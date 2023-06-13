Татьяна Мишина: «Туктамышевой очень понравилось в Мексике. Программы ей еще не поставили, рано об этом говорить»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина рассказала, что Елизавете Туктамышевой пока не поставили новые программы.

В конце мая – начале июня тренер Алексей Мишин и фигуристы из его группы, в том числе Туктамышева, провели мастер‑классы в Мексике.

– Туктамышевой понравилось в Мексике?

– Конечно, очень понравилось. Лиза все время выкладывала фотографии из Мексики.

Необычная страна, много впечатлений, там все другое, отличается от Европы. Побывать в Мексике – редкая возможность.

– Программы для Елизаветы на сезон еще не поставили?

– Еще нет. Рано об этом говорить, ребята были в отпуске, в отъездах, – сказала Мишина. 

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5 комментариев

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galik55
Рада , что Лиза хорошо отдохнула, ей удачных постановок.
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Алеся Ткаченко
Удачных постановок.В прошлом сезоне программы были бомбические.
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Додик Аксель
Лиза хорошо и плодотворно отдохнула, акклиматизируется после длительного перелёта и смены часовых поясов, и можно приступать к тренировках, и подготовке программ на сезон совместно с постановщиками.
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