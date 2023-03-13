Этери Тутберидзе рассказала о тяжелой травме фигуристки Майи Хромых.

В сентябре сообщалось, что во время тренировки Хромых сильно порезала сухожилия на руке. После этого она пропустила два этапа Гран-при России.

«Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку.

Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Причем не сразу, врачи отложили ее на день, чтобы пригласить специального нейрохирурга, настолько сложная была эта травма.

Мы очень долго возвращались после всего этого – долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять ее даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошел вверх. Но она вышла, начала кататься.

Бороться и с нагрузками, и с весом одновременно нельзя – это опасно для спины. Сейчас она пока не прыгает, катается в корсете, теперь уже из-за проблемы со спиной. Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается», – рассказала заслуженный тренер России.