Дмитрий Алиев: «В финале Гран-при удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных в карьере»

Дмитрий Алиев назвал произвольную программу в финале Гран-при одной из лучших в карьере.

«Друзья, завершился совсем не так давно финал Гран-при России по фигурному катанию-2023.

Это был контрастный для меня турнир! Мне удалось вылезти с 11-го места на 2-е, показав одну из лучших произвольных программ в своей карьере.

И все это благодаря моей команде, моей семье и моим верным болельщикам!

Я очень ценю всех, кто причастен к моему успеху не только на этом турнире, но и на протяжении всего сезона. Крепко обнимаю. И говорю спасибо», – написал Алиев.