Хореограф группы Тутберидзе: «Решение Минспорта Украины нисколько не удивило, пусть копают себе яму дальше. У них включилась откровенная русофобия, еще до СВО»

Теги Олимпийская сборная России Политика министерство молодежи и спорта Украины Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе не удивлен запрету для украинцев соревноваться с россиянами.

Ранее соответствующее решение приняло Министерство молодежи и спорта Украины.

«А что, нас это должно удивлять? Они отменили у себя русский язык, хотя большинство в Украине разговаривало на русском языке. Они уничтожают свою православную церковь, топчут учителей за то, что они общаются на русском языке. Жгут литературу Лермонтова, Пушкина. Переименовывают улицы именами палачей.

И теперь после всего этого нас должно удивлять, что они своим спортсменам запретили соревноваться с нашими спортсменами? Ну, работают ребята и работают, понятное дело, по чьей указке – больших дядь с той стороны.

Меня это решение Минспорта Украины нисколько не удивило, пусть копают себе яму дальше. У них включилась откровенная русофобия, еще даже до СВО. Все это очень печально», – сказал Алексей Железняков.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

28 комментариев

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Елена Иванова
Какой же отвратный тип! Чему он там может научить..... Хореограф.
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Павел Мельников
Ответ Gepard_GRIN
Просто поверили скачущей и орущей украинской молодёжи(будущему Украины). И начали исходя из этого действовать. Насколько умело, с точки зрения интересов РФ, как государства это другой вопрос. Промотать несколько вариантов и сравнить, в жизни нет возможности, к сожалению.
Расплывчато получается, все в сторону куда-то. Речевка - повод?
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dimitrii36
Савчуку на деревню :
парни наши сейчас там солируют на гастролях, в той стране соседней и далекой, ибо никогда мы и не были братьями,ни по Родине, ни по Матери
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Казанский КБ
У всех комментаторов в топе ровно по 3 комментария и недавняя регистрация на сайте
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Iuasamotu
Вероятно, украинцы боятся заразиться тем пропагандистким ковидом, которым страдает хореограф, раз готовы пожертвовать даже международными соревнованиями, лишь бы сохранить здравый разум.
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Илья Савчук
Ответ Dani_Alves92
Интересно слышать про «копание для себя ям» со стороны тех кто отказывается отпускать своих же спортсменом только из-за того что будут без флага
Alestern, ты в коме был? 2 ОИ было без всего этого.
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Илья Гармашов
Страны 404 скоро и на карте не будет, как впрочем и до 1992 года)))
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Илья Гармашов
Киев - русский город!!!
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Yumi
Интересно, Грасслю нравится обучаться у этого персонажа? Надеюсь, все его реплики переведут и отметят в постах ISU.
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Илья Савчук
Человек живет в своей реальности, где Украина должна быть счастлива от всего происходящего. P.s. Алексей железняков хотя бы разок был в Украине с 2014-2021, чтоб рассказывать про русофобию в том виде, о котором он говорит или в очередной раз ТВ насмотрелся?
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Gepard_GRIN
Ответ Казимир Стыцько
Да уж, речевка- отличный повод для аннексии👍
Просто поверили скачущей и орущей украинской молодёжи(будущему Украины). И начали исходя из этого действовать. Насколько умело, с точки зрения интересов РФ, как государства это другой вопрос. Промотать несколько вариантов и сравнить, в жизни нет возможности, к сожалению.
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dimitrii36
Ответ New_Yorker
А почему этот танцор не в окопе еще
мешают, да и покрасил к празднику
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Максим Новиков
Почему все говорят про русофобию, но никто даже не заикается про белорусофобию?! Что за неуважение к титульной нации?
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New_Yorker
А почему этот танцор не в окопе еще
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A K
Хороший хореограф - немой хореограф. Ну и неграмотный, чтобы писать всякую дичь тоже не мог.
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Елена Иванова
За русофобию спасибо надо сказать таким неадекватам, как Железняков.
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Казимир Стыцько
Ответ Gepard_GRIN
Да и до Крыма как-то нехорошо скакали крича какие-то речёвки нехорошие, видимо уже тогда недолюбливали.
Да уж, речевка- отличный повод для аннексии👍
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Олег Кузнецов
Ответ tyuiop tyuiop
да, тоже заметил что после Крыма как то недолюбливать стали. с чего бы это, сложно понять
Железняков эсперт в международных отношениях?
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Abdul Aziz
может он уже заткнется? какой-то неадекват.
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dzenga 1
А уборщица группы Тутберидзе что сказала !? Каково ее мнение !?
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dimitrii36
да плевать мне на мнение с двух сторон, скажу лишь одно, соседей на территории России вагон и "маленькая тележка", оным здесь сытно и хорошо, ибо никто не насильничает, не таскает за волосы, не пинают ногами флаг соседской страны и не сжигают его, про яйца мужчин отдельная тема, не в предверии праздника будет сказано
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Borsiano
Полистал новости по тегу этого товарища, по его высказываниям создалось впечатление, что это какая-то старая бабка, а оказывается, мужику только 40 лет
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Eclair77
Железо хореографировать-то успевает? Целыми днями транслирует своё ценное мнение по любому вопросу.
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Gepard_GRIN
Ответ tyuiop tyuiop
да, тоже заметил что после Крыма как то недолюбливать стали. с чего бы это, сложно понять
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tyuiop tyuiop
да, тоже заметил что после Крыма как то недолюбливать стали.
с чего бы это, сложно понять
+43
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