Губерниев о Трусовой на журфаке МГУ: «Надо учиться, молодец. Многие спортсмены думают, что на ТВ достаточно прийти, открыть рот – и все будет отлично»
Дмитрий Губерниев высказался о поступлении Александры Трусовой на журфак МГУ.
Сегодня появилась информация о том, что фигуристка зачислена на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) и уже посещала лекции.
«Сейчас очень благоприятное время спортсменов, чтобы они активно грызли гранит науки – надо учиться. Трусова – молодец. Это касается всех без исключения.
Очень много примеров для спортсменов, которые хотят работать на телевидении, и думают, что туда достаточно просто прийти, открыть рот – и все будет отлично. Но мы видим, что это далеко не так – это профессия.
Пусть Саша учится. Главное, чтобы было желание. Там уже на вираже обгонит Загитову!» – сказал спортивный комментатор.
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