1

Подкаст In The Loop сообщил, что Вэньцзинь Суй и Цун Хань снимутся со всех турниров в сезоне. Позже пост был удален

В сети появилась информация о снятии Вэньцзинь Суй и Цун Ханя с турниров.

Подкаст In The Loop опубликовал пост со ссылкой на страницу китайских фигуристов в соцсети Weibo. Утверждается, что пара решила сняться со всех соревнований сезона в связи с состоянием здоровья партнера. Однако позже этот пост был удален.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань – олимпийские чемпионы, двукратные чемпионы мира в парном катании. Они не выступали после Игр-2022 в Пекине, но перед новым сезоном стало известно об их возвращении в спорт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница In The Loop в X
