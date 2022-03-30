Алина Пепелева приостановила спортивную карьеру из-за проблем со спиной

18-летняя российская фигуристка , выступающая в паре с Романом Плешковым, приостановила спортивную карьеру.

«Грустное известие! Наша красавица и олимпийская надежда Алина Пепелева решила взять перерыв в своей спортивной карьере.

Мы не прощаемся с Алиной! И будем ее с нетерпением ждать на катке «Вдохновение», в команде MozerTeam», – сообщили в команде Нины Мозер, где тренируются Пепелева и Плешков.

«Это решение принято нашей командой, нашими врачами. У меня с начала сезона выявили проблемы со спиной. Это было постепенно, это была врожденная проблема, как мы сейчас узнали, и она требует лечения. Это долгий период.

Мы в течение сезона как-то пытались это контролировать, поддерживать, но все равно лечение необходимо. Было решено, что лучше сейчас взять перерыв, полностью вылечиться, понять, как работать дальше с этой проблемой», – рассказала фигуристка.

В сезоне-2021/22 Пепелева и Плешков выступили на двух этапах Гран-при, где заняли 6-е места.