«Все в сборе, все на коньках». Щербакова сфотографировалась и сняла видео с сестрами на катке

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова показала, как катается на коньках вместе с сестрами Яной и Инной.

Олимпийская чемпионка сейчас находится во Франции. 

«Все в сборе, все на коньках», – сказала Щербакова в видео.

«У меня неожиданное включение». Щербакова показала видео на льду с Амодио

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35 комментариев

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Lanapiano
Три красавицы-сестрицы Инь, Янь, Ань))
+36
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+27
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Ритт
Папа Стас - ювелир. Три дочки красавицы сделал. Все три еще и умницы! Приятно смотреть на эту семью.
+36
-12
+24
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Анна Лисина
Кто писал, что у Ани сестра старшая толстушка? Глаза разуйте.
+25
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Elena Savanuk
Любят фигурное катание в семье Щербаковых !
+25
-7
+18
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Биатлонная зима
Похожи сестрички друг на друга
+19
-2
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Светлана Менова
Помню, перед Олимпиадой Инна записала видео для Olympic channel, где на прекрасном английском сказала, как она гордится своей сестрой. Все девчонки очень симпатичные и, судя по всему, очень дружны! ❤️
+21
-5
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ИннаВБ
Ответ Katerina Sunny
Инна тоже занималась ФК, но надолго задержалась только Аня.
Аню привели на каток за компанию с Инной, а получилось что Аня Олимпийская чемпионка)))
+16
0
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Николай Криницкий
Счастливые родители, три дочери умницы-красавицы.
+22
-6
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Lebedstory
Чудесно, когда семья вместе.
Три изящные, элегантные умницы.
+18
-4
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ИннаВБ
Ответ Анна Лисина
Кто писал, что у Ани сестра старшая толстушка? Глаза разуйте.
Просто пубертат был, сейчас все нормализовалось, ну а хейтерам только повод нужен, сами знаете
+12
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Mira Val
Аня и Яна очень похожи)
+9
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Lapo Elkann
За старшую " Чудесатые " следили и писали , что она толстая. Оказывается нет.
+17
-8
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Natali D
Классные! Будьте счастливы, девочки!
+9
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Katerina Sunny
Ответ Elena Savanuk
Любят фигурное катание в семье Щербаковых !
Инна тоже занималась ФК, но надолго задержалась только Аня.
+9
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nina1212
Ответ Неволяшка
Как всегда у всех совершенно случайно были с собой коньки) Писали всегда, что старшая сестра Анны крупненькая, поэтому и Анна худышкой не будет. И вот момент, когда уже и все трое наподбор)
почему случайно? Наверняка отдых заранее планировался, и посещение катка входило в планы
На борту катка название этого места, это курорт - деревня во Франции в горах, возможно там остановились для празднования ДР Инны
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Додик Аксель
Все девчонки одинаковы с лица, похожи сестрички, мамина и папина гордость !
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Irina Kistler
Аня похудела, выглядит прекрасно, возможно и к соревнованиям вернётся, хотелось бы её увидеть.
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На Пекин
Трое из ларца одинаковых с лица)
+8
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абанамат
Папа с мамой постарались. Красивые девушки получились!
+5
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+4
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<vella>
Ответ Oleandra
Да, жаль, нет такого имени - Янна.. хотя можно было придумать.. или Юнна)
любой каприз за ваши деньги)
а если серьезно - нет никаких проблем,
можете зарегистрировать ребенка с двумя нн.
кстати, есть поэтесса Юнна Мориц,
у меня в детстве была книжка с ее стихами.
+4
0
+4
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KathSD
Ответ Lanapiano
Три красавицы-сестрицы Инь, Янь, Ань))
Как точно подмечено то
+3
0
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Додик Аксель
Ответ девочкитакиедевочки
все похожи на маму
Как часто и бывает, дочери на маму, сыновья на папу.
+3
0
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Elena Savanuk
Ответ Katerina Sunny
Инна тоже занималась ФК, но надолго задержалась только Аня.
Да, Аня пошла по стопам своей старшей сестры , но смогла не просто задержаться в данном виде спорта, о чем и свидетельствует ее олимпийское золото в личке !
+3
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Ритт
Ответ Неволяшка
Как всегда у всех совершенно случайно были с собой коньки) Писали всегда, что старшая сестра Анны крупненькая, поэтому и Анна худышкой не будет. И вот момент, когда уже и все трое наподбор)
Видно, что коньки старые у всех. Возможно фигуристки, которые там тренируются, одолжили девочкам свои или в прокат взяли.
А что вы имеете в виду "все трое наподбор"? Все худенькие на фото.
+3
0
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kate_ko
Ответ Lanapiano
Три красавицы-сестрицы Инь, Янь, Ань))
отличный каламбур)
+2
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