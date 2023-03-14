Тарасова посетит турнир шоу-программ: «Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу»

Татьяна Тарасова посетит турнир шоу-программ по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в Москве 18 марта.

«Обязательно буду на турнире шоу-программ. Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу», – сказала заслуженный тренер СССР.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?