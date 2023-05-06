Дмитрий Козловский: «Совместную работу с Тутберидзе начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начнут работу с Этери Тутберидзе на летних сборах.

Об этом сообщил Козловский.

Сегодня стало известно, что пара перешла от Тамары Москвиной, в группе которой они тренировались последние семь лет, к .

«Совместную работу начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», – заявил фигурист.

Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид»