Плешков о распаде дуэта с Пепелевой: «У Алины были проблемы со здоровьем, плюс нас не устраивали совместные результаты»

Теги сборная России травмы пары Роман Плешков Алина Пепелева Дарья Бояринцева Фигурное катание

Фигурист Роман Плешков объяснил распад спортивной пары с Алиной Пепелевой.

В марте 2022 года Пепелева приостановила карьеру по состоянию здоровья. Затем Плешков начал выступать с Дарьей Бояринцевой.

– Вы ведь с Алиной Пепелевой расстались из-за ее проблем со спиной?

– Да, у Алины были проблемы со здоровьем, плюс нас не устраивали совместные результаты в течение нескольких проведенных вместе сезонов, поэтому наша пара перестала существовать.

– Вспомни момент, когда Алина пришла к тебе и сказала, что решила взять паузу.

– К этому всё шло в течение последнего сезона. Мы оба были готовы к такому исходу событий. Думаю, тренеры тоже понимали, что дуэт распадется.

– Чем Алина сейчас занимается? В спорт возвращаться не планирует?

– Честно говоря, не знаю, не общаемся. Видел, что она выступала в шоу. Насколько мне известно, в спорт она возвращаться не планирует, но лучше этот вопрос задавать ей, – рассказал Плешков.

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