска. Город с игрушечными домиками. Мне так понравилась его атмосфера 😍
В Зеленоградске можно увидеть изображения котиков на зданиях, фонарях, столбах и люках. Наблюдала забавную картину, как дети с удовольствием их искали.
На берегу встретила красавца лебедя. Но видео инстаграм категорически отказывается выкладывать. Понравился ресторанчик «Балт», – написала Мишина.
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