Даниэль Грассль: «Сейчас я уеду в Америку на месяц. Новую произвольную программу мне будет ставить Ришо»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о своих планах.

Сегодня Грассль занял 6-е место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио.

«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением и тем, что сборная Италии в целом выступает здесь так хорошо!

У меня была ошибка на флипе, но я смог улучшиться, добавив два тройных акселя.

Сейчас я уеду в Америку на месяц. С нетерпением жду встречи с друзьями, а также семьей, у которой я жил, когда тренировался там.

Новую произвольную программу мне будет ставить в Нью-Йорке, и я думаю, что это будет что-то грандиозное», – сказал Грассль.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе