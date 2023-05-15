Плешков о распаде дуэта с Пепелевой: «У Алины были проблемы со здоровьем, плюс нас не устраивали совместные результаты»

Фигурист Роман Плешков объяснил распад спортивной пары с Алиной Пепелевой.

В марте 2022 года Пепелева приостановила карьеру по состоянию здоровья. Затем Плешков начал выступать с Дарьей Бояринцевой.

– Вы ведь с Алиной Пепелевой расстались из-за ее проблем со спиной?

– Да, у Алины были проблемы со здоровьем, плюс нас не устраивали совместные результаты в течение нескольких проведенных вместе сезонов, поэтому наша пара перестала существовать.

– Вспомни момент, когда Алина пришла к тебе и сказала, что решила взять паузу.

– К этому всё шло в течение последнего сезона. Мы оба были готовы к такому исходу событий. Думаю, тренеры тоже понимали, что дуэт распадется.

– Чем Алина сейчас занимается? В спорт возвращаться не планирует?

– Честно говоря, не знаю, не общаемся. Видел, что она выступала в шоу. Насколько мне известно, в спорт она возвращаться не планирует, но лучше этот вопрос задавать ей, – рассказал Плешков.