Александра Трусова проведет встречу с фанатами в Москве 22 мая

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова проведет встречу с фанатами в Москве.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Мероприятие состоится 22 мая в ТРЦ «Европейский».

26 комментариев

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Алексей Токарев
Автографы по той же цене, по 8к?
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Алексей Токарев
Ответ Зямлянин
А ты коммы по той же цене строчишь, по 8к?
На шоу Плющенко нужно было накупить её мерча на 8к рублей, что бы получить красный билет, с которым пропустят для получения её автографа.
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Oleandra
В честь чего?
+8
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Светлана Менова
Ответ Oleandra
В честь чего?
Фанбук презентует, судя по картинке.
+5
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Беглый*
Ответ Oleandra
В честь чего?
Ну а чему тут удивляться? Доходов нет, спонсоров нет, востребованности нет, шоу Рудковских отменены, а "помальдивить" очень хочется, глядя на счастливых бывших одноклубниц. Вот и приходится продавать "автографы" под вывеской встречи с фанатами.
+5
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diversant
Детскую раскраску имени себя будет рекламировать
+3
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Den3Lo
Ну, а почему нет ? Другим не мешает, а желающие найдутся. В этот раз все так, как и должно быть. Осуждать уж точно не за, что. Молодец, правильный подход.
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alexander bakulin
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Лека-Лека
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Oleandra
Ответ Беглый*
Ну а чему тут удивляться? Доходов нет, спонсоров нет, востребованности нет, шоу Рудковских отменены, а "помальдивить" очень хочется, глядя на счастливых бывших одноклубниц. Вот и приходится продавать "автографы" под вывеской встречи с фанатами.
судя по всему она уже и не тренируется, и программы не готовит..
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Бильм@н
Ответ Беглый*
Ну а чему тут удивляться? Доходов нет, спонсоров нет, востребованности нет, шоу Рудковских отменены, а "помальдивить" очень хочется, глядя на счастливых бывших одноклубниц. Вот и приходится продавать "автографы" под вывеской встречи с фанатами.
Как смешно читать такие комменты. Вам прям так хочется верить, что у Трусовой всё плохо. Такая из вас неприкрытая зависть и негатив прёт.
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Алексей Токарев
Ответ Зямлянин
А ты откуда знаешь ? Папа Стас рассказал ? Завидно по ходу стало папе Стасу, что автографы его дочурки и бесплатно никому не нужны 😂
Из телеграмма Кузнецова "Нате!" 9 Апреля

"Отмечу, что она не ушла от фанатов, даже когда предлагали стюарды и организаторы - мол, "красные чеки" (у купивших фирменную продукцию) кончились. Нет, осталась и дораздала все автографы, а кому не хватило - вручила заранее приготовленные карточки. #Респект за профессионализм и эмпатию."
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