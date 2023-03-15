Даниелян о возможном переходе в Армению: «Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но искренне не вижу в этом смысла»

Фигурист Артур Даниелян ответил на вопрос о возможном переходе в сборную Армении.

– Вы отметили, что в прошлом году хотели отобраться на . Наверняка такие мысли присутствуют и по сей день. Отсюда вопрос: вы верите в скорое возвращение россиян на международную арену?

– Да, у меня есть четкая цель отобраться в Милан. Как и у всех, кто сейчас катается. Но это будет только через три сезона – я так далеко не хочу загадывать.

Однако, я надеюсь, что нас выпустят если не в следующем сезоне, то хотя бы через сезон. Чтобы у нас был полноценный сезон перед Играми на международной арене. Идут же разговоры о том, что мы можем потерять квоты. Было бы здорово, если бы у нас была возможность вернуть все.

– Вы свою позицию о смене гражданства давно обозначили – вы хотите кататься за Россию. Но не выходили ли на вас в последнее время представители армянской федерации с предложением по переходу? Многие тренеры признавались, что по поводу их спортсменов связывались представители разных федераций.

– Нет, на меня никто не выходил. Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но я искренне не вижу в этом никакого смысла. Пока этот переход состоится, пока я отсижу карантин, пока я выйду, наберу рейтинг, пока меня начнут оценивать здраво – на это все нужно время. Так и конец карьеры наступит, а я в итоге ничего и не сделаю.

Тем временем мы сейчас продолжаем выступать, у нас сумасшедшая интрига, все наши парни прибавили: два четверных в короткой программе, три-четыре – в произвольной. Это интересно, – сказал серебряный призер ЧЕ-2020.