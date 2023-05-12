Энберт о создании видеоблога: «Когда наберусь опыта, с удовольствием буду освещать проблемы фигурного катания»

Александр Энберт заявил, что будет освещать проблемы фигурного катания в своем блоге.

Ранее фигурист создал ютуб-канал.

– Как вы думаете, вы бы когда-нибудь решились поднять на своем ютуб-канале какие-нибудь проблемы фигурного катания?

– Я думаю, со временем – конечно. Интересно пообщаться и со специалистами фигурного катания, и с судьями, и с представителями федерации.

Конечно, было бы интересно понять их точку зрения касательно различных проблем, которые понятно, что существуют в фигурном катании – от этого никуда не деться. Главное, чтобы они решались.

В будущем, когда наберусь опыта, с удовольствием буду их освещать. Может, какие-нибудь фильмы сниму, – рассказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.