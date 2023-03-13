Татьяна Тарасова: «Тутберидзе не отрицает, что испытывала несправедливость в судействе. Может быть, в меньшей степени, но она об этом говорит»
Татьяна Тарасова прокомментировала слова Этери Тутберидзе о судействе.
Ранее Тутберидзе назвала жалобы на судейство «вопросом воспитания и вседозволенности».
«Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований», – заявила тренер в интервью.
«Все люди разные. Главное, что она говорит о том, что они тоже испытывают чувство несправедливости, что их неправильно судят. Для меня в этой фразе это важно.
Мне важно, что Тутберидзе не отрицает, что испытывала несправедливость в судействе. Может быть, в меньшей степени, но она об этом говорит», – сказала Тарасова.
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Так что всегда будут те, кто получил меньше баллов, чем ожидал. Предъявлять претензии по этому поводу глупо и бессмысленно, победить это точно не поможет.
Не знаю, когда ее подопечных засуживали, последний раз это было явно до 2014 года.