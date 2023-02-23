Траньков об участии Тарасовой и Морозова в турнире по шоу-программам: «Даже не спрашивал, будут они подавать заявку или нет»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сомневается, что он со своей партнершей выступит на турнире по шоу-программам.

«Вышли покататься вместе, попробовать, но участие наше сомнительно, потому что мы два с половиной года вместе не катались, за оставшееся время очень сложно подготовиться», – сказал Траньков.

Также он высказался по поводу возможного участия своих учеников и .

«Это уже не моя часть ответственности, они как профессиональные спортсмены должны принимать решения, находить хореографов, ставить программы. Насколько я знаю, там все немножко по-другому организовывается, я их даже и не спрашивал, будут они подавать заявку или нет», – добавил Траньков.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.