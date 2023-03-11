Дмитрий Алиев: «В финале Гран-при удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных в карьере»
Дмитрий Алиев назвал произвольную программу в финале Гран-при одной из лучших в карьере.
«Друзья, завершился совсем не так давно финал Гран-при России по фигурному катанию-2023.
Это был контрастный для меня турнир! Мне удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных программ в своей карьере.
И все это благодаря моей команде, моей семье и моим верным болельщикам!
Я очень ценю всех, кто причастен к моему успеху не только на этом турнире, но и на протяжении всего сезона. Крепко обнимаю. И говорю спасибо», – написал Алиев.
на Чм с 12го на 3...
Саша молодец, что выдержала это испытание