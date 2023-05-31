«Все в сборе, все на коньках». Щербакова сфотографировалась и сняла видео с сестрами на катке
Анна Щербакова показала, как катается на коньках вместе с сестрами Яной и Инной.
Олимпийская чемпионка сейчас находится во Франции.
«Все в сборе, все на коньках», – сказала Щербакова в видео.
«У меня неожиданное включение». Щербакова показала видео на льду с Амодио
Три изящные, элегантные умницы.
На борту катка название этого места, это курорт - деревня во Франции в горах, возможно там остановились для празднования ДР Инны
а если серьезно - нет никаких проблем,
можете зарегистрировать ребенка с двумя нн.
кстати, есть поэтесса Юнна Мориц,
у меня в детстве была книжка с ее стихами.
А что вы имеете в виду "все трое наподбор"? Все худенькие на фото.