Татьяна Волосожар: «Сегодня, как и в прошлом году, я продолжаю желать только одного: пусть будет мирное небо во всем мире»

Теги Татьяна Волосожар история День Победы Фигурное катание

Татьяна Волосожар опубликовала обращение по случаю Дня Победы.

«Мой прадедушка Салопенков Лазарь Петрович воевал в артиллерийском полку. В феврале 1945 года в Польше он был ранен в ногу и покинул фронт.

Люблю, всегда помню и очень горжусь! Подвиг людей, которые сражались, невозможно переоценить. Спасибо и низкий поклон.

🕊 Сегодня, как и в прошлом году, я продолжаю желать только одного: пусть будет мирное небо над головой детей и взрослых во всем мире🙏🏼

С остальным все вместе справимся», – написала двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РИ-Ната
Татьяна, мир просто так не приходит, к сожалению....
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS.Nika1
Кто-то желает этого, а другие мечтают ...
Присоединяюсь к поздравлениям.
С днём Великой Победы!
Мирного неба над головой всем и здоровья!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Прудникова
😢😰😭
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана М
С Днем Победы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valeross
Тошнит уже от этого пафоса,скорее бы уже другой день наступил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий