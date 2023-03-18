Татьяна Мишина: «Показалось, что Ветлугину поставили мало баллов. Трудно сказать, почему, но идея была интересной»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Мишина считает, что Матвею Ветлугину поставили мало баллов на турнире шоу-программ.

Ветлугин в своем номере повторил образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).

Фигурист получил за выступление 14,91 балла и занял 21-е место из 24. 

«Мне очень понравился этот турнир. Посмотрела его с удовольствием и с большим интересом.

Здесь большая почва для фантазии. Запомнились многие интересные номера. Не могу выделить отдельного спортсмена.

Знаю, как Матвей репетировал, тренировал номер. Мне тоже показалось, что ему поставили мало баллов. Может, потому что он в начале выступал.

Трудно сказать, почему, но идея была интересной. Может, в целом давалось мало времени на выступление каждого фигуриста.

Мы когда смотрели, как Матвей репетирует, все смеялись. Он нам доставлял удовольствие на тренировках. Думаю, тут никто не в обиде и всем все понравилось», – сказала Мишина.

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

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33 комментария

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Елена Ковалёва
Ответ bolelschiza
Зато мы, любители фигурного катания, поняли и оценили. Браво, Матвей, твой номер был самым лучшим.
Я не одинока..Мне тоже понравился.
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Аквамарин
Очень понравился Ветлугин. Смог точно передать все образы. Вот это —шоу. А не нудли Щербаковой.
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Alina Kernes
Это был единственный номер из всех, где я прям орала. А я довольно сдержанный человек))
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Люблю Женьку
Номер действительно для турнира по ШОУ программам! Посмотрела посмеялась, вспомнила эти золотые программы. 👍
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Елена Ковалёва
Ответ Екатерина Ивановская
По-хорошему, Ветлугин должен был быть вторым. Его номер больше всего подходил под концепцию шоу-программы. Повторил весьма удачно номера, которые любят и помнят многие. Хохотала все выступление.
Я с вами согласна.
+1
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Анастасия Внукова
Не показалось. Действительно мало поставили. Идея шикарная. Исполнение тоже.
+3
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Ирина Большова
номер Ветлугина великолепгый!
+2
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Kareglazaya
Ответ Delirium
Ветлугин был отличным кандидатом для приза зрительских симпатий, но наши фандомы, к сожалению, слепо голосуют за своих любимок, а не за тех, кого жюри действительно недооценило.
Причем голосовать начали задолго до того, как увидели выступление. По-хорошему, нужно было открывать возможность для голосования только после того, как все выступили. Это бы хоть как-то сдержало накрутку.
+2
0
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garovatat
Ответ Julia JJ
Потому что судьи вообще ничего не поняли . Но те, кто смотрят Фигурное катание, понимают, что продуманная каждая секунда. Номер бомба.
мне тоже так подумалось. жюри не в курсе нюансов, они ничего не увидели! Марк даже после победной руки вверх Алины так же за подбородок взялся, как и она тогда, хаха)) так же они ничего не поняли с молнией Лизы)) мемная дорожка Яга наверное тоже им не близка. Вот разве что секс-бом возможно запомнился и они посчитали весь номер простым и примитивным. Но на самом деле Матвей проявил недюжинный талант пародиста-имитатора
+4
0
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pashkka
Номер Матвея, однозначно, один из лучших!
Оригинальность идеи с номером-ревю, полностью оправдала себя.
Плагиат от Ягудина - #простодно!
+3
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ретроградный меркурий
Просто судьи не из фигурного катания и не поняли отсылок Матвея. А номер очень классный. Загитову Матвей показал куда лучше, чем сама Загитова сегодня. А дорожка Ягудина, воспроизведенная один-в-один, секс-бомб с характерным вихлянием бёдрами а-ля Плющенко - я ржал просто в голос. Просто надо быть в теме. Для болельщиков номер просто убойный
+4
-1
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Kareglazaya
Баллы ставили за выслугу, а не за креативность. К сожалению. Не зря же во второй половине турнира судьи стали активно переговариваться.
Ну и, скорее всего, повлиял тот факт, что среди судей нет близких к фигурному катанию. Вполне возможно, что ни один из представленных Ветлугиным образов не был известен судьям.
+4
0
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Lala M
Ответ Екатерина Ивановская
По-хорошему, Ветлугин должен был быть вторым. Его номер больше всего подходил под концепцию шоу-программы. Повторил весьма удачно номера, которые любят и помнят многие. Хохотала все выступление.
А мне показалось, что чуть не доработали номер. Очень скомкано как-то получилось, но Матвей артист прекрасный.
+1
-4
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Екатерина Ивановская
По-хорошему, Ветлугин должен был быть вторым. Его номер больше всего подходил под концепцию шоу-программы. Повторил весьма удачно номера, которые любят и помнят многие. Хохотала все выступление.
+8
0
+8
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Alina Kernes
Да, по-любому, хотя бы приз зрительских симпатий, если не подиум.
+6
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Ирина С
Это показалось не только вам и не только в отношении Матвея. Увы, судейство оставило желание лучшего и более компетентного.
+3
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katanie-na-ldu
Матвей был яркий и оригинальный! И Тарасова 100% оценила на +++!!!
+4
-1
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Залина Малина
Действительно мало баллов, хотя номер оригинальный
+7
0
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Ирина Ларина
Баллы ставили за возраст, заслуги и титулы. И немножко за номера и образы. По первому пункту Матвей пока сильно мимо, поэтому, так.
Но приз зрительский взгляд симпатий должен был быть его! Это было круто и по задумке и по исполнению.
+7
-2
+5
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bolelschiza
Зато мы, любители фигурного катания, поняли и оценили. Браво, Матвей, твой номер был самым лучшим.
+7
-3
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Sat397
Судьи уже заранее выбрали победителей. Остальным ставили баллы от фонаря. Крайне заниженные оценки Камилы, Алиева, Семененко, Ветлугина и переоцененная Щербакова очень показательные примеры "судейства".
+22
-8
+14
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ncher
Идея интересная, но воплощение идеи хореографом - очень скромное, слабенькое, можно сказать. И от спортсмена мало что зависело. Он свою работу выполнил хорошо. Постановка подвела.
+2
-3
-1
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bolelschiza
Посмотрела бы с удовольствием на Матвея в какой-нибудь пародийном шоу. Очень талантливый парень.
+3
0
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Delirium
Ветлугин был отличным кандидатом для приза зрительских симпатий, но наши фандомы, к сожалению, слепо голосуют за своих любимок, а не за тех, кого жюри действительно недооценило.
+13
-2
+11
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Julia JJ
Ответ Julia JJ
Если бы Матвей и мишкиГамми катали что-нибудь классическое и показали бы своё мастерство, то и баллы были выше. Но зато номер Матвей многие будут пересматривать и поднимать себе настроение.
Матвея
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