Татауров о том, почему Дикиджи в этом сезоне выступал по юниорам: «Для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Мы пока не пошли на этот шаг»

Тренер Владислава Дикиджи рассказал, почему его ученик в этом сезоне выступал по юниорам.

– Как можете оценить прошедший сезон у ава Дикиджи и почему приняли решение только на юниорских стартах выступать?

– Не хотелось ничего в этом сезоне менять, придумывать, потому что для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Нужно ставить задачу делать два четверных в короткой программе, минимум три четверных вставлять в произвольную. Мы пока не пошли на этот шаг, не стали готовиться по мастерам. Решили закончить сезон по юниорам, закончить с юниорским спортом, а следующий уже начать полноценно по мастерам.

– На прыжковом турнире Влад демонстрировал отличный четверной лутц, почему пока не вставляли его в программу?

– К сожалению, мы должны были ехать на Российско-Китайские игры, и на тренировке он в последний день подвернул ногу. Отказались от поездки в Китай по причине травмы, месяц и неделю он лечил ногу, а затем уже начали готовиться к первенству России, были другие задачи. Осталась боязнь подворачивания ноги...

– Травма как раз на лутце случилась?

– Да. Сейчас он, конечно, восстановил все четверные, но мы еще просто не готовы вставлять их в программы.

– Сейчас со здоровьем все в порядке?

– Все в порядке, но все равно он перестраховывается, надевает иногда «голеностопник», чтобы удержать ногу. Нужно закачать голеностоп, укрепить ботинки, возможно, поменять ботинки. Так что начнем действовать.

– Если оценить по пятибалльной шкале сезон Дикиджи, какую бы оценку ему поставили?

– Где-то четыре с минусом. Не совсем удачным был этот сезон. Но он взрослеет, надеюсь, более стабильно будет катать программы, – сказал Олег Татауров.