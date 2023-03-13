Тутберидзе о травме Хромых в сентябре: «Была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция»

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Майя Хромых Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала о тяжелой травме фигуристки Майи Хромых.

В сентябре сообщалось, что во время тренировки Хромых сильно порезала сухожилия на руке. После этого она пропустила два этапа Гран-при России.

«Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку.

Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Причем не сразу, врачи отложили ее на день, чтобы пригласить специального нейрохирурга, настолько сложная была эта травма.

Мы очень долго возвращались после всего этого – долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять ее даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошел вверх. Но она вышла, начала кататься.

Бороться и с нагрузками, и с весом одновременно нельзя – это опасно для спины. Сейчас она пока не прыгает, катается в корсете, теперь уже из-за проблемы со спиной. Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается», – рассказала заслуженный тренер России.

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tull
Ответ Jessi
Майя была светлым лучиком в царстве тьмы, но ее карьера закончилась ещё до травмы -когда она выиграла у Щербаковой в Будапеште
Почему ??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Так и не понял, как можно упасть так, чтобы лезвием или зубцом приземлиться на руку. Ну на ладонь или рядом с ладонью еще могу представить, но тогда гипс на всю руку не накладывают. А если после снятия гипса не могла поднять руку, значит плечо тоже гипсовали. Так что очень мутная история.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Тихонова
Ответ Кваксель
Я тоже не за «длинную долгую спортивную жизнь». У меня вообще есть сомнения в умственных способностях людей, которые считают, что так каторжно трудиться спортсмены должны и после становления чм и оч, вместо того, чтобы реализовывать себя в чем-то еще, имея классный фундамент
Это разный подход. Костнер, Туктамышевой или Хендрикс явно процесс в радость. Или взять вообще Голд - явно никогда уже не вернёт прежние кондиции, но катает же, значит хочет.
А кому это не так, то конечно убиваться смысла нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julnita
Ответ Артур Петров
То что Тутберидзе на Акатьеву больше не делает ставку было понятно уже после повышения возрастного ценза. Зачем ей Акатьева с проблемами, если за ней в юниорах есть Двоеглазова, Садкова и уже Базылюк? И самое интересное, что Тутберидзе в интервью на всех накинула: Валиева, Хромых, Акатьева и Усачёва, а про Щербакова опять ничего не сказала. Кто же за ней стоит, что весь ТШТ ни слова плохого про неё не говорят?
Вы не в курсе про всемогущего папу Стаса Щ? 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аnila Korn
А почему Майа не могла выступать с травмой руки?
Алёне ведь настоятельно рекомендовали, мол гипс на руке не помеха, так там перелом был.
Двойные стандарты….они такие
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фатима Кочкарова
Спросите журналисты у Георгиевны, почему она поменяла каскад в кп у Хромых флип/тулуп, на лутц тулуп. Ведь понятное дело,у Майи флутц. Зачем она все больше уменьшала шансы на победу у Майи?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Петров
Ответ Julnita
Уже всем видно невооруженным глазом, как пренебрежительно Тутзе относится к Акатику. Тутзе и Глейх были недовольны, что именно Акатик стала ЧР - они делали ставку на Валиеву.
То что Тутберидзе на Акатьеву больше не делает ставку было понятно уже после повышения возрастного ценза. Зачем ей Акатьева с проблемами, если за ней в юниорах есть Двоеглазова, Садкова и уже Базылюк? И самое интересное, что Тутберидзе в интервью на всех накинула: Валиева, Хромых, Акатьева и Усачёва, а про Щербакова опять ничего не сказала. Кто же за ней стоит, что весь ТШТ ни слова плохого про неё не говорят?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
И вот смотрим мы на Хрустальный: стакан воды и сразу проблемы с весом и спиной, прыжков нет.
А потом смотрим на Сакамото: вес под центнер, легко прыгает все тройные, кроме акселя, травм нет, ничего не болит.
В чём же причина, интересно?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ tim55555
До этого ничто не мешало Этери выносить на суд общественности любые травмы, личную переписку несовершеннолетних М, З, и далее по списку.
Все всегда проговаривается с родителями ребенка-что можно говорить, что нет. Успокойтесь уже.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voronok
Ответ oleg
Жаль конечно, что такое случилось с Майей. Но ей повезло, что она не оказалась в роли падчерицы как Акатьева. Тем более, что Этери говорит, что Майя востановила четверные к моменту травмы. Надеюсь и Майя и СуперСоник покинут этот клуб, предназначенный исключительно для Валиевой.
Не притомился везде писать, что Акатьева с какого то перепуга должна уйти из ТШТ? Зачем ей уходить, если она с ТШТ в этом сезоне выиграла главный старт? Подумай хоть 2 секунды.
Уходить должна Муравьева от Плюща, так как за весь сезон так ничего и не выиграла, а на главных стартах ЧР и ФГП вообще мимо пьедестала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Jessi
Супер Соника Федченко в мае забирает
Инфа-сотка? 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tim55555
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Именно у семьи. Девочки несовершеннолетние. Смейтесь дальше.
До этого ничто не мешало Этери выносить на суд общественности любые травмы, личную переписку несовершеннолетних М, З, и далее по списку.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
As per
Очень жаль, в 16 лет травма спины. Майе здоровья.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
floret
Жаль, здоровья Майе и восстановления.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
Ответ Jessi
Ну так где она новых девочек возьмёт ? Во взрослых останется одна Петросян , в юниорах Садкова на издыхании.. значит будет брать готовых спортсменок , может Гордееву у Давыдова( она вся в недокрутах , но судьи ставят через раз )
Ну да, я писала, что должен быть новый набор и она присматривалась кое к кому уже.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
Ответ Julnita
Уже всем видно невооруженным глазом, как пренебрежительно Тутзе относится к Акатику. Тутзе и Глейх были недовольны, что именно Акатик стала ЧР - они делали ставку на Валиеву.
На ЧР да, но только потому что Петросян опять "не шмогла". Дисквальнут Валиеву-потащат Петросян как единственную фаворитку, Акатьевой там ловить почти нечего.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAKSIMKA
Ответ Sat397
Все можно урегулировать. Детям нужно запрещать квады прыгать на соревнованиях, или ограничить их количество, до совершеннолетия.
Так ломаются на тренировках, а не на соревнованиях. Пока до взрослых дойдут, никого не останется, а кто останется, на тех без слез смотреть будет невозможно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ tim55555
Этери у семьи должна была разрешения спрашивать? ))) Просто не хотела до окончания сезона отвечать на неудобные вопросы по У и Х.
Именно у семьи. Девочки несовершеннолетние. Смейтесь дальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anita Levchenko
Ответ Sat397
Очень травмоопасный спорт, потому и правильно сделали что возрастной ценз подняли, дети не должны убиваться об лед из-за амбиций взрослых. Но нужно было до 18 лет выход во взрослые поднимать, тогда и карьеры были бы подлиннее.
А в 18 пол-руки нельзя себе отрезать? До 18 ещё докататься нужно вообще-то, то есть карьеры были бы не длиннее, а у кого-то просто не было бы никаких карьер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebilya Fezaziyeva
Здоровья Майе, очень жаль, что все так получилось 😔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrinaKin
Ответ First Second
Что вам писать, если у вас в памяти бардак? :D Не руку, а ногу, и не ей, а Акатьевой. И не неоднократно, а один раз на сборах летом.
Отлично. И это были тоже только слухи в комментах здесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ Pentrak
Она уже намекает на это, но, впрочем, я ещё летом писала, что и Акатьева вследствие своих проблем со здоровьем, уже не формат для Пальто. Там ещё и это, уже и Двоеглазова по кальке пути Акатьевой ползёт. Не знаю, может обеим повезёт и всё будет нормально, но что-то сомневаюсь.
Ну так где она новых девочек возьмёт ? Во взрослых останется одна Петросян , в юниорах Садкова на издыхании.. значит будет брать готовых спортсменок , может Гордееву у Давыдова( она вся в недокрутах , но судьи ставят через раз )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ Eva2426
Ну Майя вам не нужна, а вот за Супер Соника Рудковские бы побились
Супер Соника Федченко в мае забирает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julnita
Ответ Pentrak
Она уже намекает на это, но, впрочем, я ещё летом писала, что и Акатьева вследствие своих проблем со здоровьем, уже не формат для Пальто. Там ещё и это, уже и Двоеглазова по кальке пути Акатьевой ползёт. Не знаю, может обеим повезёт и всё будет нормально, но что-то сомневаюсь.
Уже всем видно невооруженным глазом, как пренебрежительно Тутзе относится к Акатику. Тутзе и Глейх были недовольны, что именно Акатик стала ЧР - они делали ставку на Валиеву.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tim55555
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Как семья разрешила, так и сказала, конец сезона.
Этери у семьи должна была разрешения спрашивать? ))) Просто не хотела до окончания сезона отвечать на неудобные вопросы по У и Х.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий