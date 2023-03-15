Даниелян о возможном переходе в Армению: «Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но искренне не вижу в этом смысла»

Теги сборная России мужское катание Олимпиада-2026 переходы сборная Армении Артур Даниелян Фигурное катание

Фигурист Артур Даниелян ответил на вопрос о возможном переходе в сборную Армении.

– Вы отметили, что в прошлом году хотели отобраться на Олимпиаду. Наверняка такие мысли присутствуют и по сей день. Отсюда вопрос: вы верите в скорое возвращение россиян на международную арену?

– Да, у меня есть четкая цель отобраться в Милан. Как и у всех, кто сейчас катается. Но это будет только через три сезона – я так далеко не хочу загадывать.

Однако, я надеюсь, что нас выпустят если не в следующем сезоне, то хотя бы через сезон. Чтобы у нас был полноценный сезон перед Играми на международной арене. Идут же разговоры о том, что мы можем потерять квоты. Было бы здорово, если бы у нас была возможность вернуть все.

– Вы свою позицию о смене гражданства давно обозначили – вы хотите кататься за Россию. Но не выходили ли на вас в последнее время представители армянской федерации с предложением по переходу? Многие тренеры признавались, что по поводу их спортсменов связывались представители разных федераций.

– Нет, на меня никто не выходил. Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но я искренне не вижу в этом никакого смысла. Пока этот переход состоится, пока я отсижу карантин, пока я выйду, наберу рейтинг, пока меня начнут оценивать здраво – на это все нужно время. Так и конец карьеры наступит, а я в итоге ничего и не сделаю.

Тем временем мы сейчас продолжаем выступать, у нас сумасшедшая интрига, все наши парни прибавили: два четверных в короткой программе, три-четыре – в произвольной. Это интересно, – сказал серебряный призер ЧЕ-2020.

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12 комментариев

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Валерий Петров
Ответ askarik1992
И петросян захвати с собой
Поперек горла она Вам, что ли?
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Sat397
Ответ Лемур
Ога, теннис, слышал в фехтовании уже... Всех допустят и очень скоро.
В Армении конкуренции у него не будет, там он 100% отберется на главные старты, а в России не все так однозначно мягко говоря.
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Iuasamotu
Да, нужно вернуть всё и будет всем счастье
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askarik1992
Ответ Katerina Sunny
Уже потеряли на прошлом ЧМ и на последнем ЧЕ.
Нас незаконно убрали так еще и квот лишат... Если и возвращаться то только как было квоты.. С какой стати от нас один участник должен выступать.. Спортсменов не по своей воли лишили возможность участвовать
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Лемур
Ответ Sat397
Россиян ещё долго никуда не допустят. Выступал бы лучше за Армению, хотя бы шанс был бы стать чемпионом Европы. Это конечно при условии, если его интересует спортивная составляющая, а не финансовая. В плане финансов Москва перспективнее.
Ога, теннис, слышал в фехтовании уже...
Всех допустят и очень скоро.
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askarik1992
И петросян захвати с собой
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Храбрая виолончелистка
Ответ Евгений Огий
Так на ОИ квоты на ЧМ зарабатывают.
До того ЧМ, где будут разыграны квоты в Милан ещё есть время, будем посмотреть.
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Евгений Огий
Ответ Mari St
Речь про ОИ
Так на ОИ квоты на ЧМ зарабатывают.
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Sat397
Россиян ещё долго никуда не допустят. Выступал бы лучше за Армению, хотя бы шанс был бы стать чемпионом Европы. Это конечно при условии, если его интересует спортивная составляющая, а не финансовая. В плане финансов Москва перспективнее.
+2
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Mari St
Ответ Katerina Sunny
Уже потеряли на прошлом ЧМ и на последнем ЧЕ.
Речь про ОИ
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Большое Путешествие Рузика
Очень сомнительно, что Артур сможет в Милан отобраться...
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Katerina Sunny
Уже потеряли на прошлом ЧМ и на последнем ЧЕ.
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