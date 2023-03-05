Самарин о планах на следующий сезон: «Посмотрим, не буду наперед говорить, нужно отдохнуть и восстановиться»
Фигурист Александр Самарин не дал однозначного ответа на вопрос о планах на следующий сезон.
Сегодня он занял 7-е место в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
«Посмотрим, не буду наперед говорить, нужно отдохнуть и восстановиться. Я очень настраивался на этот сезон, работал для себя.
Для себя вишенку на торте я не сорвал, сорвал элемент. Сегодня не все получилось по ожиданиям и по готовности, это очень неприятно. Не хватило меня последний заключительный турнир откатать, как предыдущий. Набирал, набирал...
Видимо, подустал в конце. Это заключительный старт сезона, и это – основная причина. Физически я был в прекрасной форме, но волнует лишь то, что ты выходишь и делаешь. Сдал в произвольной пару элементов», – сказал Самарин.
Очень неприятно — это видеть такие баллы за такие прокаты! Вчера компы были как у Алиева 🤦♂️