Тарасова посетит турнир шоу-программ: «Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу»
Татьяна Тарасова посетит турнир шоу-программ по фигурному катанию.
Соревнования пройдут в Москве 18 марта.
«Обязательно буду на турнире шоу-программ. Буду болеть за хорошие номера, постановки и балетмейстерскую работу», – сказала заслуженный тренер СССР.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
А в жюри, наверняка, кто-то вроде Сигаловой будет.