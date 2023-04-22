Евгения Медведева: «Взрослым и осознанным человеком я себя почувствовала только после Олимпиады. Меня очень оберегали от всего взрослого»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что почувствовала себя взрослым человеком только после ОИ.

В 2018 году фигуристка выступала на Олимпийских играх в Пхенчхане, где завоевала серебро.

«Взрослым и осознанным человеком я себя почувствовала только после Олимпиады. Все-таки за Олимпиаду повзрослела очень. Меня очень оберегали от всего такого взрослого, что могло бы быть в жизни.

Кто оберегал? Мама с бабушкой. Домашние обязанности на мне не висели – меня оберегали от этого, [говорили] «экономь силы для тренировки», – сказала Медведева в эфире программы «Вкусно с Ляйсан».

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7 комментариев

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Emma Nevskaia
вести себя по-детски тоже начала после ОИ
парадокс
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мистер бин
Ясно, теперь посуду сама моет.
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Нурсултан Хамзаев
Меня очень оберегали от всего взрослого-, чет не понял эта как понять? вроде она же по взрослому сменила тренера страну?
+5
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Елена Сергеева
Странное воспитание девушки, очень странное
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TUGRI
как можно за 3 дня повзрослеть?)) Лучше бы тебя не оберегали, а правду говорили, что в жизни много людей- и , к сожалению Жени, она не самая присамая . И это надо было делать на протяжении всей карьеры, чтобы потом не было разочарования. Ребенком до ОИ она тоже не была- подсечку то явно не по детски Загитовой влепила.))
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Анастасия Луговицкая
Ответ Нурсултан Хамзаев
Меня очень оберегали от всего взрослого-, чет не понял эта как понять? вроде она же по взрослому сменила тренера страну?
Что ж тут непонятного?
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Шесть неизвестных
Ответ Нурсултан Хамзаев
Меня очень оберегали от всего взрослого-, чет не понял эта как понять? вроде она же по взрослому сменила тренера страну?
Так это ж после Олимпиады и было.
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