Медведева о занятиях гимнастикой в детстве: «Я крутила чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. Потом учителя сказали маме: «Не приходите больше, пожалуйста!»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, за что ее хотели выгнать из гимнастической секции в детстве.

«Все дети выполняли задания: ходили на мысочках, ручки наверх, бегали, на пяточках ходили.

В это время, пока все ходили по кругу, я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала.

И потом учителя подошли к маме и сказали: «Не приходите сюда больше, пожалуйста!» – рассказала фигуристка в программе «Вкусно с Ляйсан».

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4 комментария

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Velirpa
но она все равно приходила.
+17
-2
+15
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Elena Savanuk
Ответ Velirpa
но она все равно приходила.
Ага, ее не пускали в дверь, но она проникала через окно !
+8
0
+8
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Lennuci
"Синдром" дефицита внимания все перерасти не может. Что хочешь придумает, лишь бы не забвение.
+14
-8
+6
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Velirpa
но она все равно приходила.
Не пускали одну личность, а приходила другая😼
+1
0
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