Сергей Давыдов: «У Лазарева мечта – прыгать все четверные. Сделать программу из одних квадов – почему нет?»

Тренер Сергей Давыдов рассказал, к какому контенту стремится его ученик Лев Лазарев.

Лазареву 13 лет, он является серебряным призером первенства России-2023 среди юниоров.

— У него мечта – прыгать все четверные. Он нам сказал даже: «Сейчас закончится сезон, и я буду все доучивать». И он ведь способен на это. Мы делали уже и флип, и риттбергер, и сальхов. Сложность только в том, чтобы соединить это в программе. Сейчас он приходит на тренировки со знанием того, что ему надо сделать тулуп, аксель, лутц и так далее. Четко понимает, что и сколько надо прыгнуть. Но в то же время есть у него мечта – владеть всеми четверными, и я его в этом только поддерживаю. Сделать программу из одних четверных – почему нет?

— Вы еще года два назад примерно говорили, что из Льва будет толк. Чем он вас зацепил изначально?

— А по детям же изначально все видно. По парням особенно. Их единицы – тех, которые приходят и впахивают.

— Вы про работоспособность? — Конечно. По Льву сразу было заметно, что ему очень нравится, он полностью отдается процессу. Живет этим спортом. И данные изначальные у него хорошие, было очевидно, что он будет расти – вопрос только в том, как именно.

Год за годом он улучшался, рос. Со временем возникла идея четверных. Она ведь от головы идет в первую очередь, мы не навязываем ее детям. Да, мы объясняем, что без усложнения можно проиграть, но если спортсмен сам не придет к этому, то ничего не выйдет. Лев сразу эту идею у себя в голове уложил, сказал, что будет учиться.

Для мальчиков у него феноменальная работоспособность. Плюс он очень обучаемый, внимательный, выполняет все задания. Тут правильно Аня вспомнила – ему сколько скажешь, он столько и сделает. И даже больше. Некоторым другим ребятам дашь задание – они половину сделают и уйдут. Лев же совершенно не такой, – сказал Давыдов.