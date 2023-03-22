Зуева о работе с Синициной и Кацалаповым: «Ребята приезжали на соревнования на родину, а зрители свистели. Виктории было психологически трудно»

рассказала о сложностях в работе с Викторией Синициной и .

– Вы долгое время работали с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, когда их дуэт только начал совместный путь. Как все сложилось?

– Ко мне приехали два спортсмена: партнер из распавшегося танцевального дуэта и другая партнерша. На старте это было именно так, и из них я сделала единый, гармоничный дуэт. Меня многие спрашивали, что труднее всего давалось в работе с этими ребятами. Я могу однозначно сказать: негативное отношение всех – и технических специалистов, и общественности.

Потому что очень яркий и восхитительный тандем был у Никиты с . Когда они расстались, мало кто верил, что можно создать новую пару, которая тоже станет прекрасной. Я всем говорила: «Мне нужно время, и дуэт будет». Так и случилось. Я рада, горжусь.

– Какими вы запомнили фигуристов в тот период? Все-таки Никита был уже со статусом, а Виктория лишь набирала опыт на высоком уровне.

– Два абсолютно разных человека – из разных школ фигурного катания. Вика была технически очень достойно подготовлена, она ведь из группы Светы Алексеевой. Да, она к тому времени выиграла юниорский чемпионат мира, участвовала в Олимпиаде. Но этого опыта все равно мало для взрослого уровня, плюс она моложе Никиты. Ей не хватало бэкграунда. Даже во время поддержек чувствовалось недоверие к себе. Это именно внутренняя самонедооценка.

Вокруг гуляли разговоры в негативном ключе. Мы много работали с психологом Маргаритой Будановой: она специально прилетала из Москвы в Америку, чтобы помогать нам. Затем приезжали ребята на соревнования на родину, а зрители свистели... Я это точно помню на самом первом их турнире в России. Виктории было психологически трудно.

Но в итоге получился красивейший танцевальный дуэт нового времени. Вика стала достойной и равноценной партнершей Никите. Это все командный труд, в котором большую роль сыграли и психолог, и тренеры Олег Эпштейн, Массимо Скалли, и хореограф Елена Соколова. Все мы единомышленники, которые помогали преодолеть главным образом психологическое давление. Оно сказывалось на взаимоотношениях и вообще на всем.

– Что помогло Виктории и Никите стать сильнейшими в минувшем олимпийском цикле (внутри сборной России)? Из-за загадочных правил в танцах многие не понимают, чем они превосходили своих главных соперников по сборной – Александру Степанову и Ивана Букина.

– Это вопрос к судьям, которые ставят оценки. Я никогда не работала с Александрой и Иваном, поэтому не могу сказать, какие у них лучшие качества. От себя могу лишь озвучить, что Никита еще с детства талантлив, очень сильный фигурист. Более яркий, чем многие другие танцоры-мальчики. Он чувствует музыку и умеет выразить ее своим телом. А это основное в фигурном катании – когда человек живет движением и музыкой.

– Как вам победы бывших воспитанников на чемпионатах мира и Европы?

– Конечно, я следила за их успехами. Мы до сих пор тесно общаемся и я чувствую с ними связь. Потому что я этот дуэт создала, родила, придала стиль, который Вика и Никита далее уже развивали. Прекрасно продолжили базу, заложенную мною. Поэтому я за этих фигуристов болею и верю, что впереди у них много интересного, – сказала тренер.