Екатерина Рублева: «Современные дети могут такое «залепить», что ты потеряешься. Засовывать их разнообразность в одинаковые коробочки – неправильно»

Тренер Екатерина Рублева рассказала, как устроена работа в ее команде.

Рублева тренирует танцоров на льду, с ней работает ее бывший партнер Иван Шефер. В их группе занимаются Анна Щербакова и Егор Гончаров, Анна Румак и Глеб Гончаров.

— Кто у вас в команде за что отвечает?

— Иван Александрович — очень четкий, точный и правильный в этом смысле, все же немецкие корни дают о себе знать. Все организационные моменты на нем. Много внимания он уделяет технике, потому что у него бесконечное терпение.

Если я долго работаю с каким-нибудь спортсменом над элементом, и у нас не получается, я начинаю выходить из себя, Иван Александрович берет в свои руки бразды правления, понимая, что сейчас будут жертвы. Он может монотонно и долго долбить со спортсменами какой-нибудь элемент, и это его бесценный плюс.

У меня больше связи с общественностью, коммуникация, общение с родителями.

Сергей Сергеевич (Плишкин) у нас отвечает за полет, творчество и вдохновение. Подбор музыки, постановка программ — все на нем. Дети называют его «креативный директор».

— Молодым тренерам не всегда бывает легко выстраивать субординацию в отношениях со спортсменами. У вас такое было?



— Особых проблем не было, наверное, потому что я по примеру своих тренеров знала, как себя сразу нужно поставить, чтобы ни у кого вопросов не возникало. Другое дело, что нынешнее поколение — совсем другие дети. Они могут тебе такое «залепить», что ты потеряешься. Засовывать их разнообразность в одинаковые маленькие коробочки – неправильно.

Мы, естественно, пытаемся какие-то рамки держать. Но все равно к этим детям нужен другой подход. Интересно, что те, кому сейчас 10-11 лет, сильно отличаются от тех же Егора и Глеба (Гончаровых). Мотивировать их нужно по-другому, разговаривать по-другому. Их, бывает, заносит на поворотах, потому что они чересчур свободные.

— Насколько эта внутренняя свобода, которая часто ни в какие рамки не укладывается, вообще совместима с большим спортом, не существующим в отрыве от рамок?

— Тяжело, но есть нюанс. Когда такие дети попадают в группу, они смотрят на старших. Понимают: ага, старшие себе каких-то вещей не позволяют, значит, наверное, и нам их делать не стоит. То есть в рабочей атмосфере волей-неволей включается азарт и интерес, и они эти рамки сами себе выстраивают. И тогда эти рамки реально работают, – сказала Рублева.