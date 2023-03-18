Алексей Ягудин: «На тренировках тулуп нормально получается. А потом ты выходишь, обосрался от страха – и нет его»

рассказал о сложностях при исполнении тройного тулупа.

18 марта Ягудин выступил с показательным на Кубке Московского спорта. В этот же день у него запланировано выступление на турнире шоу-программ.

«На тренировках он нормально получается. А потом ты выходишь, обосрался от страха – и нет тулупа. А потом восстанавливаю. Надо мной уже ржут – ты подгузники-то взял?

Сегодня будет, честно, очень тяжело и очень интересно. Мне надо сделать этот тройной тулуп. Сейчас вот получился – но мне еще там надо. Уколюсь сейчас, колено практически не работает, попробую там прыгнуть. Но сами понимаете, это не 18 и не 19 лет.

Сейчас на прогоне стоим с Таней, она мне говорит: «Леша, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты меня всю жизнь учил какие-то моменты воспринимать неглубоко. Вот скажи, прыгнешь ты двойной тулуп или тройной – твоя жизнь от этого как-то изменится?» Я говорю – нет. Она: тогда что ты мне последние две недели спать не даешь?

Все зависит от головы. Мне тяжело, очень больно. Я его прыгаю, но когда страх – ноги не те, контроля практически нет. Все практически наудачу. Сейчас удача улыбнулась», – сказал Ягудин.