Татьяна Тарасова: «Тутберидзе не отрицает, что испытывала несправедливость в судействе. Может быть, в меньшей степени, но она об этом говорит»

Теги Татьяна Тарасова сборная России судьи Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Этери Тутберидзе о судействе. 

Ранее Тутберидзе назвала жалобы на судейство «вопросом воспитания и вседозволенности».

«Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований», – заявила тренер в интервью.

«Все люди разные. Главное, что она говорит о том, что они тоже испытывают чувство несправедливости, что их неправильно судят. Для меня в этой фразе это важно.

Мне важно, что Тутберидзе не отрицает, что испытывала несправедливость в судействе. Может быть, в меньшей степени, но она об этом говорит», – сказала Тарасова. 

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37 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Lara_Croft
Например, на последнем ЧР Петросян с двумя квадами под Муравьеву с одним трикселем засунули. Так что далеко ходить не надо.
Как говорят в штабе Тутберидзе :"Надо кататься чисто "А Петросян упала в короткой? Какие вопросы ?
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Oleandra
Ответ pashkka
Отужинала судей в ресторанчике - и проблемы с судейством как рукой сняло! Замутила Тутбо-сборы с Лакерником - и Садкова на подиуме!
Лакерник на подиум Туктамышеву незаслуженно поставил, отодвинув Акатьеву на ФГП.. хороший ужин был.
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Артур Петров
Ответ Lara_Croft
Например, на последнем ЧР Петросян с двумя квадами под Муравьеву с одним трикселем засунули. Так что далеко ходить не надо.
Петросян засудили на ЧР? Что-то я не вижу в протоколах отмеченных флутцов. Ученикам Тутберидзе более 97% не отмечают ребра и не видят их флутцбергов и липбергеров. И не только это.
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gift...!
Ответ Артур Петров
Так Принс не отрицает, чтоу Загитовой было ребро, просто неясное было. Где тут засуживание? Техконтроллер ISU Принс: «Сейчас бы поставил Загитовой только неясное ребро на лутце в каскаде с риттбергером в короткой программе»
Хорошо отобедал и отужинал за счет Этери?
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Lapo Elkann
Конечно же бывает предвзятое судейство , но все это обсуждается внутри . а когда это выносят на публику, некрасиво . Мы зрители ничем не можем помочь. и конечно же уважаем достойное поведение тренеров и спортсменов
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pashkka
Отужинала судей в ресторанчике - и проблемы с судейством как рукой сняло!
Замутила Тутбо-сборы с Лакерником - и Садкова на подиуме!
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gift...!
Это Этери топорно пытается намекнуть журналистам, что совместный бизнес с Лакерником не есть конфликтом интересов?
Типа я даже работаю с Лакерником плотно, но меня в судействе обижали и обижают...
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Артур Петров
Ответ Галина Александрова
Принс как-то признавался, что засуживал Алину на этапе ГП. Вот вам и пример.
Так Принс не отрицает, чтоу Загитовой было ребро, просто неясное было. Где тут засуживание?

Техконтроллер ISU Принс: «Сейчас бы поставил Загитовой только неясное ребро на лутце в каскаде с риттбергером в короткой программе»
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Прекрасная фурия
Ответ Lara_Croft
Например, на последнем ЧР Петросян с двумя квадами под Муравьеву с одним трикселем засунули. Так что далеко ходить не надо.
Лучше про Акатика вспомните.
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Прекрасная фурия
Еще бы, ныть Тутберидзе. Под ее учеников суют всех, кого только можно.
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Zhuuuzhik
Ответ фуфырка
Но она не шантажирует.
Ещё бы она шантажировала))) с её-то результатами.
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Ягун Ягунини
Ответ Галина Александрова
Принс как-то признавался, что засуживал Алину на этапе ГП. Вот вам и пример.
Было такое. Причем ТШТ ненавистники тогда так радостно возбудились, прославляя "честного и принципиального" судью Принса, поставившего Алине неверное ребро на лутце. А тут раз и интервью с ним, где он признается, что то решение было неправильным.
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Екатерина Ивановская
Тутберидзе жалуется на судейство, чья бы корова мычала. В любом случае она всегда в дамках: три олимпийские золотые медали, два олимпийских серебра, 4 золота ЧМ, дочурка поехала на ОИ. Я понимаю там какой-то спортсменке жаловаться, но не ЭГТ :)
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Alexander X
Ответ ДИАНА
Т. А как-то странно цепляется к словам Этери Георгиевны.... К чему бы это???
"сверху" разнарядка на это интервью пришла... по факту, в нём, Этери признаёт завышение оценок у некоторых своих спортсменок...
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Anna Morgan
Ответ Е...С
Во сне. Тутберидзе постоянно обиженку играет. Мне кажется, она сама искренне верит, что ее все обижают. Надеюсь, на следующий сезон судьи наконец-то заметят недокруты, неправильные ребра и т.д. ее спортсменов.
не надейтесь
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ДИАНА
Ответ Kareglazaya
Пытается перетянуть Тутберидзе на свою сторону. Мол, не только Плющенко стал жертвой, но и другие тоже.
Вот-вот, но это очень мерзко
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Lara_Croft
Ответ unknownman
Важно то, что Тутберидзе почему-то сама завела разговор о судействе, хотя корреспондент ее об этом вообще не спрашивал. Похоже, набросы от Плющенко ее задели. Не знаю, когда ее подопечных засуживали, последний раз это было явно до 2014 года.
Например, на последнем ЧР Петросян с двумя квадами под Муравьеву с одним трикселем засунули. Так что далеко ходить не надо.
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Е...С
Ответ Anatiana
Интересно, когда это её спортсменок засуживали и задвигали? Чувствует она.
Во сне. Тутберидзе постоянно обиженку играет. Мне кажется, она сама искренне верит, что ее все обижают. Надеюсь, на следующий сезон судьи наконец-то заметят недокруты, неправильные ребра и т.д. ее спортсменов.
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Евгения Гринева
Там посыл был в другом. Все когда-то сталкивались, но это не повод ныть после каждого старта и всех обвинять
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Евгения Гринева
Ответ unknownman
Важно то, что Тутберидзе почему-то сама завела разговор о судействе, хотя корреспондент ее об этом вообще не спрашивал. Похоже, набросы от Плющенко ее задели. Не знаю, когда ее подопечных засуживали, последний раз это было явно до 2014 года.
Ну, загитовой за степ все -5 ставили, как пример
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-1
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фуфырка
Но она не шантажирует.
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Kareglazaya
Ответ ДИАНА
Т. А как-то странно цепляется к словам Этери Георгиевны.... К чему бы это???
Пытается перетянуть Тутберидзе на свою сторону. Мол, не только Плющенко стал жертвой, но и другие тоже.
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Девушка Безимени
))))
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Kareglazaya
И судьи, и тренеры, и спортсмены - люди. Все со своими взглядами, предпочтениями, эмоциями. И логично, что эти взгляды могут не совпадать. Да и правила оценки элементов предполагают определённый разброс в баллах.
Так что всегда будут те, кто получил меньше баллов, чем ожидал. Предъявлять претензии по этому поводу глупо и бессмысленно, победить это точно не поможет.
+2
-6
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unknownman
Важно то, что Тутберидзе почему-то сама завела разговор о судействе, хотя корреспондент ее об этом вообще не спрашивал. Похоже, набросы от Плющенко ее задели.
Не знаю, когда ее подопечных засуживали, последний раз это было явно до 2014 года.
+6
-5
+1
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