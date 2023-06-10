1 июля в «Лужниках» пройдет день, посвященный 100-летию Московского спорта

День московского спорта пройдет 1 июля в «Лужниках».

Об этом сообщает пресс-службы мэра Москвы Сергея Собянина.

«В олимпийском комплексе «Лужники» 1 июля пройдет день, посвященный 100-летию Московского спорта.



Вокруг «Лужников» развернется масштабная инсталляция о достижениях наших прославленных атлетов. Гости события встретятся со звездами спорта, примут участие в ток-шоу, увидят показательные выступления и концерт.



Территорию комплекса поделим больше чем на 20 тематических площадок: футбол, сайклинг, легкая атлетика, фигурное катание, стритбол, экстремальные виды спорта, брейк-данс, фехтование и др.



Для детей готовим памп-трек, занятия по гимнастике, площадку с радиоуправляемыми машинками.



День Московского спорта стартует в 12:00. Все мероприятия будут бесплатными, на некоторые нужна предварительная регистрация. Приходите в удобной одежде, чтобы активно провести время», – говорится в сообщении.