Украинский скелетонист Гераскевич: «Минспорт и НОК Украины продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта»

Теги Скелетон сборная России (скелетон) Политика Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Владислав Гераскевич Р-Спорт сборная Украины (скелетон) Бобслей/сани/скелетон

Украинский скелетонист высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

«Министерство молодежи и спорта и НОК Украины под руководством Вадима Гутцайта продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта».

Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей России и Белоруссии с международной спортивной арены привела нас к этому приказу.

Это белое знамя со стороны украинского спорта. В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований.

А когда такие случаи дойдут до очередной непонятной «комиссии», то это будет повод лишить федерацию статуса «национальной» и создать новую «национальную» федерацию. Что может привести к полному отстранению страны от международной федерации, ведь это прямое вмешательство государства в деятельность федерации.

Старые схемы и новые коррупционные скандалы – это один из возможных сегодняшних лозунгов министерства и НОК Украины под руководством Гутцайта», – написал Гераскевич в соцсети.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

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11 комментариев

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Youzhny23
Ответ Леха Гибкий
Так это в России спорт разрушается, как же так)
Новика мы тут не увидим, тут же не осуждение России ради плюсиков)
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Максон121
Ответ BeastI666I
уважаю Украину за то что можно высказываться и не получить срок в тюрьме. Молодцы!
Это самое смешное что я читал на этом ресурсе за много лет
+3
-1
+2
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BeastI666I
уважаю Украину за то что можно высказываться и не получить срок в тюрьме. Молодцы!
+2
-4
-2
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karlsson27
Ответ Леха Гибкий
Так это в России спорт разрушается, как же так)
Чиновники Украины не сильно отличаются умом и сообразительностью от российских и безнадежно отстают от дельфинов в развитии
+7
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+6
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karlsson27
Ответ MoleculaRU
Высказался против власти? Жди себя на Миротворце
Как раз миротворец с действующей властью не очень. Они и ее представителей вносили
+10
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ChefJhonnyMorgan
Ну все, сейчас врагом нации объявят
+3
-2
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artpal
Беги, парень, украинский режим такого смелого высказывания тебе не простит
+2
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Кирковский Александр
Мне кажется у Украины сейчас есть задачи поважнее, чем спорт. У них как бы на страну напали.
+8
-4
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Александр Романов
Ну все сейчас повестка и бахмут
+18
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+14
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Леха Гибкий
Так это в России спорт разрушается, как же так)
+11
-2
+9
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MoleculaRU
Высказался против власти? Жди себя на Миротворце
+17
-6
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