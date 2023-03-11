Дмитрий Алиев: «В финале Гран-при удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных в карьере»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Дмитрий Алиев назвал произвольную программу в финале Гран-при одной из лучших в карьере.

«Друзья, завершился совсем не так давно финал Гран-при России по фигурному катанию-2023.

Это был контрастный для меня турнир! Мне удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных программ в своей карьере.

И все это благодаря моей команде, моей семье и моим верным болельщикам!

Я очень ценю всех, кто причастен к моему успеху не только на этом турнире, но и на протяжении всего сезона. Крепко обнимаю. И говорю спасибо», – написал Алиев.

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33 комментария

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Алексей Токарев
Ответ Sincere
На Олимпиаде бывало с 17го на 5е прыгали) на Чм с 12го на 3...
Те кто ниже пятого места обычно не сильно отличаются по оценкам. Можно хоть со 170ого на 5 прыгнут, это не достижение.
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or.om
Ответ Леличек
А не завалил бы короткую, вылез бы на первое))
А прокатал бы он так пп, если бы не завалил короткую? Большой вопрос
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Sincere
Ответ maripous
Такое вообще возможно-с 11 на второе? Как же все остальные выступали?
На Олимпиаде бывало с 17го на 5е прыгали)
на Чм с 12го на 3...
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Тайга86
Дима валидольный и всегда таким был. И благодарить за последний старт ему нужно в первую очередь себя, впрочем как и ругать. В этом они очень с Мишей похожи: всю карьеру периодически показывать каких высот могли бы достичь, чтобы потом снова падать и с усердием пытаться выползти.
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Noname No
Ответ Tata777
трусова своими прокатами показала, что возможно всё проиграть будучи всех выше сильнее быстрее
С таким судейством было маловероятно, что она на ОИ вообще отберется ибо на первом же ЧР у неё украли золото в пользу той, кто откатала грязнее.
Саша молодец, что выдержала это испытание
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Noname No
Ответ Алексей Токарев
Это где она 3 раза упала в произвольной?
Это где она с 12 места после КП поднялась до 3 по итогам соревнований
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Маргарита В Сафронова
Это было по-настоящему красиво.
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Tata777
Ответ Noname No
Трусова вроде на ЧМ показала своим примером, что возможно всё.
трусова своими прокатами показала, что возможно всё проиграть будучи всех выше сильнее быстрее
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Алексей Токарев
Ответ Noname No
Трусова вроде на ЧМ показала своим примером, что возможно всё.
Это где она 3 раза упала в произвольной?
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Kovka Gnutik
Прекрасный прокат, молодец, но стабильностью это не назовёшь. И, если понадобится, при наличии только одной квоты на ГС, выберут Гуменника, как самого стабильного.
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Очень радостно было за Диму, этот его прокат ПП дорогого стоит !
Удачно реабилитировался за прокат КП. Посмотрим, чем он порадует на шоу-программе.
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Диме в помощь работа с его командой и поддержка болельщиков. Здоровья, стабильности и удачи !
Очень радостно было за Диму, этот его прокат ПП дорогого стоит !
+4
0
+4
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Gemma157
Ответ Rusalkom
Сегодня и завтра проходит чемпионат России по синхронному фигурному катанию. Почему никак не освещается?
а кому интересно это синхронное фк? никогда не освещалось. у нас некоторые пользователи с фк-раздела даже не знают о его существовании
+3
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Gemma157
прокат даже лучше, чем на европе в 20 году
+6
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Noname No
Ответ maripous
Такое вообще возможно-с 11 на второе? Как же все остальные выступали?
Трусова вроде на ЧМ показала своим примером, что возможно всё.
+4
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Gemma157
Ответ Vendetta4111323
За Диму радостно, но если не ошибаюсь, по набору это ПП Камилы или Софьи Акатьевой прошлого года - триксель, сальхов и два тулупа. ))
ну, с другой стороны валиева и акатьева в 23 года этот набор будут прыгать только в своих воспоминаниях
+8
-2
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Светлана Романова
Ответ Toba Door
Самый сложный был у Макара, ноувы силы его покинули, второй аксель не надо было прыгать, и он был бы в призах, по ходу программы некоторые корректируют свои проги, Макар пошел на максимум
Не был бы Макар в призах.Кондратюку еще больше бы грибов для призового места отсыпали бы.
+8
-1
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Zbra
Ответ maripous
Такое вообще возможно-с 11 на второе? Как же все остальные выступали?
Можете зайти на сайт Первого и посмотреть :)
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Додик Аксель
Диме в помощь работа с его командой и поддержка болельщиков. Здоровья, стабильности и удачи !
+3
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maripous
Такое вообще возможно-с 11 на второе? Как же все остальные выступали?
0
0
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oldparakhod
Если бы не завалил КП, то завалил бы ПП. Фирменный стиль. Печально, но факт.
+8
-1
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Утренняя Аврора
Дима, мы всегда поддержим тебя. Твое серебро стало для нас радостью и каким-то чудом.. Только одного ждем от тебя Стабильности.
+5
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Веселый грибочек
Поздравления Дмитрию! Приятно удивил. С серебром🥈! Теперь с нетерпением ждём показательный номер Дмитрия. Успешного выступления!🍀
+6
0
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Rusalkom
Сегодня и завтра проходит чемпионат России по синхронному фигурному катанию. Почему никак не освещается?
+6
-1
+5
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Toba Door
Третье место Марка это цирк, когда за полностью разваленную программу он получил компоненты на пол балла меньше Димы, Дима лучший с чистой программой, у нас судьи хорошо подсчитывают, надо его на бронзу вытянуть и вытянули, а Семененко был намного лучше, в плане презентации, но у него только 90 баллов
+19
-4
+15
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