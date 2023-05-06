Дмитрий Козловский: «Совместную работу с Тутберидзе начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начнут работу с Этери Тутберидзе на летних сборах.

Об этом сообщил Козловский.

Сегодня стало известно, что пара перешла от Тамары Москвиной, в группе которой они тренировались последние семь лет, к Тутберидзе

«Совместную работу начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», – заявил фигурист.

Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид»

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11 комментариев

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Lebedstory
Удачи ребятам! Пусть всё хорошо сложится. Очень за них болею. Приход в группу Мишек был сильным ударом. Три сезона продержались в условиях сложной конкуренции, всё таки выиграли все ГС в этом сезоне. Раз решили что-то поменять, значит были причины. Продуктивной работы всем парам и штабам.
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umma
Мне вот очень интересно посмотреть на них в работе с др специалистами ,все таки у Тихонова у Транькова и Слюсаренко тоже крутой специалист ( он ведь иногда помогает их штабу)..Мне например нравится какие программы ставит Глехенгауз парам..никогда не была поклоницей их пары ,но тут совершенно др штаб с др специалистами со своим взглядом и очень интересно что их этого получится
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Залина Малина
В инсте можно найти много старых совместных фото Бойковой и Мишиной. В интервью их детский тренер рассказывал об их соперничестве. Это я подсказываю идею для статьи)
+5
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umma
Ответ Е...С
Сколько сейчас "никогда не была поклонницей, но" появится.
Ну я правда не была никогда !! Для меня что БК что МГ всегда были парами А-ля деревянными ( выезда точно) ,мне никогда не нравилась их программы ,если и дальше так будет то мнение моё не поменяется ..никогда не нравился партнёр, с его хамским порой поведением .. для меня всегда были эталоном и остаются из действующих пар это ТМ, я всегда за них болела ,для меня они лучшие из многих на сегодняшний день единственное не оч стабильны но в остальном они лучше других ..вообщем у каждого свое мнение ,надеюсь что БК поменяются и этот переход пойдёт им на пользу
+9
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Ирина Иванова
В топ новостей, по крайней мере, на ближайшее время БК ворвались, оттеснив на второй план ДС. А бытовые вопросы - это дело житейское, временное, по сравнению с вечным концептуальным противостоянием Питера и Москвы)
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fewral
Ну, блин...(
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Маргарита В Сафронова
Жду фото и видео. Интереснейшая история начинается
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