Дмитрий Алиев: «Сразиться с Ягудиным – одно удовольствие. Все детство смотрел за этим фигуристом, он был моим кумиром»

заявил, что ему интересно сразиться с .

Фигуристы примут участие в турнире по шоу-программам.

«Сразиться с Ягудиным? Это одно удовольствие. Я все детство смотрел за этим фигуристом, он был моим кумиром.

Но, я считаю, что Алексей уже в спорте преуспел – и мне с ним тягаться незачем. Но посоревноваться в плане программ, мастерства, поделиться своим опытом или взять у него, перехватить навыки артистизма, конечно, хочется. Поэтому будем соревноваться как можем.

Думаю, сегодня (на репетиции) у нас в голове выработается понимание, кто что подготовил. Наверное, уже поймем, у кого номер интересный», – сказал Алиев в программе «Доброе утро».

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?