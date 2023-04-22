Евгения Медведева: «Взрослым и осознанным человеком я себя почувствовала только после Олимпиады. Меня очень оберегали от всего взрослого»

Евгения Медведева рассказала, что почувствовала себя взрослым человеком только после ОИ.

В 2018 году фигуристка выступала на Олимпийских играх в Пхенчхане, где завоевала серебро.

«Взрослым и осознанным человеком я себя почувствовала только после Олимпиады. Все-таки за Олимпиаду повзрослела очень. Меня очень оберегали от всего такого взрослого, что могло бы быть в жизни.

Кто оберегал? Мама с бабушкой. Домашние обязанности на мне не висели – меня оберегали от этого, [говорили] «экономь силы для тренировки», – сказала Медведева в эфире программы «Вкусно с Ляйсан».

Прокат-рефлексия Медведевой о проигранной Олимпиаде: слезы Тарасовой, живой вокал и неловкий разговор с Хрусталевым