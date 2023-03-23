Губерниев о Трусовой на журфаке МГУ: «Надо учиться, молодец. Многие спортсмены думают, что на ТВ достаточно прийти, открыть рот – и все будет отлично»

Дмитрий Губерниев высказался о поступлении Александры Трусовой на журфак МГУ.

Сегодня появилась информация о том, что фигуристка зачислена на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) и уже посещала лекции.

«Сейчас очень благоприятное время спортсменов, чтобы они активно грызли гранит науки – надо учиться. Трусова – молодец. Это касается всех без исключения.

Очень много примеров для спортсменов, которые хотят работать на телевидении, и думают, что туда достаточно просто прийти, открыть рот – и все будет отлично. Но мы видим, что это далеко не так – это профессия.

Пусть Саша учится. Главное, чтобы было желание. Там уже на вираже обгонит Загитову!» – сказал спортивный комментатор.

Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)

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