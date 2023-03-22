Зуева о работе с Синициной и Кацалаповым: «Ребята приезжали на соревнования на родину, а зрители свистели. Виктории было психологически трудно»

Теги сборная России танцы на льду Марина Зуева Никита Кацалапов Елена Ильиных Виктория Синицина Фигурное катание

Марина Зуева рассказала о сложностях в работе с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

– Вы долгое время работали с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, когда их дуэт только начал совместный путь. Как все сложилось?

– Ко мне приехали два спортсмена: партнер из распавшегося танцевального дуэта и другая партнерша. На старте это было именно так, и из них я сделала единый, гармоничный дуэт. Меня многие спрашивали, что труднее всего давалось в работе с этими ребятами. Я могу однозначно сказать: негативное отношение всех – и технических специалистов, и общественности.

Потому что очень яркий и восхитительный тандем был у Никиты с Еленой Ильиных. Когда они расстались, мало кто верил, что можно создать новую пару, которая тоже станет прекрасной. Я всем говорила: «Мне нужно время, и дуэт будет». Так и случилось. Я рада, горжусь.

– Какими вы запомнили фигуристов в тот период? Все-таки Никита был уже со статусом, а Виктория лишь набирала опыт на высоком уровне.

– Два абсолютно разных человека – из разных школ фигурного катания. Вика была технически очень достойно подготовлена, она ведь из группы Светы Алексеевой. Да, она к тому времени выиграла юниорский чемпионат мира, участвовала в Олимпиаде. Но этого опыта все равно мало для взрослого уровня, плюс она моложе Никиты. Ей не хватало бэкграунда. Даже во время поддержек чувствовалось недоверие Вики к себе. Это именно внутренняя самонедооценка.

Вокруг гуляли разговоры в негативном ключе. Мы много работали с психологом Маргаритой Будановой: она специально прилетала из Москвы в Америку, чтобы помогать нам. Затем приезжали ребята на соревнования на родину, а зрители свистели... Я это точно помню на самом первом их турнире в России. Виктории было психологически трудно.

Но в итоге получился красивейший танцевальный дуэт нового времени. Вика стала достойной и равноценной партнершей Никите. Это все командный труд, в котором большую роль сыграли и психолог, и тренеры Олег Эпштейн, Массимо Скалли, и хореограф Елена Соколова. Все мы единомышленники, которые помогали преодолеть главным образом психологическое давление. Оно сказывалось на взаимоотношениях и вообще на всем.

– Что помогло Виктории и Никите стать сильнейшими в минувшем олимпийском цикле (внутри сборной России)? Из-за загадочных правил в танцах многие не понимают, чем они превосходили своих главных соперников по сборной – Александру Степанову и Ивана Букина.

– Это вопрос к судьям, которые ставят оценки. Я никогда не работала с Александрой и Иваном, поэтому не могу сказать, какие у них лучшие качества. От себя могу лишь озвучить, что Никита еще с детства талантлив, очень сильный фигурист. Более яркий, чем многие другие танцоры-мальчики. Он чувствует музыку и умеет выразить ее своим телом. А это основное в фигурном катании – когда человек живет движением и музыкой.

– Как вам победы бывших воспитанников на чемпионатах мира и Европы?

– Конечно, я следила за их успехами. Мы до сих пор тесно общаемся и я чувствую с ними связь. Потому что я этот дуэт создала, родила, придала стиль, который Вика и Никита далее уже развивали. Прекрасно продолжили базу, заложенную мною. Поэтому я за этих фигуристов болею и верю, что впереди у них много интересного, – сказала тренер.

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23 комментария

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Morveena Bum
Ответ Princess23
а сговариваться за спиной у партнера было просто? А улыбаться в лицо Руслану и Лене, зная что убиваешь их карьеру, просто? Тв*рь она и в интервью Зуевой тв*рь
а мне кажется нет. думаю, она о таких материях просто не думала. есть такие люди, с таким вот уровнем интеллекта.
я не вижу в ней коварства, скорее она простая как пять копеек - и невероятно глупая.
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Mariaku
Елена Ильиных так и остаётся последней партнёршей в ростанцах, которая мне действительно нравилась. Буду рада, если кто-то ещё раскроется и удивит, но ищу следующую звезду уже среди танцорш-юниорок.
Кагановская?
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tim55555
Ответ Lilia Sadykova
вопрос в том, будут ли в ближайшие годы междунарожные старты. Уже вон второй ЧМ наши фигуристы по телеку смотрят
Всё идёт к тому, что наши мимо ГП следующего сезона. Пока война идёт и люди гибнут никто нас никуда не пустит.
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Евгения Гринева
Ответ tim55555
В том же направлении? Это поставить безакцентные нудли? ТШТ поставил то, что они могли выкатать. Зуева хотела их сделать мировыми лидерами со своим собственным лицом. Жаль, что обстоятельства сложились так, что это сотрудничество было слишком коротким.
Спасибо не надо, повторения их ЧМ у нее
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Mariaku
Елена Ильиных так и остаётся последней партнёршей в ростанцах, которая мне действительно нравилась. Буду рада, если кто-то ещё раскроется и удивит, но ищу следующую звезду уже среди танцорш-юниорок.
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Lilia Sadykova
Ответ tim55555
В свете новостей о переходе СБ к Жулину, СК скорее всего хотят завершить карьеру. Стать первым номером в России СБ могут легко, но будут ли судьи их хорошо оценивать на международных стартах, если такие в обозримом будущем появятся? Да и возраст уже солидный тоже.
вопрос в том, будут ли в ближайшие годы междунарожные старты. Уже вон второй ЧМ наши фигуристы по телеку смотрят
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bobr13
Жулин ни причем, да?
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Новый Орлеан
Ответ Princess23
а сговариваться за спиной у партнера было просто? А улыбаться в лицо Руслану и Лене, зная что убиваешь их карьеру, просто? Тв*рь она и в интервью Зуевой тв*рь
Какая карьера у Руслана и Лены? Закончили бы как Рублёва и Шефер.
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-4
-4
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Новый Орлеан
Ответ Jessi
Почему-то писали раньше про Кацалапова, что бил и тиранил Вику, интересно , успокоился
Как можно бить и тиранить любимого человека?
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-3
-3
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Princess23
Ответ Jessi
Почему-то писали раньше про Кацалапова, что бил и тиранил Вику, интересно , успокоился
единожды сделавший
Но в России на каток полицию не вызовут
+1
0
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Jessi
Почему-то писали раньше про Кацалапова, что бил и тиранил Вику, интересно , успокоился
+1
-1
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Princess23
а сговариваться за спиной у партнера было просто? А улыбаться в лицо Руслану и Лене, зная что убиваешь их карьеру, просто? Тв*рь она и в интервью Зуевой тв*рь
+5
-2
+3
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Lapo Elkann
Интересно кто не понимает , чем СК превосходят СБ .
Никита с Викой гармоничная и атмосферная пара.
Про Никиту трнер сама все прекрасно сказала.
Счастья и всех благ красивой семье.
+2
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tim55555
Ответ Залина Малина
Зуева - противоречивая личность, отношение к ней неоднозначно. Но специалист высочайшего уровня! Нынешний стиль Тарасовой/Морозову тоже она придала. ТШТ прекрасно продолжили двигаться с этой парой в том же направлении.
В том же направлении? Это поставить безакцентные нудли? ТШТ поставил то, что они могли выкатать. Зуева хотела их сделать мировыми лидерами со своим собственным лицом. Жаль, что обстоятельства сложились так, что это сотрудничество было слишком коротким.
+6
-6
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Alla Belova
Ответ tim55555
В свете новостей о переходе СБ к Жулину, СК скорее всего хотят завершить карьеру. Стать первым номером в России СБ могут легко, но будут ли судьи их хорошо оценивать на международных стартах, если такие в обозримом будущем появятся? Да и возраст уже солидный тоже.
Всяко их будут оценивать лучше других, остальные наши пары вообще ноунеймы на взрослой международке
+4
0
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tim55555
В свете новостей о переходе СБ к Жулину, СК скорее всего хотят завершить карьеру. Стать первым номером в России СБ могут легко, но будут ли судьи их хорошо оценивать на международных стартах, если такие в обозримом будущем появятся? Да и возраст уже солидный тоже.
+6
0
+6
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Галина Александрова
Зуева "... этот дуэт создала, родила, придала стиль ..."
Во даёт! Ну скажи - принимала участие в становлении пары и всё!!!
+8
-1
+7
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Акселек давай
Вика мудрая женщина)
+2
-2
0
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Залина Малина
Зуева - противоречивая личность, отношение к ней неоднозначно. Но специалист высочайшего уровня! Нынешний стиль Тарасовой/Морозову тоже она придала. ТШТ прекрасно продолжили двигаться с этой парой в том же направлении.
+5
-1
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Светлана Дрягилева
Хорошее интервью, теплое. Марина заложила совместную базу ребятам, даром ничего не прошло.
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Дудабот Уно
В _моём_ здоровом коллективе. Благодаря _моему_ чуткому руководству)
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King_bez_ice
Ответ Agura
А как же Жулин? Он к этой паре имеет хоть какое-то отношение?
Видимо только в кике сидел)
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Agura
А как же Жулин? Он к этой паре имеет хоть какое-то отношение?
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