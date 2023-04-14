Украинский скелетонист Гераскевич: «Минспорт и НОК Украины продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта»

Украинский скелетонист высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

«Министерство молодежи и спорта и НОК Украины под руководством Вадима Гутцайта продолжают операцию «Уничтожение украинского спорта».

Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей России и Белоруссии с международной спортивной арены привела нас к этому приказу.

Это белое знамя со стороны украинского спорта. В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований.

А когда такие случаи дойдут до очередной непонятной «комиссии», то это будет повод лишить федерацию статуса «национальной» и создать новую «национальную» федерацию. Что может привести к полному отстранению страны от международной федерации, ведь это прямое вмешательство государства в деятельность федерации.

Старые схемы и новые коррупционные скандалы – это один из возможных сегодняшних лозунгов министерства и НОК Украины под руководством Гутцайта», – написал Гераскевич в соцсети.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами