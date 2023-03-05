Алиев о камбэке в произвольной: «Сейчас задаюсь вопросом: «Как же научиться катать короткую программу?» Чтобы таких моментов больше не было»

Фигурист Дмитрий Алиев заявил, что смог доказать самому себе, что он «не безнадежен».

Сегодня Алиев завоевал серебро в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. После короткой программы он шел 11-м.

«Из грязи в князи. Здорово, что получилось сегодня показать такой результат, доказать самому себе, что я не безнадежен. Очень тяжелая подготовка была, было много прокатов. Где‑то я был на последнем издыхании. Меня подбодрил приезд наших друзей из Москвы. Это меня поддержало.

Я очень рад, что мне удалось поставить такую яркую точку в конце соревновательного сезона и проявить мужество. Это важно в нашем деле. Я счастлив.

Я удивлен тому, какое количество в этом сезоне зрителей, поддержки в мой адрес. Я в том сезоне только начал замечать, что у меня появилась так называемая армия поддержки, которая идет со мной. В этом сезоне я познакомился со многими ребятами, держу с ними связь. Они присылают подарки на каток. На протяжении сезона замечал позитивные комментарии в свой адрес.

Есть и те люди, которые высказывают негатив. Но я стараюсь, чтобы это ко мне не прилипало. Люди разные, я всегда смиряюсь с этой ситуацией.

На протяжении всего сезона я получал удовольствие не только от стартов, но и от самого процесса работы на льду, каких‑то новых находок. При подготовке к этому турниру я не получал удовольствия. Я получал какие‑то удары под дых, мне приходилось справляться. А так, я с удовольствием провел этот сезон.

Я не думал о результате сегодня. В глубине души была надежда, которая переросла в реальность. Камбэки такие были на первенстве России, я с 13‑го стал первым в произвольной и стал вторым или третьим. Третьим, по‑моему. Мне одного места не хватило, чтобы поехать на ЮЧМ.

У меня были вопросы: «Что это такое? Как это происходит в этом спорте?» Сейчас я задаюсь вопросом: «Как же научиться катать короткую программу?» Чтобы таких моментов больше не было.

Мне было достаточно турниров. Благодарен нашей федерации за то, что она сумела так организовать сезон. Каждый турнир был насыщенным, был сделан с идеей, организован на мировом уровне. Наша федерация переплюнула крупные турниры в плане организации. За каждый турнир были бонусы в виде денежных средств в хорошем объеме, это немаловажно.

Питерская федерация точно так же поддерживала. Низкий поклон за то, что мы можем существовать как спортсмены, чувствуя зрителя, поддержку от федерации. Спасибо, что сделали такой классный сезон», – сказал Алиев.