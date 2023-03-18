Алексей Ягудин: «На тренировках тулуп нормально получается. А потом ты выходишь, обосрался от страха – и нет его»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Р-Спорт Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал о сложностях при исполнении тройного тулупа. 

18 марта Ягудин выступил с показательным на Кубке Московского спорта. В этот же день у него запланировано выступление на турнире шоу-программ. 

«На тренировках он нормально получается. А потом ты выходишь, обосрался от страха – и нет тулупа. А потом восстанавливаю. Надо мной уже ржут – ты подгузники-то взял? 

Сегодня будет, честно, очень тяжело и очень интересно. Мне надо сделать этот тройной тулуп. Сейчас вот получился – но мне еще там надо. Уколюсь сейчас, колено практически не работает, попробую там прыгнуть. Но сами понимаете, это не 18 и не 19 лет.

Сейчас на прогоне стоим с Таней, она мне говорит: «Леша, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Ты меня всю жизнь учил какие-то моменты воспринимать неглубоко. Вот скажи, прыгнешь ты двойной тулуп или тройной – твоя жизнь от этого как-то изменится?» Я говорю – нет. Она: тогда что ты мне последние две недели спать не даешь?

Все зависит от головы. Мне тяжело, очень больно. Я его прыгаю, но когда страх – ноги не те, контроля практически нет. Все практически наудачу. Сейчас удача улыбнулась», – сказал Ягудин. 

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37 комментариев

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ncher
Леша, да нам, болельщикам, и не нужны такие выступления: в подгузниках и после "уколюсь". Так что вы подумайте на эту тему.
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Зоя Кудряшова
Ответ Alexey Belskiy
Зажали Евгению Викторовичу нормальный гонорар.Он бы 4 оборота сделал
Правильно, что развели их. Представляю, что начилось бы. Плющ, конечно сдела бы Ягуду. Видела его прокат на Дети Азии. А потом кипишь лет 20 еще стоял бы.
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Mary Ion
Ответ Hiro Nakamura
Алексей, я знаю, вы читаете комментарии. Ну прыгните вы двойной тулуп, не тройной. Зачем рисковать программой? Вас любят не за прыжки так-то и вы это знаете))
Думаю, это часть спортивного характера) раз уж ввязался, надо выдавать по-максимуму)
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Зиля Бадриева
С днём рождения, Алексей! Здоровья, успехов и домашнего тепла! Думаю, у него будет один из запоминающихся номеров.
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Зоя Кудряшова
Ответ Бедоносец
Совершенно верно.👍
Надо было ЕП согласится бесплптно выступить. И не оскорбительно и конец разборкам с Ягудиным.
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aleks31
не нужно спойлерить, Алексей, сохраняйте интригу
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Alexey Belskiy
Поздравляю с Днем рождения!Вчера было у Мориса Квителашвили.Шорт трекистка Эмина Малагич выложила с ним фото
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Оксана Иванова
Ответ B.Jones
Не сцы Леха. Какая разница чё ты там пыгнешь. Главное Плюща нет, он бы тебя под орех разделал.✊🤑✌️
Зачем сравнивать. Один продолжает тренироваться и выступает, второй уже давно завязал с тренировками. Конечно, Ягудину сложнее. Но это не отменяет, что когда они тренировались одинаково упорно, Ягудин был сильнее
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Оле-Лукойе
Ответ B.Jones
Не сцы Леха. Какая разница чё ты там пыгнешь. Главное Плюща нет, он бы тебя под орех разделал.✊🤑✌️
Точь-в-точь, как на одних Олимпийских играх разделал)
Очевидно, что Плющенко боится повторения, вот и не заявился)
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Лизавета Анна -Мария
Ответ B.Jones
Не сцы Леха. Какая разница чё ты там пыгнешь. Главное Плюща нет, он бы тебя под орех разделал.✊🤑✌️
Что бы он там разделал?😓 Селёдку на разделочной доске.....
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Зоя Кудряшова
В рекламе-то сделал двоечку. Ну п продолжай . 1 место не получишь, но заработаешь.
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Анна Стекольщикова
Ой, да без разницы, сколько там оборотов он прыгнет. Главное, коряво или нет. И насколько он красиво скользит, держит руки, осанку. Вот на это это интересно смотреть, и в 40 лет это еще не теряется, если когда-то было. Но, судя по тому, что он показывает в шоу, Ягудин по этим параметрам глубоко проиграет Коляде, который и на главных подиумах никогда не был.
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ягудин прекрасен!
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nnp165
Спортсмен. И олимпийский чемпион. Голова работает только на максимум, по другому не получается
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На Пекин
Переживают мальчики, терпения вам, Татьяны!
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Тайга86
Ответ Ритт
У Ягудина кризис 40-летнего возраста. Это пройдет. Это надо пережить, как пубертат. Ну и пусть получится уже 3тулуп в День Рождения.
Думаю у Алексея кризис начался после вынужденного завершения карьеры, когда приходится жить с чувством недосказанности. Его всем миром вытащили, стало легче, но не до конца. Сейчас он живет настоящим, но прошлое не отпускает. А в прошлом он крут, полон сил, ОЧ и очень амбициозен. Пусть получится у него сегодня всё, это, думаю, станет самым главным подарком.
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Mariaku
А высокий пролётный аксель в 2,5 оборота со сложного захода с длинным выездом, например, был бы так уж хуже тройного тулупа))?
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Алеся Ткаченко
Зачем Ягудину этот турнир?Он в начале позапрошлого десятилетия закончил .Да и Татьяна Тотьмянина которая вся ломаная-травмированная тоже непонятно зачем выступать полезла.ЛП что ли им мало?
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oleg
Он всегда от страха это делал. Как 24 февраля 2022 года. От страха взял обоср........
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Девушка Безимени
какая чудесная лексика
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Леди Брэкнелл
ой, ну разнылся, кокетка
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Tzaichiha
Ответ Alexey Belskiy
Зажали Евгению Викторовичу нормальный гонорар.Он бы 4 оборота сделал
А за 20 миллионов и кваксель бы сделал😂😂😂
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Анна Беляева
Леша,прыгай тройной! А то ты Тане потом еще месяц не будешь давать спать, переживая об этом. Будь мужиком, женщина должна высыпаться!
+7
-2
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Бедоносец
Ответ B.Jones
Не сцы Леха. Какая разница чё ты там пыгнешь. Главное Плюща нет, он бы тебя под орех разделал.✊🤑✌️
Совершенно верно.👍
+9
-6
+3
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B.Jones
Не сцы Леха. Какая разница чё ты там пыгнешь. Главное Плюща нет, он бы тебя под орех разделал.✊🤑✌️
+12
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