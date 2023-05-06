Дмитрий Козловский: «Совместную работу с Тутберидзе начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начнут работу с Этери Тутберидзе на летних сборах.
Об этом сообщил Козловский.
Сегодня стало известно, что пара перешла от Тамары Москвиной, в группе которой они тренировались последние семь лет, к Тутберидзе.
«Совместную работу начнем на летних сборах. Бытовые вопросы будем решать по мере их поступления. Уверен, что трудностей с этим не будет», – заявил фигурист.
Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид»
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