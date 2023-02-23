Траньков об участии Тарасовой и Морозова в турнире по шоу-программам: «Даже не спрашивал, будут они подавать заявку или нет»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сомневается, что он со своей партнершей Татьяной Волосожар выступит на турнире по шоу-программам.
«Вышли покататься вместе, попробовать, но участие наше сомнительно, потому что мы два с половиной года вместе не катались, за оставшееся время очень сложно подготовиться», – сказал Траньков.
Также он высказался по поводу возможного участия своих учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
«Это уже не моя часть ответственности, они как профессиональные спортсмены должны принимать решения, находить хореографов, ставить программы. Насколько я знаю, там все немножко по-другому организовывается, я их даже и не спрашивал, будут они подавать заявку или нет», – добавил Траньков.
Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.
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