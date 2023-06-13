Татьяна Мишина: «Туктамышевой очень понравилось в Мексике. Программы ей еще не поставили, рано об этом говорить»

Татьяна Мишина рассказала, что Елизавете Туктамышевой пока не поставили новые программы.

В конце мая – начале июня тренер и фигуристы из его группы, в том числе Туктамышева, провели мастер‑классы в Мексике.

– Туктамышевой понравилось в Мексике?

– Конечно, очень понравилось. Лиза все время выкладывала фотографии из Мексики.

Необычная страна, много впечатлений, там все другое, отличается от Европы. Побывать в Мексике – редкая возможность.

– Программы для Елизаветы на сезон еще не поставили?

– Еще нет. Рано об этом говорить, ребята были в отпуске, в отъездах, – сказала Мишина.

Елизавета Туктамышева: «Уезжать из Канкуна не хотелось, там было круто. Всем советую побывать в Мексике»