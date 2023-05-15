Александра Трусова проведет встречу с фанатами в Москве 22 мая
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова проведет встречу с фанатами в Москве.
Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Мероприятие состоится 22 мая в ТРЦ «Европейский».
"Отмечу, что она не ушла от фанатов, даже когда предлагали стюарды и организаторы - мол, "красные чеки" (у купивших фирменную продукцию) кончились. Нет, осталась и дораздала все автографы, а кому не хватило - вручила заранее приготовленные карточки. #Респект за профессионализм и эмпатию."