Олег Татауров: «Тройной аксель Понтелеенко сделала раньше, чем четверной тулуп, но сейчас тулуп более надежно чувствует. Параллельно учим четверной флип»

Теги сборная России женское катание Надежда Понтелеенко Олег Татауров Фигурное катание

Тренер Надежды Понтелеенко рассказал, какие сложные прыжки разучивает фигуристка.

Надежда Понтелеенко из вашей группы в этом сезоне начала прыгать ультра-си на соревнованиях – вставила четверной тулуп. Как происходил выбор, какой сложный элемент разучивать и вставлять?

– Мы учили и тройной аксель, она его выезжала. Но, к сожалению, неудачно упала с него и побаивается немножко его делать. А тулуп – более надежный элемент у нее, мы с него начали. Аксель она сделала раньше, чем тулуп, но сейчас четверной более надежно чувствует. Параллельно учим четверной флип, может быть, скоро он проклюнется. Сейчас будем менять программы, ничего не стоит на месте.

– Она сама захотела учить ультра-си или же вы подходите к этим элементам как к необходимым в нынешнем уровне конкуренции?

– И то, и другое. Она все время говорит: «Давайте-давайте-давайте прыгать четверные». Четверные – это правильно, но надо и к соревнованиям готовиться. Разучивание ультра-си и подготовка к турнирам – это разные вещи, – сказал Олег Татауров.

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13 комментариев

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MyCA
Ответ Ostinato
Вы себе реально представляете рост Нади? А теперь в процентном соотношении ее высоту прыжков соотнесите к ее росту. У Нади впереди пубертат еще, пропорции поменяются и всяко может сложиться.
Даже относительно роста они низкие. Запаса на пубертат нет. Но и правда всякое может быть.
+11
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Роман Волков
Классная девчонка, она мне очень сильно понравилась!❤️
Уверен, что Надя многое сможет.
Удачи✌️
+13
-3
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MyCA
Пока это выглядит больше как заявка, я то же пытаюсь в ультраси. Высота прыжков явно не достаточна. Хотя судя по последнему соревнованию работа над высотой идёт и тройные выглядят более до кручеными.
+8
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Александра Волкова
у Нади, к сожалению, прыжки над газеткой. очень напоминает Сатоко Мияхара…
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galik55
Чудесной девочке Наде удачи в освоении ультра си.
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Lara Ovsepyan
Ответ Александра Волкова
а причем тут рост? прыжки бывают низкие вне зависимости от роста и пропорций, и с этим ничего не сделаешь. а про пубертат вы к чему? в пубертате вообще все растерять можно…
соглашусь, например, Лена Костылева явно ниже ростом, но какие высокие и пролетные прыжки у девочки
+6
-1
+5
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Александра Волкова
Ответ Ostinato
Вы себе реально представляете рост Нади? А теперь в процентном соотношении ее высоту прыжков соотнесите к ее росту. У Нади впереди пубертат еще, пропорции поменяются и всяко может сложиться.
а причем тут рост? прыжки бывают низкие вне зависимости от роста и пропорций, и с этим ничего не сделаешь. а про пубертат вы к чему? в пубертате вообще все растерять можно…
+5
-2
+3
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Ostinato
Ответ Александра Волкова
у Нади, к сожалению, прыжки над газеткой. очень напоминает Сатоко Мияхара…
Вы себе реально представляете рост Нади? А теперь в процентном соотношении ее высоту прыжков соотнесите к ее росту. У Нади впереди пубертат еще, пропорции поменяются и всяко может сложиться.
+6
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Светлана Менова
Ответ Ostinato
Вы себе реально представляете рост Нади? А теперь в процентном соотношении ее высоту прыжков соотнесите к ее росту. У Нади впереди пубертат еще, пропорции поменяются и всяко может сложиться.
А рост здесь причём? Туктик мелкая была всегда, но у неё от природы высокий прыжок, а тут этого нет вообще, микроскопический запас высоты.
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flyhigh
Ответ Александра Волкова
у Нади, к сожалению, прыжки над газеткой. очень напоминает Сатоко Мияхара…
Такие же, как у Самодуровой, чей первый тренер также Татауров
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Светлана М
Успехов
+2
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Mariaku
Очень нравится Олег Татауров как тренер моего любимого фигуриста Влада Дикиджи и очаровательной Надюши Понтелеенко. Он и Кирилл Анатольевич Давыденко - самые симпатичные тренеры, на мой скромный взгляд.
0
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