«Город с игрушечными домиками. Мне так понравилась его атмосфера». Анастасия Мишина рассказала о поездке в Зеленоградск

Теги сборная России фото пары Анастасия Мишина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Мишина поделилась впечатлениями от поездки в Зеленоградск.

«Наконец, выкладываю фотографии из Зеленоградска. Город с игрушечными домиками. Мне так понравилась его атмосфера 😍

В Зеленоградске можно увидеть изображения котиков на зданиях, фонарях, столбах и люках. Наблюдала забавную картину, как дети с удовольствием их искали.

На берегу встретила красавца лебедя. Но видео инстаграм категорически отказывается выкладывать. Понравился ресторанчик «Балт», – написала Мишина. 

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1 комментарий

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ЮИ
Зеленоградск прекрасен! Котики тоже! И конечно Настя!
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