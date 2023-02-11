Алиса Двоеглазова пропустит первенство России среди юниоров («Р-Спорт»)

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Фигуристка Алиса Двоеглазова пропустит первенство России среди юниоров, которое пройдет в Перми с 14 по 18 февраля. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

По информации источника, Двоеглазова еще не приступила к полноценным тренировкам после повреждения колена. 

Двоеглазова тренируется в группе Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи.

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3 комментария

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Роман Волков
Желаю Алисе восстановиться к Финалу Гран-При❤️🌹
Здоровья и Удачи!✌️
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Андрей Ефименко
Лиса-Алиса)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Заголовок поправьте😉
+3
0
+3
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