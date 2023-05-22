Трусова о том, как родилась идея фанбука: «Это продолжение книги с заданиями для детей»

Александра Трусова поделилась эмоциями от встречи с фанатами.

Мероприятие было приурочено к выпуску фанбука, посвященного фигуристке.

– Как эмоции сейчас?

– Очень круто.

– Ожидала, что столько людей будет?

– Да.

– За час с автографами управишься?

– Посмотрим.

– Как родилась идея фанбука?

– Это продолжение книги с заданиями для детей, – сказала .