Камила Валиева: «Я поставила новые цели и иду к ним спокойно, не торопясь и стараясь сделать путь на длинную дистанцию, а не на короткую»

Камила Валиева рассказала, что мотивирует ее продолжать кататься после Олимпиады.

– Не знаю почему, но первые полгода после Олимпиады я думала, что будет невероятно сложно продолжить, не думать обо всем, что пишут, что писали и говорили тогда. И ты растешь, тело меняется, выходишь на тренировки после отдыха и понимаешь, что тройной прыжок не можешь собрать. Просто идешь на тройной тулуп – а его нет.

Со временем, когда потихоньку восстанавливаешься, выходишь на соревнования к зрителям, то понимаешь, какая у тебя колоссальная поддержка – не только внутри маленького количества людей, внутри тренерского штаба, семьи и друзей, но и снаружи. Люди в тебя по-настоящему верят, хотят, чтобы ты катался. И сразу же приходит вдохновение, и желание приходит.

Просто поставила новые цели и иду к ним спокойно, не торопясь и стараясь сделать путь на длинную дистанцию, а не на короткую.

– Этери Георгиевна высказалась о твоем личностном росте: «В прошедшем сезоне она себя показал крепче, чем была в олимпийский год. Даже после одного из прокатов сказала: эх, если бы эти качества были у меня тогда». О каких качествах речь?

– Очень приятно, что Этери Георгиевна выделила это. Значит, что все правда. Наверное, я начала меньше волноваться, если вдруг что-то не получилось. Начала серьезнее подходить к подготовке. Я больше чувствую и слышу свой организм.

Раньше я могла приезжать до выхода на лед за полтора часа – и ты тренируешься до такой степени, когда выходишь на лед уже перегоревшим, мышцы устали. У тебя нет столько запаса сил и энергии – особенно у такого маленького ребенка, подростка – в стрессовой ситуации, чтобы выдержать два часа тренировок постоянно.

Сейчас я чувствую, что если готова разминаться, то это не больше 30-40 минут. Я больше чувствую свое тело, и я просто повзрослела – это самое главное, – сказала в подкасте «Произвольная программа».