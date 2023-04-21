Татауров о том, почему Дикиджи в этом сезоне выступал по юниорам: «Для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Мы пока не пошли на этот шаг»

Теги сборная России травмы мужское катание Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Тренер Владислава Дикиджи рассказал, почему его ученик в этом сезоне выступал по юниорам.

– Как можете оценить прошедший сезон у Владислава Дикиджи и почему приняли решение только на юниорских стартах выступать?

– Не хотелось ничего в этом сезоне менять, придумывать, потому что для выступлений по мастерам нужно готовиться по-другому. Нужно ставить задачу делать два четверных в короткой программе, минимум три четверных вставлять в произвольную. Мы пока не пошли на этот шаг, не стали готовиться по мастерам. Решили закончить сезон по юниорам, закончить с юниорским спортом, а следующий уже начать полноценно по мастерам.

– На прыжковом турнире Влад демонстрировал отличный четверной лутц, почему пока не вставляли его в программу?

– К сожалению, мы должны были ехать на Российско-Китайские игры, и на тренировке он в последний день подвернул ногу. Отказались от поездки в Китай по причине травмы, месяц и неделю он лечил ногу, а затем уже начали готовиться к первенству России, были другие задачи. Осталась боязнь подворачивания ноги...

– Травма как раз на лутце случилась?

– Да. Сейчас он, конечно, восстановил все четверные, но мы еще просто не готовы вставлять их в программы.

– Сейчас со здоровьем все в порядке?

– Все в порядке, но все равно он перестраховывается, надевает иногда «голеностопник», чтобы удержать ногу. Нужно закачать голеностоп, укрепить ботинки, возможно, поменять ботинки. Так что начнем действовать.

– Если оценить по пятибалльной шкале сезон Дикиджи, какую бы оценку ему поставили?

– Где-то четыре с минусом. Не совсем удачным был этот сезон. Но он взрослеет, надеюсь, более стабильно будет катать программы, – сказал Олег Татауров.

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7 комментариев

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olvl
Удачи в подготовке, и ждём Влада в сезоне. Можно пока и с двумя четверными в ПП. Главное, интересные программы и стабильность.
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Katerina Sunny
Кроме того, что это дополнительное соревнование, от отсутствия на Российско-Китайских играх Влад ничего не потерял. Их никак не освещали.
+5
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Mariaku
Влад - мой краш! Самый красивый фигурист! И как же радостно, что в Петербурге появляются юные одиночники с квадлутцем: и Влад, и Николай Угожаев.
+5
-1
+4
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Додик Аксель
Владу здоровья, восстановиться и подготовиться к новому сезону с хорошими и интересными программами. Удачи !
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severyanka
Владислав очень интересный спортсмен, у него свой стиль интерпретации программ. Очень перспективный фигурист. Удачи Владу! Я готова смотреть на него и без ультраси- хорош!!!!
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tancha.20
Надо брать за основу методику подготовки к взрослому сезону Вероники Жилиной:
30 марта — Санкт-Петербург
1 апреля — Тула
6 апреля — Псков
7 апреля — Великий Новгород
8 апреля — Тверь
9 апреля — Москва
11–12 апреля — Кемерово — Шоу Лебединое Озеро
20 апреля — Рязань
22 апреля — Подольск (ЛД Витязь)
23 апреля — Петрозаводск
27 апреля — Самара
28 апреля — Саратов
29 апреля — Пенза
И на главные старты выделить пару часов в месяц. Будет Вам счастье!!! :))
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Япростозритель
Ответ severyanka
Владислав очень интересный спортсмен, у него свой стиль интерпретации программ. Очень перспективный фигурист. Удачи Владу! Я готова смотреть на него и без ультраси- хорош!!!!
А я вот как раз не вижу у него никакого стиля, для меня Влад довольно пресный фигурист.
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