Медведева о возрастном цензе: «15-летний ребенок может быть готовым, если его поддерживает грамотная команда. Если работать над менталкой, все будет в порядке»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Камила Валиева возрастной ценз Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Побуждения к повышению возрастного ценза обычно абсолютно разные. Это либо забота о здоровье спортсменов, потому что слишком много появилось историй, когда юные девочки выходят, показывают максимум, а потом раз – а девочка травмировалась и больше никуда не выходит, потому что травма серьезная. Либо же это желание разделить юниорское фигурное катание с взрослым.

Я как человек, который выиграл первый свой этап Гран-при в 15 лет, финал Гран-при – тоже в 15, потом мне было 16: чемпионат Европы, России, мира… Я свою взрослую карьеру начала совсем в юношестве. Поэтому по поводу возрастного ценза я молчу. Кому, как не мне говорить о юношеском фигурном катании.

Но времена меняются, правила тоже меняются. Кто-то соглашается с решениями, кто-то – нет, так было всегда. Я не сужу, но у меня просто обстоятельства были именно такие: 15 лет – идеальный возраст. Ну ладно – до 17-18 плюс-минус.

Может ли 15-летний ребенок быть готовым к Олимпиаде? Вспомним Юлию Липницкую, американку Тару Липински – она тоже в 15 лет выиграла Олимпийские игры. Камила Валиева в командном выступила просто блестяще. Уже другой психологический фактор на нее воздействовал в личном, мы не будем трогать эту тему.

Ситуации бывают разные, но 15-летний ребенок может быть готовым, если его поддерживает грамотная команда. Если работать над менталкой, то все будет в порядке. Главное – очень заботливо относиться к состоянию спортсмена», – сказала Медведева на сессии в рамках лектория «Знание».

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27 комментариев

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Jane Earlosofical
да, да)))))))) если бы Медведева назвала имя Алины, её так триггернуло бы, что могло дойти до очередного нервного срыва. Мозг Медведевой бережёт её от этих воспоминаний.
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Verysia
Ответ Pennywise
Причем тут Валиева?
Так о ней Женя упомянула.
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loulou
Ответ Anna Ilyinih
Не забыла. Они с Алиной сознательно не дают друг о друге интервью и стараются не упоминать друг друга
Ерунда, Алина в принципе ни о ком из фигуристов старается не говорить, только если спрашивают про то, с кем хорошие отношения. На абстрактные темы она не распространяется никогда. А МЖ любит порассуждать, да. В данном случае нелепо получилось, всех 15летних чемпионок ОИ упомянула, даде Валиеву, а главную свою занозу нет
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loulou
Ответ Pennywise
Причем тут Валиева?
так вот и мы удивляемся, при чём тут Валиева?
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loulou
Ответ Anna Ilyinih
Боже, Медведева и Загитова никогда не упоминают друг друга, если их прямо не спрашивают. У них с самого начала фанатских войн такие рекомендации от менеджеров. Или что по вашему не принимает Загитова, которая вообще никогда про других фигуристов не говорит?
Одно дело вообще ни о ком не говорить, другое - сказать обо всех, но не упомянуть принципиальную соперницу, которой она проиграла. Причём упоминание было более чем в тему, о всех 15летних сказала, а о Загитовой нет. Нелепо выглядит, не отпустило МЖ серебро ОИ
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Pennywise
Ответ Verysia
А Валиеву к месту тогда?
Причем тут Валиева?
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Anna Ilyinih
Ответ akschweyan
Очень забавно, конечно: Женя вспомнила что Тару, Юлю и Камилу) Хммм, никого не забыла? Ну да, бывает) Но без шуток, Жене респект за то, что адекватно высказывается и не забывает, в каком возрасте достигла своих главных успехов.
Не забыла. Они с Алиной сознательно не дают друг о друге интервью и стараются не упоминать друг друга
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Anna Ilyinih
Ответ Самасебезвезда
Ну у ЕМ с менталкой до сих пор непорядок. Всех вспомнила и Липницкую и Валиеву и даже Липински, а Загитову забыла. Никак не принимает душа ЕМ серебро ОИ 🤣
Боже, Медведева и Загитова никогда не упоминают друг друга, если их прямо не спрашивают. У них с самого начала фанатских войн такие рекомендации от менеджеров. Или что по вашему не принимает Загитова, которая вообще никогда про других фигуристов не говорит?
+4
-7
-3
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Verysia
Ответ Самасебезвезда
Ну у ЕМ с менталкой до сих пор непорядок. Всех вспомнила и Липницкую и Валиеву и даже Липински, а Загитову забыла. Никак не принимает душа ЕМ серебро ОИ 🤣
Менталку некому поддерживать.
+7
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Verysia
Ответ Pennywise
Может новость сначала дочитать? Задолго до Загитовой ОЧ в 15 лет стала Тара Липински. А чемпионкой мира и вовсе в 14.
А Валиеву к месту тогда?
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Verysia
Ответ Oleandra
Значит, команда у тебя хорошая была? почему бы об этом открыто не сказать?
Загитову намеренно не назвала?
+6
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Verysia
Ответ АннаФ
Заготовка через сезон выиграла чм!
Вам 10 лет, что человека дразнилкой обзываете?
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Валерий Петров
Ответ Katerina Sunny
А где Осмонд, которой на ОИ было даже не 18?
Там же где и Рика Кихира, которая одна-единственная несколько сезоноа могла противостоять российским фигуристкам и в юниорках, и на взрослом уровне, но всегда несмотря на проигрыши, хорошо относилась к нашим девушкам.
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akschweyan
Очень забавно, конечно: Женя вспомнила что Тару, Юлю и Камилу) Хммм, никого не забыла? Ну да, бывает)
Но без шуток, Жене респект за то, что адекватно высказывается и не забывает, в каком возрасте достигла своих главных успехов.
+13
-3
+10
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Самасебезвезда
Ну у ЕМ с менталкой до сих пор непорядок. Всех вспомнила и Липницкую и Валиеву и даже Липински, а Загитову забыла. Никак не принимает душа ЕМ серебро ОИ 🤣
+30
-4
+26
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Pennywise
Ответ Toba Door
Финал гран при проходит в декабре, а она родилась в ноябре, так что фгп она выиграла в 16лет, о всех 15 летних сказанула, про Алину забыла, что 15 Алина сломала её планы на золото, Алина первая и единственная в 15 лет выиграла личное золото, а юля командник, а Камила украла золото у всех
Может новость сначала дочитать? Задолго до Загитовой ОЧ в 15 лет стала Тара Липински. А чемпионкой мира и вовсе в 14.
+4
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mtoo
" ...на сессии. В рамках лектория "Знание"... " 🤦
+4
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Леличек
Да все правильно сказала Женя. И фигуристки в 15 лет бывают разные, и их катание бывает тоже очень разное))
+2
-5
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Toba Door
Финал гран при проходит в декабре, а она родилась в ноябре, так что фгп она выиграла в 16лет, о всех 15 летних сказанула, про Алину забыла, что 15 Алина сломала её планы на золото, Алина первая и единственная в 15 лет выиграла личное золото, а юля командник, а Камила украла золото у всех
+10
-11
-1
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шампион
Значит, если работают с менталкой - то все пучком, и в 15 можно быть "взрослой" и чемпионкой олимпиады.
Но если в пробе находят тамблетку - то включается жеребенок.
Нет уж, малолетки пусть делают свои недокрученные квады на детских турнирах. А кто сохранит их в 17 или 18 - пожалуйста, выигрывайте ОИ. Кто мешает?
+7
-7
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АннаФ
Ответ Anna Morgan
где эти 15 летние, которые сами себе вхламину проигрывают через 1,5 года? Где ОЧки , которые даже уровень кмс через полгода показать не могут?
Заготовка через сезон выиграла чм!
+4
-9
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Katerina Sunny
Ответ Anna Morgan
где эти 15 летние, которые сами себе вхламину проигрывают через 1,5 года? Где ОЧки , которые даже уровень кмс через полгода показать не могут?
А где Осмонд, которой на ОИ было даже не 18?
+5
-2
+3
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Ирина Иванова
О сколько нам открытий чудных про "менталку" готовит ЕМ. Фотосессии в этом случае намного красноречивее и содержательнее)
+10
-2
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Doctor of Philosophy
Ну тут хотя бы не пчёлы против мёда, а логично всё. Помню, меня конкретно бомбануло, когда я прочитал, что Аделина Сотникова в интервью высказалась за повышение возрастного ценза до 18-ти лет.
+14
-2
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Ебздрогыч
Главное, чтобы эта грамотная команда не давала спортсмену неправильные таблетки...
+7
-7
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