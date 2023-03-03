Федченко о звании мастера спорта по чирлидингу: «Сначала я пошла на синхронное катание. Мне не понравилось, я подумала, чем бы заниматься?»

Теги сборная России спортивная гимнастика женское катание синхронное катание Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко рассказала, как получила звание мастера спорта по чирлидингу.

«Когда я закончила кататься, приехала в Москву и поступила здесь в институт, то сначала я пошла на синхронное катание. Но это точно не мое. Мне не понравилось, я подумала, чем бы заниматься?

У нас в универе была неплохая команда по чирлидингу. Мне стало интересно. Я там немного позанималась. Затем меня пригласила питерская команда, которая была сборной России.

Чирлидинг – это не совсем то, как его представляют – «девочки с помпонами». Чирлидинг делится на два типа: чир-данс и чир-спорт. Чир-данс – это где просто танцуют, а чир-спорт – это там, где акробатика и всякие пирамиды. Я занималась этим.

Там всегда ценят профессиональных спортсменов, потому что это физическая подготовка, тем более фигурное катание или спортивная гимнастика – это не так далеко, тоже сложнокоординационный вид спорта, базовую акробатику выучить несложно», – рассказала тренер по фигурному катанию.

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6 комментариев

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pashkka
Горшочек не вари!
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smoky eyes
Ответ Revery
У вас осталось два желания, используйте их с умом)))
😂😂😂👍
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Revery
Ответ smoky eyes
Это я виновата, прошу прощения )). После победы Алины просила вместо скандалов с АП рассказать о победительнице и ее тренере. Вот как начали, как начали … Спасибо большое, все прочитано, усвоено. Даже в избытке)
У вас осталось два желания, используйте их с умом)))
+1
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Alexander X
нас готовят к победе Горбачёвой на фгп?... спортс... всем 💩 на федорченко... а скоро будет и тошнить... слишком много о каком-то ноунейме ..
+1
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Olga.t
О Боже, спортс троллит своих подписчиков что ли?)))
Хватит, хватит уже публикаций об этом тренере! Она свою порцию славы получила с избытком, пора просто работать, молча.
+2
-2
0
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smoky eyes
Это я виновата, прошу прощения )). После победы Алины просила вместо скандалов с АП рассказать о победительнице и ее тренере. Вот как начали, как начали … Спасибо большое, все прочитано, усвоено. Даже в избытке)
+4
-1
+3
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