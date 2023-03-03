Федченко о звании мастера спорта по чирлидингу: «Сначала я пошла на синхронное катание. Мне не понравилось, я подумала, чем бы заниматься?»

Тренер Софья Федченко рассказала, как получила звание мастера спорта по чирлидингу.

«Когда я закончила кататься, приехала в Москву и поступила здесь в институт, то сначала я пошла на синхронное катание. Но это точно не мое. Мне не понравилось, я подумала, чем бы заниматься?

У нас в универе была неплохая команда по чирлидингу. Мне стало интересно. Я там немного позанималась. Затем меня пригласила питерская команда, которая была сборной России.

Чирлидинг – это не совсем то, как его представляют – «девочки с помпонами». Чирлидинг делится на два типа: чир-данс и чир-спорт. Чир-данс – это где просто танцуют, а чир-спорт – это там, где акробатика и всякие пирамиды. Я занималась этим.

Там всегда ценят профессиональных спортсменов, потому что это физическая подготовка, тем более фигурное катание или спортивная гимнастика – это не так далеко, тоже сложнокоординационный вид спорта, базовую акробатику выучить несложно», – рассказала тренер по фигурному катанию.

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