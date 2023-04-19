Сергей Давыдов: «Фигурное катание – это не только четверной аксель. Сравнивать Малинина с Уно по катанию и презентации пока рано»

Теги Сергей Давыдов чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии мужское катание Шома Уно Илья Малинин Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов считает справедливым поражение Ильи Малинина на ЧМ.

Ранее Малинин стал 3-м на чемпионате мира в Сайтаме, исполнив четверной аксель и в общей сложности восемь квадов. 2-е место занял кореец Чха Чжун Хван, 1-е – японец Шома Уно.

«Фигурное катание – это не только четверной аксель. Малинин – молодой спортсмен. Сравнивать их с Шомой Уно по катанию и презентации пока рано. Поэтому я считаю, что все было по справедливости.

Аксель и четверные прыжки должны быть в программе. Но не только они. Должны быть еще и катание, презентация, программа, костюм, вращения», – сказал Давыдов.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

16 комментариев

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elzakun
Ответ Anneta28
Смешны претензии к Малинину, который выкатывает 4 уровень дорожки.
уровни дорожки определяются выполнением определенного количества определенных движений, они не говорят о их качестве, эстетике и презентации как части программы. Об этом должны говорить гое и компоненты, и очевидно они говорят, что физкультурная часть хороша (как и у прыжков), а над остальным надо работать
+14
-3
+11
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22somebody22
Вот тут я с ним согласен.Малинин катается,как наши одиночники уровня Серёги Воронова,больше 10 лет назад.
+16
-6
+10
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На Пекин
Почему-то вспомнилось, кролики это не только ценный мех, но и три, четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса)
+11
-3
+8
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umma
Конечно фигурное катание это не только прыжки, согласна ! Но у Малинина ещё все впереди ,я думаю будут много работать над не прыжковой частью программы..но Шома мне никогда не нравился и сейчас тоже, мне не симпотизирует вообще его катание,ни прыжки тем более..
+13
-6
+7
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Валерий Петров
Ой, ну зачем все время противопоставлять. С прошлого фека в одиночке ФК были и технари-прыгуны, и катальщики-балеруны, плюс те, кто посредине или фулпекедж. Это не хорошо и не плохо, так есть и будет. Как по мне, пусть будут и те и другие, так разнообразнее. Я бы лично не смотрел соревнования, если бы все участники были только одни Брауны, или только одни Малинины
+8
-2
+6
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Marya Y
Ответ Маргарита В Сафронова
Японцев вообще трудно с кем-то сравнивать. Они уникальные катальщики. А Шома эталон.
Ещё бы судьи, от души вваливающие компов за катальщество, внимательнее смотрели и оценивали прыжки.
+7
-3
+4
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Lapo Elkann
Вот что говорит о прыжках в балете Цискаридзе. :
https://youtu.be/0YvgwwC250Q?t=2560
А Малинин пока молодой, делает имя. а потом ( если у него в планах кататься долго ) , наверное будет делать и другие вещи.
+4
-2
+2
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Olga.t
Ответ umma
Конечно фигурное катание это не только прыжки, согласна ! Но у Малинина ещё все впереди ,я думаю будут много работать над не прыжковой частью программы..но Шома мне никогда не нравился и сейчас тоже, мне не симпотизирует вообще его катание,ни прыжки тем более..
вы путаетесь в терминах "симпатизироаать и импонировать"))
+2
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Николай Криницкий
Ответ Anneta28
Так расскажите что в вашем понимании компоненты. Бровки домиком или что? Для меня Малинин, для своего возраста, компонентный фигурист. Да, он никогда не будет Брауном или Ханю, но ему и не надо ими быть. Чен тоже, в вашем понимании, не компонентный.
Малинин, не повторяй глупые ошибки одной девочки, которая считала как прыгну 5 квадов и в дамках, но осталась без ьитулов.Правильно Давыдов говорит, что ФК не только прыжки, но и презентация, катание, программы.
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Порядка.нет
Ответ umma
Конечно фигурное катание это не только прыжки, согласна ! Но у Малинина ещё все впереди ,я думаю будут много работать над не прыжковой частью программы..но Шома мне никогда не нравился и сейчас тоже, мне не симпотизирует вообще его катание,ни прыжки тем более..
Да, на редкость нелепое сравнение или противопоставление
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Валерий Петров
Ответ Валерий Петров
Ой, ну зачем все время противопоставлять. С прошлого фека в одиночке ФК были и технари-прыгуны, и катальщики-балеруны, плюс те, кто посредине или фулпекедж. Это не хорошо и не плохо, так есть и будет. Как по мне, пусть будут и те и другие, так разнообразнее. Я бы лично не смотрел соревнования, если бы все участники были только одни Брауны, или только одни Малинины
С прошлого *века*
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Мурка Мурлыковна
Ответ Lapo Elkann
Вот что говорит о прыжках в балете Цискаридзе. : https://youtu.be/0YvgwwC250Q?t=2560 А Малинин пока молодой, делает имя. а потом ( если у него в планах кататься долго ) , наверное будет делать и другие вещи.
Одно из моих любимых интервью. Хочу отметить, как деликатно, грамотно поддерживая диалог, не мешая Ц., Конов его взял. Может же. Но зачем-то участвует в возне "по ту сторону баррикад".
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