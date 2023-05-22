Трусова о том, как родилась идея фанбука: «Это продолжение книги с заданиями для детей»

Теги сборная России болельщики женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова поделилась эмоциями от встречи с фанатами.

Мероприятие было приурочено к выпуску фанбука, посвященного фигуристке.

– Как эмоции сейчас?

– Очень круто.

– Ожидала, что столько людей будет?

– Да.

– За час с автографами управишься?

– Посмотрим.

– Как родилась идея фанбука?

– Это продолжение книги с заданиями для детей, – сказала Трусова.

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23 комментария

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Denis Travin
... странные 112 страниц за 759 рублей.
Два десятка фотографий Трусовой и её коллекции животных. Остальное - пустые страницы разлинованные под блокнот-ежедневник.
Присутствуют картинки для раскраски детьми дошкольного возраста. Девочка победившая левитацию плавно съехала к телепузикам.
+42
-10
+32
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garovatat
Универсальный комплект "Да, нет, круто, очень круто, посмотрим, сами все увидите" напоминает один известный набор "Блеск, мрак, жуть, клевый парниша, хо-хо"
+28
-3
+25
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Ostinato
А идея-то как родилась?

Не понимаю я таких односложных ответов на собственном мероприятии о собственной книге каналу с которым у тебя персональный контракт. Читаешь «интервью» и складывается ощущение, что Сашу где-то случайно выцепили журналисты и заставили отвечать, а она пытается отделаться
+30
-5
+25
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nina1212
Ответ Ostinato
А идея-то как родилась? Не понимаю я таких односложных ответов на собственном мероприятии о собственной книге каналу с которым у тебя персональный контракт. Читаешь «интервью» и складывается ощущение, что Сашу где-то случайно выцепили журналисты и заставили отвечать, а она пытается отделаться
она всегда так отвечает, по другому не умеет
И это студент журфака МГУ, словарный запас школьника начальной школы
+28
-5
+23
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Agura
Полное собрание сочинений Трусовой когда поступит в продажу?
+28
-6
+22
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Алексей Токарев
Папа Слава мутит бизнес на дочке. Какие могут быть идеи.
+29
-8
+21
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Skyolker
Не было там никакого мероприятия, ни презентации. Была попытка раздать автографы, но был бардак и большинство ушли ни с чем. Сашиным пиарщикам надо профессиональнее готовить подобные мероприятия. Нельзя так наплевательски относиться ко времени людей. Саша старалась, как могла, но в таком бардаке сложно что-то сделать.
+20
-4
+16
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Тайга86
Всегда рада за Сашу, когда рада она. Но, блин, это всё не то и не о том...
+18
-6
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Skyolker
Ответ Светлана Менова
А где-то есть отзывы о том, как прошло мероприятие? В телеге, может
Если вкратце…Обычно от презентации книги ожидаешь самой презентации, несколько слов от автора и т.д. А потом народ выстраивается в организованную очередь и встречается со своим кумиром.

Ничего подобного не было. Не было презентации. Поставили стол, стул, вывели Сашу и посадили рисовать автографы. Народ со всего магазина пытался протиснуться к сцене, чтобы получить автографы. Давка, бардак. Всем не раздали. Куча детских слез.
+8
0
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Wiley Fox
Держите детей подальше от книг трусовой
+12
-5
+7
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Skyolker
Ответ Светлана Менова
А где-то есть отзывы о том, как прошло мероприятие? В телеге, может
В телеге полно отзывов - и это был треш. Я там была.
+7
0
+7
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mtoo
Ответ Denis Travin
... странные 112 страниц за 759 рублей. Два десятка фотографий Трусовой и её коллекции животных. Остальное - пустые страницы разлинованные под блокнот-ежедневник. Присутствуют картинки для раскраски детьми дошкольного возраста. Девочка победившая левитацию плавно съехала к телепузикам.
Спасибо
+9
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mtoo
А какие задания? И для каких детей?
+8
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Allbee
Немногословно
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Denis Travin
Ответ mtoo
А какие задания? И для каких детей?
... для детей олигофренов...
+5
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mtoo
Ответ Allbee
Немногословно
Это был блиц, наверное
+5
-3
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
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mtoo: для детей с особенностями психического развития...
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Светлана Менова
Ответ Skyolker
Не было там никакого мероприятия, ни презентации. Была попытка раздать автографы, но был бардак и большинство ушли ни с чем. Сашиным пиарщикам надо профессиональнее готовить подобные мероприятия. Нельзя так наплевательски относиться ко времени людей. Саша старалась, как могла, но в таком бардаке сложно что-то сделать.
А где-то есть отзывы о том, как прошло мероприятие? В телеге, может
+6
-5
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