Дмитрий Алиев: «Сразиться с Ягудиным – одно удовольствие. Все детство смотрел за этим фигуристом, он был моим кумиром»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Дмитрий Алиев заявил, что ему интересно сразиться с Алексеем Ягудиным

Фигуристы примут участие в турнире по шоу-программам.

«Сразиться с Ягудиным? Это одно удовольствие. Я все детство смотрел за этим фигуристом, он был моим кумиром.

Но, я считаю, что Алексей уже в спорте преуспел – и мне с ним тягаться незачем. Но посоревноваться в плане программ, мастерства, поделиться своим опытом или взять у него, перехватить навыки артистизма, конечно, хочется. Поэтому будем соревноваться как можем.

Думаю, сегодня (на репетиции) у нас в голове выработается понимание, кто что подготовил. Наверное, уже поймем, у кого номер интересный», – сказал Алиев в программе «Доброе утро». 

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

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2 комментария

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imaxim
Помню как по юниорам Дима катал Человека в железной маске и через полсезона его буквально заставили сменить программу, мол это «музыка Ягудина»
+7
0
+7
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Viks
Валяй! - Я даже знаю на 99%, какой будет заключительный жест Ягудина в его программе, который взорвёт зал!
+3
-1
+2
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