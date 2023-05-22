Трусова о том, как родилась идея фанбука: «Это продолжение книги с заданиями для детей»
Александра Трусова поделилась эмоциями от встречи с фанатами.
Мероприятие было приурочено к выпуску фанбука, посвященного фигуристке.
– Как эмоции сейчас?
– Очень круто.
– Ожидала, что столько людей будет?
– Да.
– За час с автографами управишься?
– Посмотрим.
– Как родилась идея фанбука?
– Это продолжение книги с заданиями для детей, – сказала Трусова.
Два десятка фотографий Трусовой и её коллекции животных. Остальное - пустые страницы разлинованные под блокнот-ежедневник.
Присутствуют картинки для раскраски детьми дошкольного возраста. Девочка победившая левитацию плавно съехала к телепузикам.
Не понимаю я таких односложных ответов на собственном мероприятии о собственной книге каналу с которым у тебя персональный контракт. Читаешь «интервью» и складывается ощущение, что Сашу где-то случайно выцепили журналисты и заставили отвечать, а она пытается отделаться
И это студент журфака МГУ, словарный запас школьника начальной школы
Ничего подобного не было. Не было презентации. Поставили стол, стул, вывели Сашу и посадили рисовать автографы. Народ со всего магазина пытался протиснуться к сцене, чтобы получить автографы. Давка, бардак. Всем не раздали. Куча детских слез.