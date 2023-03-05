Алиев о камбэке в произвольной: «Сейчас задаюсь вопросом: «Как же научиться катать короткую программу?» Чтобы таких моментов больше не было»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев заявил, что смог доказать самому себе, что он «не безнадежен».

Сегодня Алиев завоевал серебро в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. После короткой программы он шел 11-м.

«Из грязи в князи. Здорово, что получилось сегодня показать такой результат, доказать самому себе, что я не безнадежен. Очень тяжелая подготовка была, было много прокатов. Где‑то я был на последнем издыхании. Меня подбодрил приезд наших друзей из Москвы. Это меня поддержало.

Я очень рад, что мне удалось поставить такую яркую точку в конце соревновательного сезона и проявить мужество. Это важно в нашем деле. Я счастлив.

Я удивлен тому, какое количество в этом сезоне зрителей, поддержки в мой адрес. Я в том сезоне только начал замечать, что у меня появилась так называемая армия поддержки, которая идет со мной. В этом сезоне я познакомился со многими ребятами, держу с ними связь. Они присылают подарки на каток. На протяжении сезона замечал позитивные комментарии в свой адрес.

Есть и те люди, которые высказывают негатив. Но я стараюсь, чтобы это ко мне не прилипало. Люди разные, я всегда смиряюсь с этой ситуацией.

На протяжении всего сезона я получал удовольствие не только от стартов, но и от самого процесса работы на льду, каких‑то новых находок. При подготовке к этому турниру я не получал удовольствия. Я получал какие‑то удары под дых, мне приходилось справляться. А так, я с удовольствием провел этот сезон.

Я не думал о результате сегодня. В глубине души была надежда, которая переросла в реальность. Камбэки такие были на первенстве России, я с 13‑го стал первым в произвольной и стал вторым или третьим. Третьим, по‑моему. Мне одного места не хватило, чтобы поехать на ЮЧМ.

У меня были вопросы: «Что это такое? Как это происходит в этом спорте?» Сейчас я задаюсь вопросом: «Как же научиться катать короткую программу?» Чтобы таких моментов больше не было.

Мне было достаточно турниров. Благодарен нашей федерации за то, что она сумела так организовать сезон. Каждый турнир был насыщенным, был сделан с идеей, организован на мировом уровне. Наша федерация переплюнула крупные турниры в плане организации. За каждый турнир были бонусы в виде денежных средств в хорошем объеме, это немаловажно.

Питерская федерация точно так же поддерживала. Низкий поклон за то, что мы можем существовать как спортсмены, чувствуя зрителя, поддержку от федерации. Спасибо, что сделали такой классный сезон», – сказал Алиев.

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19 комментариев

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alexloop
Ответ Большое Путешествие Рузика
Может быть, если бы короткая удалась, то не было бы такой произвольной...
как у Чена на олимпиаде в Корее, где она завалил короткую и едва не вылетел из произвольной, а потом сиганул 6 квадов т.к. терять было уже нечего и выиграл произвольную. в итоге четвертым стал.
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Ирина С
Мы все тоже очень хотим, чтобы ты научился катать короткую программу! Пожалуйста, разберись уже с этой капризной дамочкой! Хотим видеть тебя таким, как на победном чемпионате Европы! Сил, здоровья и удачи!
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Лакс
Хороший ты человек Дима потому что хорошим помогает поддержка друзей.. Возьми еще хорошие титулы - и тебе и нам будет хорошо от этого.
И чтобы чувствовал всегда поддержку друзей и фанов.
+1
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N-fox
Дима покорил. Ну наконец-то чистый прокат. Настоящий Артист. Браво, до мурашек.
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Karamazoff
Димон, в следующем году под "Кольщика" короткую, как обещал, - плохо катать неудобно будет!)
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Oleg152762
Парни, конечно, молодцы! Но вот так подумать если, кого на международный уровень можно отправить бороться за призы? И конкуренция хорошая, а стабильности нет ни у кого! Тот же Алиев - всё прекрасно, но так нельзя в короткой кататься!
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закрыт по беспределу
Вот-вот. Весьма актуальный вопрос.
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Светлана Менова
Стало окончательно ясно, что у Димы все проблемы в голове. Вот чего этот триксель не мог скрутить весь сезон?
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Большое Путешествие Рузика
Может быть, если бы короткая удалась, то не было бы такой произвольной...
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pas33pas
На К1К та же фигня была. Сестра смотрела, ждала когда я игрушку отпуляю - так изо всех мужиков запомнила только Алиева и то потому что ТАТ его сильно распекала за 3 падения.
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Anna Leonova
Дима, спасибо! 💐
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Olga Tchistyakov
А я почему-то сразу после этого шедеврального проката увидела блеск медали в его глазах,только не разобрала с каким отливом.Прямо ,как чувствовала)))
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Anneta28
Булки сжал и вперед! Не фиг расслабляться!)))
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Лиза Михайлова
Камбэк - это не по-русски! У нас тут закон о защите русского языка приняли!
По-русски это звучит так: есть такая русская забава, сперва загнать себя в яму, а потом, героически преодолевая все преграды и сметая всё на своём пути, лезть наверх!
+5
-4
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Тайга86
Все понимает, молодец. На МС никто такой роскоши не позволит конечно, поэтому и анализирует свой можно сказать полет в космос. Только когда это всё еще будет....Главное справился здесь и сейчас, собрался и достиг цели, которая после кп казалась призрачной.
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Акселек давай
Да уж!!!
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Mira Val
"Из грязи в князи" обожаю людей с самоиронией❤️
+7
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buturlinomo
Да, Дим, научись уже, пожалуйста
+7
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SvetlaNochka
"Из грязи в князи" - это бомба))
Дима, вернулся к себе прежнему и больше не уходи в туманные края - оставайся радовать зрителей, которые терпеливо ждали роскошного на ледяной сцене Дмитрия Алиева ))
+14
0
+14
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