Губерниев о Трусовой на журфаке МГУ: «Надо учиться, молодец. Многие спортсмены думают, что на ТВ достаточно прийти, открыть рот – и все будет отлично»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Александра Трусова Чемпионат.com Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о поступлении Александры Трусовой на журфак МГУ.

Сегодня появилась информация о том, что фигуристка зачислена на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) и уже посещала лекции.

«Сейчас очень благоприятное время спортсменов, чтобы они активно грызли гранит науки – надо учиться. Трусова – молодец. Это касается всех без исключения.

Очень много примеров для спортсменов, которые хотят работать на телевидении, и думают, что туда достаточно просто прийти, открыть рот – и все будет отлично. Но мы видим, что это далеко не так – это профессия.

Пусть Саша учится. Главное, чтобы было желание. Там уже на вираже обгонит Загитову!» – сказал спортивный комментатор.

Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся

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81 комментарий

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Виктор Войнов
Интересно , о ком это он ?))
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Иван Алейников
Ответ Realist2022
Загитова формально числится в вузе, бывает там редко - шоу и всё такое прочее, сами понимаете
Много «Н» в журнале?
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Иван Алейников
Ответ Залина Малина
Если Губерниев намекает на Загитову, то это глупо, так как она тоже учится на журналиста. Другой вопрос, что у обеих нет к этому способностей.
Нет. Он не на нее намекает
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Вячеслав Мозговой
Интересно, а что ещё сделал сам Дмитрий, кроме как открыл рот? Раздвинул волосатые ноги? Я не утверждаю, просто набрасываю версии...
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Shinjik
Трусовой до Загитовой как до Луны пешком. Это нереально, она никогда не будет такой популярной и востребованной и дело тут даже не в завоёванных наградах и титулах, а в элементарном поведении.
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Versa
Ответ Gemma157
губерниев в очередной раз красиво припечатал азю 😆
а кстати, как там дела у вашего кумира Медведевой с обучением при МГУ? ой, а никак, отчислена)
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Sergant Neo
Только я один заметил скрытое нотки, нацизма от Дмитрия? Почему он вечно загитову обливает помоями? Потому что она не славянка , вот ответ , своих они не обсуждают , Вот вам и Россия , каждый второй в этой стране в душе националист , просто хронит это в себе , хотя на публике все улыбаются , но когда в быту вся сущность русского человека расскрывается
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Versa
Ответ Gemma157
губерниев в очередной раз красиво припечатал азю 😆
Губерниев в очередной раз опозорился своей глупостью и двойными стандартами) (как и вы)) а про "просто открыть рот" - это он очевидно про себя. Все мы знаем, что у него нет профильного образования и как он попал на тв))
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Competition Score
Ответ Лакс
он учился целых 2 года только говорить у того же педагога по речи, которая учила дикторов/журналистов Андрееву, Брилева, Канделаки, Парфенова, Зеленского (нашего, не того) и т.д. И говорил, что до этого был "гнусавым дылдой".
Ну, научился тараторить всякую чушь. И это признак хорошего комментатора? Андреева сидит на первом канале и является просто чтицей политики партии с правильной артикуляцией. Она также не журналист и не комментатор.
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Versa
Ответ Tresk2
Саша молодец что лекции посещает. Есть тут одна "журналистка", которая только за зачеткой в университет заезжает.
А вы свечку держите, кто посещает лекции, а кто нет?) И вас не смущает, что Саша зачислена в середине года ? Так что ваш наброс смешон
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Максим Медов
А так можно?! В марте зачислиться?)) А вообще всё это цирк с конями, про спортсменов-студентов или про спортсменов-офицеров. А раньше еще были спортсмены мясокомбината. 🐷
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Versa
Ответ Мария Курникова
Абсолютно правильные слова, Димачка! Алиначка просто отвратительно себя ведёт, фу, противно даже стало!
про "просто открыть рот" - это Губерниев, видимо, про себя) А Алина то как раз молодец - честно поступила (а не в середине года зачислена))) и честно учится.
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Мария Курникова
Абсолютно правильные слова, Димачка! Алиначка просто отвратительно себя ведёт, фу, противно даже стало!
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AllaS
На ТВ , как известно работают люди и во все не имеющие высшего образования и получающие его на заочном , причем и не в Москве . И очень рады получить диплом.
А что за Институт при МГУ , который ведет прием абитуриентов в марте месяце!
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Sat397
Ответ EuhenioV
Губерниев обладает определённым уровнем интеллекта,а потому,никогда не кинет камня в Аню,оставив это одноклеточным.😹
Подвешенный язык не признак интеллекта.
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Melnikov1968
Дима, ты вообще нормальный человек? Загитова здесь при чем? Хрен ли ты своими дешевыми набросами пытаешься устроить соревнование,которого нет. Ходи с палками,худей. Иначе скоро твоё табло в телек не поместится.
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закрыт по беспределу
Ответ Лакс
ну да, самого то губу на ТВ жена-ОЧ пристроила))
Жена до звания ОЧ не добежала
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Versa
Двойные стандарты подъехали)) когда другая фигуристка поступила на журфак и учится - "эксперты" с пеной у рта доказали, что так нельзя.
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Адриана
Ответ Anna Ilyinih
А по-моему, он просто троллит фанатов, потому что понимает, что это как собачкам "фас". Дешевенький пиар и развлечение, а все ведутся
Вы, наверное, правы,но согласитесь, что это уже слишком, в конце концов он мужчина ( если я не ошибаюсь), и Алина ему в дочери годится.
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Navian
Ответ Туц
Ну как же Губерниев и без упоминания Загитовой?) как обычно)
Это читалось "между строк" 😀
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Versa
Ответ Realist2022
Загитова формально числится в вузе, бывает там редко - шоу и всё такое прочее, сами понимаете
А вы прям свечку держите? :DDD Формально была Медведева - да и то отчислили ее.
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Gala Tsintsadze
Ответ Назар Игорь
У Канделаки возникли проблемы с законом, возможно заведение уголовного дела. Так что насчёт " отлично" ещë большой вопрос.
а что же у неё случилось?
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EuhenioV
Ответ Sat397
Что же Анна с щуками в одной пруду не плавает? А так, нам было бы интересно послушать мнение Губерниева и футбольных болельщиков, что они думают на счет пения Анны в машине, и какие у неё перспективы стать певицей.
Губерниев обладает определённым уровнем интеллекта,а потому,никогда не кинет камня в Аню,оставив это одноклеточным.😹
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Туц
Ну как же Губерниев и без упоминания Загитовой?) как обычно)
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Tresk2
Саша молодец что лекции посещает. Есть тут одна "журналистка", которая только за зачеткой в университет заезжает.
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