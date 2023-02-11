Алиса Двоеглазова пропустит первенство России среди юниоров («Р-Спорт»)

Фигуристка Алиса Двоеглазова пропустит первенство России среди юниоров, которое пройдет в Перми с 14 по 18 февраля.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, Двоеглазова еще не приступила к полноценным тренировкам после повреждения колена.

Двоеглазова тренируется в группе . В текущем сезоне она победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи.