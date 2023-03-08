Ягудин об участии в турнире шоу-программ: «Если коротко, это головная боль»
Алексей Ягудин высказался об участии в турнире шоу-программ.
«Если коротко, то это головная боль. Причем в прямом смысле. Как-то хочется развеяться. Я никогда не скрывал, жил адреналином, жил страхом перед чем-то очень серьезным. Наверное, это и сподвигло меня.
Это то, чем я занимаюсь много лет: и работа в театре, и так далее. Все какие-то новые для меня направления. Для меня турнир в данный момент — это что-то новое, это вызов.
Почему [постановщик] Илья Авербух, тут не стоит говорить, мы работаем много лет. Начали придумывать что-то.
Работа со мной отличается от работы с Женей Медведевой и другими более молодыми спортсменами. Здесь акцент на возраст. Багаж, которым мы можем воспользоваться...
Представим, что я летел с очень многими пересадками, и многие из моих сумок не приехали. И вот из того, что есть, пытаемся слепить. Хочется сделать просто вкусно.
Здесь никто не гонится за какими-то сложными элементами ультра-си, которых уже и нет. Есть таблетки, есть карета скорой помощи. Вот как вместе 18 марта, в день рождения, почему бы нет», — сказал Ягудин.
Иначе как бы таблеточки для Ягудина не стали бы лишними...? А я лично и так ледниковый период никога не смотрю чтобы не видеть вытянутую и лицемерную морду.. Ягудина ,Он для меня ноль...! Точка.
- Есть таблетки, есть карета скорой помощи )))))))