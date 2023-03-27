Медведева о возрастном цензе: «15-летний ребенок может быть готовым, если его поддерживает грамотная команда. Если работать над менталкой, все будет в порядке»

высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Побуждения к повышению возрастного ценза обычно абсолютно разные. Это либо забота о здоровье спортсменов, потому что слишком много появилось историй, когда юные девочки выходят, показывают максимум, а потом раз – а девочка травмировалась и больше никуда не выходит, потому что травма серьезная. Либо же это желание разделить юниорское фигурное катание с взрослым.

Я как человек, который выиграл первый свой этап Гран-при в 15 лет, финал Гран-при – тоже в 15, потом мне было 16: чемпионат Европы, России, мира… Я свою взрослую карьеру начала совсем в юношестве. Поэтому по поводу возрастного ценза я молчу. Кому, как не мне говорить о юношеском фигурном катании.

Но времена меняются, правила тоже меняются. Кто-то соглашается с решениями, кто-то – нет, так было всегда. Я не сужу, но у меня просто обстоятельства были именно такие: 15 лет – идеальный возраст. Ну ладно – до 17-18 плюс-минус.

Может ли 15-летний ребенок быть готовым к Олимпиаде? Вспомним Юлию Липницкую, американку Тару Липински – она тоже в 15 лет выиграла Олимпийские игры. в командном выступила просто блестяще. Уже другой психологический фактор на нее воздействовал в личном, мы не будем трогать эту тему.

Ситуации бывают разные, но 15-летний ребенок может быть готовым, если его поддерживает грамотная команда. Если работать над менталкой, то все будет в порядке. Главное – очень заботливо относиться к состоянию спортсмена», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание».