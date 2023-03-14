Тарасова посетит турнир шоу-программ: «Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу»

Теги Татьяна Тарасова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова посетит турнир шоу-программ по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в Москве 18 марта.

«Обязательно буду на турнире шоу-программ. Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу», – сказала заслуженный тренер СССР.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

7 комментариев

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flyhigh
Ответ Евгения Гринева
За кого там Тарасовой болеть без учениц Плющенко, одно разочарование будет
Ахахааа точно
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Ирина Иванова
Достаточно иметь собственное мнение после просмотра шоу-программ, без комментаторских и экспертных охов и вздохов.
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Katerina Sunny
Ответ B.Jones
В жюри наверное кто-то..
К жюри это никак не может относиться: "Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу."
А в жюри, наверняка, кто-то вроде Сигаловой будет.
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-1
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B.Jones
Ответ Katerina Sunny
Кто там из балетных? Тутберидзе, Глейхенгауз, Авербух, Михайлов?
В жюри наверное кто-то..
0
-1
-1
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Евгения Гринева
За кого там Тарасовой болеть без учениц Плющенко, одно разочарование будет
+1
-1
0
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Katerina Sunny
Кто там из балетных? Тутберидзе, Глейхенгауз, Авербух, Михайлов?
0
-3
-3
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Маргарита Михайловна
Кто бы сомневался. Без неё этот серпентарий не обойдётся. Будет сидеть за спинами судей и нашёптывать им на ухо кого топить а кого пропихивать наверх.
+1
-4
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