Траньков об участии Тарасовой и Морозова в турнире по шоу-программам: «Даже не спрашивал, будут они подавать заявку или нет»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сомневается, что он со своей партнершей Татьяной Волосожар выступит на турнире по шоу-программам.

«Вышли покататься вместе, попробовать, но участие наше сомнительно, потому что мы два с половиной года вместе не катались, за оставшееся время очень сложно подготовиться», – сказал Траньков.

Также он высказался по поводу возможного участия своих учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Это уже не моя часть ответственности, они как профессиональные спортсмены должны принимать решения, находить хореографов, ставить программы. Насколько я знаю, там все немножко по-другому организовывается, я их даже и не спрашивал, будут они подавать заявку или нет», – добавил Траньков.

Турнир по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

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4 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Евгения Гринева
Странный он тренер, то во время подготовки к фгп уехал в отпуск, теперь "не знаю, будут они или нет"
Главное чтоб зарплата тренера сборной капала, остальное-мелочи.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Странный он тренер, то во время подготовки к фгп уехал в отпуск, теперь "не знаю, будут они или нет"
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wintersun
Там Стася Константинова написала, что подала заявку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Транькову уже на льду неинтересно. Он уже переключился на микрофон и ТВ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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