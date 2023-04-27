Бойкова о 4-м месте на Олимпиаде-2022: «Помню, как я плакала и просила у Козловского прощения, потому что я допустила ошибки»

Теги сборная России Олимпиада-2022 пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бойкова рассказала, что плакала и просила прощения у Козловского после 4-го места на Играх.

«Честно сказать, мы очень сильно расстроились. Я помню, как я плакала и просила у Димы прощения, потому что я допустила ошибки. Но мы сами понимаем, что эти ошибки ни на что бы не повлияли, и, скорее всего, мы бы так четвертые и остались.

Но мы с Димой недавно пересматривали олимпийские прокаты и с уверенностью можем сказать, что мы ими можем гордиться, потому что они реально были очень хороши. Они были исполнены на высочайшем уровне. Да, были небольшие помарки, но лично я горда тем, как мы катались и как мы представляю свою страну на тех соревнованиях», – сказала Александра Бойкова.

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2 комментария

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закрыт по беспределу
Так-то да, МиГов вряд ли тогда могли обойти.
А уж ТМ там вообще были превосходны.
+4
-1
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Alla Belova
Да, если бы прокаты были, как в этом году на ФГП, могли бы и побороться, а тогда зрелости и индивидуальности не хватало
+1
0
+1
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