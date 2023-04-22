Камила Валиева: «Я поставила новые цели и иду к ним спокойно, не торопясь и стараясь сделать путь на длинную дистанцию, а не на короткую»

Теги сборная России Первый канал женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что мотивирует ее продолжать кататься после Олимпиады.

– Не знаю почему, но первые полгода после Олимпиады я думала, что будет невероятно сложно продолжить, не думать обо всем, что пишут, что писали и говорили тогда. И ты растешь, тело меняется, выходишь на тренировки после отдыха и понимаешь, что тройной прыжок не можешь собрать. Просто идешь на тройной тулуп – а его нет.

Со временем, когда потихоньку восстанавливаешься, выходишь на соревнования к зрителям, то понимаешь, какая у тебя колоссальная поддержка – не только внутри маленького количества людей, внутри тренерского штаба, семьи и друзей, но и снаружи. Люди в тебя по-настоящему верят, хотят, чтобы ты катался. И сразу же приходит вдохновение, и желание приходит.

Просто поставила новые цели и иду к ним спокойно, не торопясь и стараясь сделать путь на длинную дистанцию, а не на короткую.

– Этери Георгиевна высказалась о твоем личностном росте: «В прошедшем сезоне она себя показал крепче, чем была в олимпийский год. Даже после одного из прокатов сказала: эх, если бы эти качества были у меня тогда». О каких качествах речь?

– Очень приятно, что Этери Георгиевна выделила это. Значит, что все правда. Наверное, я начала меньше волноваться, если вдруг что-то не получилось. Начала серьезнее подходить к подготовке. Я больше чувствую и слышу свой организм.

Раньше я могла приезжать до выхода на лед за полтора часа – и ты тренируешься до такой степени, когда выходишь на лед уже перегоревшим, мышцы устали. У тебя нет столько запаса сил и энергии – особенно у такого маленького ребенка, подростка – в стрессовой ситуации, чтобы выдержать два часа тренировок постоянно.

Сейчас я чувствую, что если готова разминаться, то это не больше 30-40 минут. Я больше чувствую свое тело, и я просто повзрослела – это самое главное, – сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».

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55 комментариев

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Ира Полубоярова
Дорогу осилит идущий. В этом сезоне она всем доказала, что может: сначала не шли тройные, а сейчас 4Т и 3А щелкает как семечки, там и 4S на подходе.

Уже в который раз Камила говорит о желании долго кататься. Буду надеется, что так и будет. Главное, чтобы здоровье позволило.
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kate_ko
Ответ Kovka Gnutik
Пример - Лиза Туктамышева - перед глазами. Очень похоже на то, что именно Валиева может пойти по её стопам. С той разницей, что у Камилы уже есть заученный квад, и, конечно, совершенная пластика.
и квад этот рабочий даже в таком теле! и не то, что рабочий, а один из лучших в мире, объективно, не любой мужчина прыгает на такой высоте и в такой пролет 4Т, не говоря уже о выезде с балетной ногой
+38
-10
+28
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Kovka Gnutik
Пример - Лиза Туктамышева - перед глазами.
Очень похоже на то, что именно Валиева может пойти по её стопам. С той разницей, что у Камилы уже есть заученный квад, и, конечно, совершенная пластика.
+36
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+26
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N-fox
Доверять тренерам и самой себе, успехов Камиле и штабу в следующих сезонах! P.S. Очень порадовал 3А-2А от Камилы.
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steelhard
Главное не останавливаться и всё получится.
+31
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Ягун Ягунини
Ответ Kovka Gnutik
Пример - Лиза Туктамышева - перед глазами. Очень похоже на то, что именно Валиева может пойти по её стопам. С той разницей, что у Камилы уже есть заученный квад, и, конечно, совершенная пластика.
Кстати, Лиза и Камила, несмотря на разницу в возрасте, в очень хороших отношениях. Видно, насколько уважительно они относятся друг к другу.
+27
-6
+21
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Маргарита В Сафронова
Камила создаёт мощный запас прочности. Меня поражает, как эта девочка умеет сохранять и высочайшую сложность, и психологическую устойчивость, даже когда еӗ пытаются сломить на мировом уровне влияния.
+32
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+19
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D-r. Peter
Камила, вперёд! Верим и ждём.
+28
-13
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Sat397
Камила талантливейшая фигуристка, с яркой индивидуальностью, и большим трудолюбием. Хочется чтобы она ещё много сезонов оставалась в спорте и радовала нас красотой своих программ.
+26
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Анна Беляева
Ответ Lilek Li
Божечки кошечки... С помощью дедушкиного платка, невозможное возможно))
Слушайте, за нее что ли дедушкин платок квады и триксель прыгает? Хватит уже проявлять свое "остроумие" не по делу.

Девчонка трудится, этап у нее тяжелый. Вы тут все старше нее, а толку от ваших усилий меньше, чем от ее. Не нравится вам Валиева, что мешает проходить мимо ее интервью и не знать о том, что она говорит?
+22
-9
+13
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Лилибет
То,что она в изменившемся теле восстанавливает ультра-си, заслуживает только уважения.При этом рост у Камилы видимо в самом разгаре,возраст такой
+13
-1
+12
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Додик Аксель
Хороший и правильный настрой у Камилы на продолжение спортивной карьеры. Взрослеет, приобретает опыт тренировочного процесса и самих соревнований, прислушивается не только к ТШ, но и к своему организму. Здоровья, удачи и успеха !
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+11
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Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
Сейчас торопиться Валиевой действительно некуда. Дисквалификация за допинг закончится не скоро и планы нужно строить минимум лет на пять вперёд.
Дорогая Маргарита Михайловна, насколько я знаю Вы поклонник Алины... Вы мазохист? На кой черт вы читаете и пишите комментарии под новостями Ани, Камилы и Жени, если вы их, мягко сказать, не любите?
+19
-9
+10
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First Second
Ответ Viktoria dek
Дорогая Маргарита Михайловна, насколько я знаю Вы поклонник Алины... Вы мазохист? На кой черт вы читаете и пишите комментарии под новостями Ани, Камилы и Жени, если вы их, мягко сказать, не любите?
Это не человек, а программа
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B.Jones
Ответ Ира Полубоярова
Дорогу осилит идущий. В этом сезоне она всем доказала, что может: сначала не шли тройные, а сейчас 4Т и 3А щелкает как семечки, там и 4S на подходе. Уже в который раз Камила говорит о желании долго кататься. Буду надеется, что так и будет. Главное, чтобы здоровье позволило.
Очень надеемся на долгосрочное сотрудничество Валиевой и тшт✌️
+13
-5
+8
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bolelschiza
Будет отлично, если Камила продолжит карьеру и в возрасте 20+ будет показывать красивое и сложное катание.
+12
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alexnew
Удачи!
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Бедоносец
Леди Совершенство! 💗
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Алексей Венедиктов
Лучшая❤️
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Евгений Румкин
Камила пусть всё получится!
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Olgacher
Ответ Маргарита В Сафронова
Камила создаёт мощный запас прочности. Меня поражает, как эта девочка умеет сохранять и высочайшую сложность, и психологическую устойчивость, даже когда еӗ пытаются сломить на мировом уровне влияния.
А кто её.пытается сломить? На всех уровнях в России только поддержка, в том числе ФК сообщества,СМИ и админресурса
+14
-7
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olvl
Ответ kate_ko
и квад этот рабочий даже в таком теле! и не то, что рабочий, а один из лучших в мире, объективно, не любой мужчина прыгает на такой высоте и в такой пролет 4Т, не говоря уже о выезде с балетной ногой
Квад потрясающий., смотреть никогда не надоест. И, что очень важно, стабильный. Был в этом сезоне, во всяком случае.
+8
-2
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<vella>
Ответ Ира Полубоярова
Это правда. Сейчас ее прыжки более мощные, сильные. Однако видно, что пока в новом теле ей тяжело полностью программы выкатывать. Но ничего, со временем полностью привыкнет к новому телу и будет кататься и прыгать лучше прежнего.
я думаю, что она со временем стабилизирует вес.
Лиза Туктамышева одно время тоже казалась тяжелой, когда повзрослела.
но то, что Ками, не будучи тонкой, звонкой и прозрачной, выдает такие мощные квадтулупы, а теперь и триксель, очень обнадеживает и радует.
главное, чтобы допинговая история не поставила крест на карьере этой одареннейшей фигуристки.
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Лилибет
Ответ Ad notam
Рост у Ками 165 - сама сказала на ток-шоу и похоже не растет более слава богу. Про вес пока трудно сказать, на глазок минимум 50, максимум 55. IMHO
Ну тогда по параметрам вес нормального подростка,для спорта с такой системой очень здорово,что она может приземлять прыжки и не загонять себя до состояния тростиночки)😊
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<vella>
Ответ N-fox
Доверять тренерам и самой себе, успехов Камиле и штабу в следующих сезонах! P.S. Очень порадовал 3А-2А от Камилы.
да, недавно исполненный триксель в Новосибирске был шикарен, в лучших традициях.
всё, как мы любим)
+8
-4
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