Сергей Давыдов: «Фигурное катание – это не только четверной аксель. Сравнивать Малинина с Уно по катанию и презентации пока рано»

Тренер Сергей Давыдов считает справедливым поражение Ильи Малинина на ЧМ.

Ранее Малинин стал 3-м на чемпионате мира в Сайтаме, исполнив четверной аксель и в общей сложности восемь квадов. 2-е место занял кореец Чха Чжун Хван, 1-е – японец Шома Уно.

«Фигурное катание – это не только четверной аксель. Малинин – молодой спортсмен. Сравнивать их с Шомой Уно по катанию и презентации пока рано. Поэтому я считаю, что все было по справедливости.

Аксель и четверные прыжки должны быть в программе. Но не только они. Должны быть еще и катание, презентация, программа, костюм, вращения», – сказал Давыдов.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?