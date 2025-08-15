Подкаст In The Loop сообщил, что Вэньцзинь Суй и Цун Хань снимутся со всех турниров в сезоне. Позже пост был удален
В сети появилась информация о снятии Вэньцзинь Суй и Цун Ханя с турниров.
Подкаст In The Loop опубликовал пост со ссылкой на страницу китайских фигуристов в соцсети Weibo. Утверждается, что пара решила сняться со всех соревнований сезона в связи с состоянием здоровья партнера. Однако позже этот пост был удален.
Вэньцзинь Суй и Цун Хань – олимпийские чемпионы, двукратные чемпионы мира в парном катании. Они не выступали после Игр-2022 в Пекине, но перед новым сезоном стало известно об их возвращении в спорт.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница In The Loop в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости