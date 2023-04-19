Сергей Давыдов: «Фигурное катание – это не только четверной аксель. Сравнивать Малинина с Уно по катанию и презентации пока рано»
Тренер Сергей Давыдов считает справедливым поражение Ильи Малинина на ЧМ.
Ранее Малинин стал 3-м на чемпионате мира в Сайтаме, исполнив четверной аксель и в общей сложности восемь квадов. 2-е место занял кореец Чха Чжун Хван, 1-е – японец Шома Уно.
«Фигурное катание – это не только четверной аксель. Малинин – молодой спортсмен. Сравнивать их с Шомой Уно по катанию и презентации пока рано. Поэтому я считаю, что все было по справедливости.
Аксель и четверные прыжки должны быть в программе. Но не только они. Должны быть еще и катание, презентация, программа, костюм, вращения», – сказал Давыдов.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
https://youtu.be/0YvgwwC250Q?t=2560
А Малинин пока молодой, делает имя. а потом ( если у него в планах кататься долго ) , наверное будет делать и другие вещи.