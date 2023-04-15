Даниэль Грассль: «Сейчас я уеду в Америку на месяц. Новую произвольную программу мне будет ставить Ришо»

Теги сборная Италии мужское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Бенуа Ришо Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о своих планах.

Сегодня Грассль занял 6-е место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио.

«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением и тем, что сборная Италии в целом выступает здесь так хорошо!

У меня была ошибка на флипе, но я смог улучшиться, добавив два тройных акселя.

Сейчас я уеду в Америку на месяц. С нетерпением жду встречи с друзьями, а также семьей, у которой я жил, когда тренировался там.

Новую произвольную программу мне будет ставить Бенуа Ришо в Нью-Йорке, и я думаю, что это будет что-то грандиозное», – сказал Грассль.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

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7 комментариев

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Alealeale
Ответ imaxim
Видимо, некоторые равнее))
Медведевой тоже не Глейх ставил программы. Просто видимо у Даниила бесплатно или дешевле, чем у зарубежных постановщиков.
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Самая цитируемая и вообще недура
Не вернётся. Щас его там так прессанут, что...
+1
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umma
И почему мне одной кажется, что не останется он в итоге в Хрустальном ...
+2
0
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Toba Door
Правильно делает что не глейх ставит, программы Мориса даже вспоминать трудно, девчачие движения, да и приезд к Этери самая большая ошибка
+4
-8
-4
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Ирина Иванова
Улучшения очевидны, но успокаиваться рано. Выбор Ришо в данной ситуации, наверное, стратегически верный. По крайней мере, у "доброжелателей" не будет дополнительного повода обвинять хореографа "Хрустального". Хотя, мы же пока не знаем про постановщика КП)
+4
-2
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imaxim
Ответ Блинчик
Не понял. В "Хрустальном" же все обязаны проставляться у Дани Гэ.
Видимо, некоторые равнее))
+5
-3
+2
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Блинчик
Не понял. В "Хрустальном" же все обязаны проставляться у Дани Гэ.
+11
-9
+2
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