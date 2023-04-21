Олег Татауров: «Тройной аксель Понтелеенко сделала раньше, чем четверной тулуп, но сейчас тулуп более надежно чувствует. Параллельно учим четверной флип»

Тренер Надежды Понтелеенко рассказал, какие сложные прыжки разучивает фигуристка.

– из вашей группы в этом сезоне начала прыгать ультра-си на соревнованиях – вставила четверной тулуп. Как происходил выбор, какой сложный элемент разучивать и вставлять?

– Мы учили и тройной аксель, она его выезжала. Но, к сожалению, неудачно упала с него и побаивается немножко его делать. А тулуп – более надежный элемент у нее, мы с него начали. Аксель она сделала раньше, чем тулуп, но сейчас четверной более надежно чувствует. Параллельно учим четверной флип, может быть, скоро он проклюнется. Сейчас будем менять программы, ничего не стоит на месте.

– Она сама захотела учить ультра-си или же вы подходите к этим элементам как к необходимым в нынешнем уровне конкуренции?

– И то, и другое. Она все время говорит: «Давайте-давайте-давайте прыгать четверные». Четверные – это правильно, но надо и к соревнованиям готовиться. Разучивание ультра-си и подготовка к турнирам – это разные вещи, – сказал Олег Татауров.