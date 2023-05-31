«Все в сборе, все на коньках». Щербакова сфотографировалась и сняла видео с сестрами на катке

Анна Щербакова показала, как катается на коньках вместе с сестрами Яной и Инной.

Олимпийская чемпионка сейчас находится во Франции.

«Все в сборе, все на коньках», – сказала Щербакова в видео.

«У меня неожиданное включение». Щербакова показала видео на льду с Амодио