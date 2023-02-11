Алиса Двоеглазова пропустит первенство России среди юниоров («Р-Спорт»)
Фигуристка Алиса Двоеглазова пропустит первенство России среди юниоров, которое пройдет в Перми с 14 по 18 февраля.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, Двоеглазова еще не приступила к полноценным тренировкам после повреждения колена.
Двоеглазова тренируется в группе Этери Тутберидзе. В текущем сезоне она победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи.
Здоровья и Удачи!✌️