Татьяна Мишина: «Показалось, что Ветлугину поставили мало баллов. Трудно сказать, почему, но идея была интересной»

считает, что Матвею Ветлугину поставили мало баллов на турнире шоу-программ.

Ветлугин в своем номере повторил образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).

Фигурист получил за выступление 14,91 балла и занял 21-е место из 24.

«Мне очень понравился этот турнир. Посмотрела его с удовольствием и с большим интересом.

Здесь большая почва для фантазии. Запомнились многие интересные номера. Не могу выделить отдельного спортсмена.

Знаю, как Матвей репетировал, тренировал номер. Мне тоже показалось, что ему поставили мало баллов. Может, потому что он в начале выступал.

Трудно сказать, почему, но идея была интересной. Может, в целом давалось мало времени на выступление каждого фигуриста.

Мы когда смотрели, как репетирует, все смеялись. Он нам доставлял удовольствие на тренировках. Думаю, тут никто не в обиде и всем все понравилось», – сказала Мишина.

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика