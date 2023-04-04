Боброва о распаде пары Павлюченко – Ходыкин: «Очень жаль это слышать. За ними всегда было интересно наблюдать»

Теги сборная России Екатерина Боброва пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

Екатерина Боброва высказалась о распаде пары Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

«Мне очень жаль это слышать, пара всегда показывала себя с неординарной стороны, особенно это было видно на прокатах в начале этого сезона — выбрали необычную музыку.

За ними всегда было интересно наблюдать, у них были очень сложные компоненты, поддержки, и они всегда находились в поиске чего‑то нового.

Не знаю, по какой причине они распались, возможно, из‑за травмы Даши или по какой‑то другой причине, но было очень печально увидеть эти известия.

У нас до сих пор есть сильнейшая тройка пар в России и много классных, подающих надежды пар‑юниоров, которые уже навязывают борьбу взрослым.

Борьба наших пар продолжается, даже относительно прошедшего ЧМ мы показываем высокий уровень не только сильнейшими парами.

Что бы ни решили дальше делать Павлюченко и Ходыкин, я им желаю всего самого наилучшего. Будет интересно посмотреть, как эти профессионалы в своем деле будут находить себя в дальнейшем», – сказала Боброва. 

Распалась спортивная пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Они бронзовые призеры чемпионата Европы-2020

1 комментарий

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askarik1992
Это жизнь.. Последнее время множество пар распалось
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