Хореограф группы Тутберидзе: «Решение Минспорта Украины нисколько не удивило, пусть копают себе яму дальше. У них включилась откровенная русофобия, еще до СВО»

Хореограф группы Тутберидзе не удивлен запрету для украинцев соревноваться с россиянами.

Ранее соответствующее решение приняло Министерство молодежи и спорта Украины.

«А что, нас это должно удивлять? Они отменили у себя русский язык, хотя большинство в Украине разговаривало на русском языке. Они уничтожают свою православную церковь, топчут учителей за то, что они общаются на русском языке. Жгут литературу Лермонтова, Пушкина. Переименовывают улицы именами палачей.

И теперь после всего этого нас должно удивлять, что они своим спортсменам запретили соревноваться с нашими спортсменами? Ну, работают ребята и работают, понятное дело, по чьей указке – больших дядь с той стороны.

Меня это решение Минспорта Украины нисколько не удивило, пусть копают себе яму дальше. У них включилась откровенная русофобия, еще даже до СВО. Все это очень печально», – сказал Алексей Железняков.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?