Самарин о планах на следующий сезон: «Посмотрим, не буду наперед говорить, нужно отдохнуть и восстановиться»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин не дал однозначного ответа на вопрос о планах на следующий сезон.

Сегодня он занял 7-е место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Посмотрим, не буду наперед говорить, нужно отдохнуть и восстановиться. Я очень настраивался на этот сезон, работал для себя.

Для себя вишенку на торте я не сорвал, сорвал элемент. Сегодня не все получилось по ожиданиям и по готовности, это очень неприятно. Не хватило меня последний заключительный турнир откатать, как предыдущий. Набирал, набирал...

Видимо, подустал в конце. Это заключительный старт сезона, и это – основная причина. Физически я был в прекрасной форме, но волнует лишь то, что ты выходишь и делаешь. Сдал в произвольной пару элементов», – сказал Самарин.

9 комментариев

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Nowhere_Girl
Ответ Призрачный триксель
Такое негнущееся полено ещё поискать надо🤦‍♀️
Зачем, уже одно есть 🤣😫
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Lennuci
Конечно, будет "восстанавливаться". Иначе на фронт призовут.
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ЮИ
Отдыхай, дорогой, сколько угодно!
+2
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Призрачный триксель
Такое негнущееся полено ещё поискать надо🤦‍♀️
+6
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Елена Силкина
Александр, как говорится, утро вечера мудренее. Отдохните. Твои болельщики всегда поддержат.
0
-3
-3
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Nowhere_Girl
Ответ Светлана Менова
Так а чего, какие планы, в сборную тебя уже как всегда затащили, будешь и дальше с россыпью 🍄 красоваться.
Красоты только нет, только 🍄 🍄 🍄
+7
-1
+6
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Nowhere_Girl
Боже-боже, стыдоба продолжается 🤦‍♂️🤦‍♂️
Очень неприятно — это видеть такие баллы за такие прокаты! Вчера компы были как у Алиева 🤦‍♂️
+6
-1
+5
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Светлана Менова
Так а чего, какие планы, в сборную тебя уже как всегда затащили, будешь и дальше с россыпью 🍄 красоваться.
+7
-1
+6
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Анастасия Прудникова
Восстанавливайтесь, Александр! Радуйте публику своими прокатами невзирая на места.
+1
-4
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