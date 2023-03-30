Александр Самарин: «Раньше в интернете писали, что Самарина хватает только на первую часть сезона. Сейчас вот почти на весь сезон хватило»

Фигурист Александр Самарин оценил итоги сезона.

– Что не получилось в финале ? Может быть, сказался фактор конца сезона?

– Да, немного не хватило какой-то собранности. Я концентрировался на каждый старт сезона. Где-то получалось чуть больше, где-то – меньше, но я на каждом старте выдавал свой максимум. У меня давно такого не было, что все старты шли по нарастающей. Кульминацией, как уже сказал, стал чемпионат России.

Я ставил перед собой довольно серьезные цели, потому что устал проигрывать. Я хотел снова себе напомнить это чувство. На протяжении нескольких сезонов я все время был в тени и постоянно уходил все дальше и дальше. В такие моменты тяжело приходить на тренировки, у тебя пропадает желание. Я сейчас себе дал такую установку, что хочу кататься так, чтобы потом не было никаких сожалений. Эта установка мне в том числе помогла замотивироваться на сезон.

Но, видимо, к финалу Гран-при уже немного не хватило сил, и чуть-чуть расслабился. У меня не было той жесткой собранности, которая была на тренировках. Хотя я привел себя в форму, в которой не был очень давно. Даже к чемпионату России я не был так готов, как к финалу Гран-при. Но, видимо, когда случились неприятные ошибки, не смог резко вернуться и взять себя в рамки.

Впрочем, в этом сезоне меня хватило надолго. Раньше даже в интернете писали, что Самарина хватает только на первую часть сезона. Сейчас вот почти на весь сезон хватило. Только последний старт немного не задался. Но я не могу сказать, что у меня досада от того, что не получилось. Было бы здорово с заключительного старта увезти медальки. Красивый бы сезон получился, – сказал Самарин.