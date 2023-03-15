Даниелян о переходе от Буяновой к Рукавицыну: «С предыдущими тренерами у нас контакт имел свойство теряться и изредка восстанавливался. А тут он сразу поймался»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) мужское катание Евгений Рукавицын переходы Артур Даниелян Фигурное катание

Фигурист Артур Даниелян рассказал о переходе от Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

– Вы переходили к Рукавицыну, проработав долгое время с тренером-женщиной. Не было каких-то переживаний именно в этом отношении: тренер-мужчина, как это будет?

– До перехода я пытался прочухать, какая там обстановка. Не через Диму (Алиева) и Макара (Игнатова), а у посторонних людей.

Евгений Владимирович меня отлично встретил. Мне кажется, у нас моментальный контакт произошел. Это было то, что мне необходимо. Потому что с предыдущими тренерами у нас контакт имел свойство теряться и изредка восстанавливался. А тут он как-то сразу поймался, причем со всеми тренерами, и держится. Есть чувство спокойствия и свободы при общении.

– Ну а какой Евгений Владимирович как тренер? Строгий, требовательный?

– Я бы не сказал, что он строгий тренер. Да, он может быть строгим, но я не знаю, насколько я должен плох быть. Он, скорее, разумный, может взвешивать. То есть, если я могу поступать на тренировках на эмоциях, напрыгивать лишние элементы, убиваться о прыжок, то он, со своей стороны, подхватит, заново все настроит так, чтобы я смог спокойно прыгнуть. Он терпеливый, спокойный, я бы сказал. Он способен чувствовать каждого спортсмена.

– А насколько изменился подход к тренировочному процессу? Были какие-то глобальные перемены в этом отношении для вас после перехода?

– Конечно, есть какие-то тренировочные моменты, которые отличаются. Но не могу сказать, что было что-то кардинальное, к чему пришлось долго привыкать.

– Какие у вас отношения с бывшим тренерским штабом?

– Нейтральные, я бы сказал. Но хочу отметить, что я сделал все, как положено профессиональному спортсмену, который прошел долгий путь со своим тренерским штабом. Перед тем, как уйти, я лично пришел, лично поговорил. В наше время это будет звучать как мем, но я подарил цветы.

Я действительно благодарен бывшим тренерам и буду всегда благодарен. За мной стоит 6-летняя работа с ними. Было много поддержки от них, а также титулы, к которым мы пришли.

– Значит, был букет?

– И букет, и слова. Я все проговорил, объяснил. Какой была реакция, это уже останется между нами. Но я поступил правильно, как мне кажется. Я не ушел втихаря. Я оповестил всех и со спокойной душой и чистой совести ушел, – сказал серебряный призер ЧЕ-2020.

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14 комментариев

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Elena Savanuk
Рада за Артура, что в новой команде он поверил в свои возможности и постепенно входит в нужную спортивную форму.
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lyubov61
Соблюдены все правила, все проговорено, всех поблагодарил и начал новую жизнь! Удачи Артурчику!
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Вованыч05
А это не тот ли добрый тренер который изнасиловал и убил Нугуманову(ну или что то подобное точно не помню) и вроде кого то ещё?
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Лилибет
Артуру –удачи! Конкуренция в группе только пойдет на пользу, будет тянуться за ребятами. КП в этом году у него ну очень классная,даже когда не получались прыжки,по энергетике отрабатывал на все 100 %
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Анаис_Анаис
Молодец, Артур! Рассуждает здраво, видно, что и воспитание, и мозги на месте. И новые современные образы идут ему намного больше, чем костюмные программы у Буяновой.
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Oleandra
Ответ Charliz
А кто так уходил?
догадайтесь)
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Галина Александрова
Молодец Артурчик! Совесть чиста, что всё сделал правильно, делай своё дело, терпенье и труд ... (как говорится), успехов в дальнейшей карьере!!!
+8
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+8
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Евгения Гринева
Ответ ЮИ
Мем про букет ушел в народ . И грустно, и смешно.
Странно, что он начался не с Москвиной, это было ее фишкой, и она всегда говорила об этом, добавляя еще про бутылку алкоголя
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Charliz
Ответ Oleandra
Меткое замечание - "я не ушёл втихаря".. под покровом вечера собирая вещи на опустевшем катке.. как некоторые..
А кто так уходил?
0
-4
-4
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Oleandra
Меткое замечание - "я не ушёл втихаря".. под покровом вечера собирая вещи на опустевшем катке.. как некоторые..
+7
-2
+5
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Morveena Bum
ахахах. "мем". такая милая непосредственность. правда, как бы любительница цветов не отплатила, у нее туговато с чувством юмора.
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ЮИ
Мем про букет ушел в народ . И грустно, и смешно.
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JBond
Милый парень Артур)
+9
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Анна Беляева
Если будет хорошо и будет прогресс, то и хорошо, значит все сделала правильно. Хочется, чтобы череда травм и провалов у Артура завершилась.
+11
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