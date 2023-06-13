Елизавета Туктамышева: «Уезжать из Канкуна не хотелось, там было круто. Всем советую побывать в Мексике»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева возвращается из отпуска в Мексике.

«Ну что, ребята, закончился мой долгожданный отпуск, который был всего лишь одну недельку, но мне показалось, что был он намного дольше, потому что кучу эмоций я получила. Мы съездили на несколько экскурсий. Я восстановилась, полна сил и энергии.

Я сейчас уже в Турции на пересадке – слава богу, она не такая большая, всего 4 часика. Быстренько убила пару часиков в дьюти-фри. Сейчас уже иду к гейту.

Скоро буду дома, в Питере. Очень жду встречи с родными, с собачками, с сестрами, с мамой. Я очень довольна, но уезжать из Канкуна все равно не сильно хотелось, потому что там было круто. Я всем советую побывать в Мексике», – сказала Туктамышева.

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4 комментария

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Елена
ага, прям все сейчас полетим в Мексику отдыхать
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Maria L
хорошо что Лиза отдохнула и перзарядила свои батарейки, пора начинать готовиться к сезону 💪
+6
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Светлана Менова
Согласна, Канкун - одно из лучших мест на земле для отдыха. Провела там незабываемые дни несколько лет назад и тоже хочу ещё раз побывать в Мексике!
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Denisque78
нормальное такое, реалистичное пожелание для 97% населения страны
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