Татьяна Волосожар: «Сегодня, как и в прошлом году, я продолжаю желать только одного: пусть будет мирное небо во всем мире»

Татьяна Волосожар опубликовала обращение по случаю Дня Победы.

«Мой прадедушка Салопенков Лазарь Петрович воевал в артиллерийском полку. В феврале 1945 года в Польше он был ранен в ногу и покинул фронт.

Люблю, всегда помню и очень горжусь! Подвиг людей, которые сражались, невозможно переоценить. Спасибо и низкий поклон.

🕊 Сегодня, как и в прошлом году, я продолжаю желать только одного: пусть будет мирное небо над головой детей и взрослых во всем мире🙏🏼

С остальным все вместе справимся», – написала двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.