Татьяна Мишина: «Туктамышевой очень понравилось в Мексике. Программы ей еще не поставили, рано об этом говорить»
Татьяна Мишина рассказала, что Елизавете Туктамышевой пока не поставили новые программы.
В конце мая – начале июня тренер Алексей Мишин и фигуристы из его группы, в том числе Туктамышева, провели мастер‑классы в Мексике.
– Туктамышевой понравилось в Мексике?
– Конечно, очень понравилось. Лиза все время выкладывала фотографии из Мексики.
Необычная страна, много впечатлений, там все другое, отличается от Европы. Побывать в Мексике – редкая возможность.
– Программы для Елизаветы на сезон еще не поставили?
– Еще нет. Рано об этом говорить, ребята были в отпуске, в отъездах, – сказала Мишина.
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