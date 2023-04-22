Медведева о занятиях гимнастикой в детстве: «Я крутила чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. Потом учителя сказали маме: «Не приходите больше, пожалуйста!»

Евгения Медведева рассказала, за что ее хотели выгнать из гимнастической секции в детстве.

«Все дети выполняли задания: ходили на мысочках, ручки наверх, бегали, на пяточках ходили.

В это время, пока все ходили по кругу, я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала.

И потом учителя подошли к маме и сказали: «Не приходите сюда больше, пожалуйста!» – рассказала фигуристка в программе «Вкусно с Ляйсан».