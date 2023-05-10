Роднина об отказе Венгрии проводить чемпионат Европы: «Сейчас экономика всех стран переживает не лучшие времена»

Ирина Роднина прокомментировала новость об отказе Венгрии проводить чемпионат Европы-2024.

Ранее Венгерская национальная ассоциация конькобежцев заявила, что отказывается от турнира из-за финансовых проблем.

«Такое происходит в первый раз, что ли? Инсбрук отказывался от проведения Олимпийских игр, Америка тоже отказывалась. Сейчас тем более экономика всех стран переживает не лучшие времена.

Не могу сказать, что это частый процесс, но это процесс, который периодически возникает.

А вообще, для проведения чемпионата Европы особой инфраструктуры не надо. Одно тренировочное поле и одно поле для выступлений. Гостиницы есть в любом большом городе», – сказала .

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители