Ягудин об участии в турнире шоу-программ: «Если коротко, это головная боль»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался об участии в турнире шоу-программ. 

«Если коротко, то это головная боль. Причем в прямом смысле. Как-то хочется развеяться. Я никогда не скрывал, жил адреналином, жил страхом перед чем-то очень серьезным. Наверное, это и сподвигло меня.

Это то, чем я занимаюсь много лет: и работа в театре, и так далее. Все какие-то новые для меня направления. Для меня турнир в данный момент — это что-то новое, это вызов.

Почему [постановщик] Илья Авербух, тут не стоит говорить, мы работаем много лет. Начали придумывать что-то.

Работа со мной отличается от работы с Женей Медведевой и другими более молодыми спортсменами. Здесь акцент на возраст. Багаж, которым мы можем воспользоваться...

Представим, что я летел с очень многими пересадками, и многие из моих сумок не приехали. И вот из того, что есть, пытаемся слепить. Хочется сделать просто вкусно.

Здесь никто не гонится за какими-то сложными элементами ультра-си, которых уже и нет. Есть таблетки, есть карета скорой помощи. Вот как вместе 18 марта, в день рождения, почему бы нет», — сказал Ягудин.

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9 комментариев

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Inga1925
БОЛЬШИЕ СИСКИ - https://is.gd/MnIjkH
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Li Lea
Ответ Акселек давай
Очень хочется посмотреть на Ягудина на льду, так что доставайте свои таблеточки, Алексей)
Ага? И не забудьте откопать для Ягудина в Помощь -Ещё и с ГИПНОЗОМ Мага Загайнова с того света....?
Иначе как бы таблеточки для Ягудина не стали бы лишними...? А я лично и так ледниковый период никога не смотрю чтобы не видеть вытянутую и лицемерную морду.. Ягудина ,Он для меня ноль...! Точка.
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EuhenioV
Алексей,посмотри на Лизу Т.С неё песок сыплется,а она с подиумов не слазит.Соберись.
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Marya Y
Удачи, пусть получится собрать качественную прогу! Лёша может"(с.) )
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna italia
Безусловно, в таком возрасте, со всеми травмами и их последствиями тяжело… да даже в тех же шоу… Но, на Алешу, как скажет ТАТ, всегда очень приятно и интересно смотреть! Так что, Алексей, ждём вас очень!
Ягудио недавно показал номер от Авера, до слез просто, и откатался он прекрасно.
+13
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Акселек давай
Ответ Anna italia
Безусловно, в таком возрасте, со всеми травмами и их последствиями тяжело… да даже в тех же шоу… Но, на Алешу, как скажет ТАТ, всегда очень приятно и интересно смотреть! Так что, Алексей, ждём вас очень!
Пусть хоть как Медведева с пером покатается. Видела его на шоу пару лет назад, он такой раскатистый, "породистый" (извините за неуместное слово), на него и правда интересно смотреть, такое зреломужское)
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Anna italia
Безусловно, в таком возрасте, со всеми травмами и их последствиями тяжело… да даже в тех же шоу… Но, на Алешу, как скажет ТАТ, всегда очень приятно и интересно смотреть! Так что, Алексей, ждём вас очень!
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private dancer
Да, за словом в карман Лёша не лезет )
- Есть таблетки, есть карета скорой помощи )))))))
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+11
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Акселек давай
Очень хочется посмотреть на Ягудина на льду, так что доставайте свои таблеточки, Алексей)
+9
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