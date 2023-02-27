Сергей Давыдов: «У Лазарева мечта – прыгать все четверные. Сделать программу из одних квадов – почему нет?»

Теги Сергей Давыдов сборная России мужское катание Р-Спорт Лев Лазарев Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов рассказал, к какому контенту стремится его ученик Лев Лазарев. 

Лазареву 13 лет, он является серебряным призером первенства России-2023 среди юниоров. 

— У него мечта – прыгать все четверные. Он нам сказал даже: «Сейчас закончится сезон, и я буду все доучивать». И он ведь способен на это.   Мы делали уже и флип, и риттбергер, и сальхов. Сложность только в том, чтобы соединить это в программе. Сейчас он приходит на тренировки со знанием того, что ему надо сделать тулуп, аксель, лутц и так далее. Четко понимает, что и сколько надо прыгнуть. Но в то же время есть у него мечта – владеть всеми четверными, и я его в этом только поддерживаю. Сделать программу из одних четверных – почему нет?

— Вы еще года два назад примерно говорили, что из Льва будет толк. Чем он вас зацепил изначально?

— А по детям же изначально все видно. По парням особенно. Их единицы – тех, которые приходят и впахивают.

— Вы про работоспособность?   — Конечно. По Льву сразу было заметно, что ему очень нравится, он полностью отдается процессу. Живет этим спортом. И данные изначальные у него хорошие, было очевидно, что он будет расти – вопрос только в том, как именно.

Год за годом он улучшался, рос. Со временем возникла идея четверных. Она ведь от головы идет в первую очередь, мы не навязываем ее детям. Да, мы объясняем, что без усложнения можно проиграть, но если спортсмен сам не придет к этому, то ничего не выйдет. Лев сразу эту идею у себя в голове уложил, сказал, что будет учиться.

Для мальчиков у него феноменальная работоспособность. Плюс он очень обучаемый, внимательный, выполняет все задания. Тут правильно Аня вспомнила – ему сколько скажешь, он столько и сделает. И даже больше. Некоторым другим ребятам дашь задание – они половину сделают и уйдут. Лев же совершенно не такой, – сказал Давыдов. 

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23 комментария

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FanofKamilaValieva
Ответ FanofKamilaValieva
Так и будет, пока ISU не решит, что необходим баланс, например, чтобы поднять балов для компонентов или они принят решение не оценивают риск при большом количестве оборотов и пишут нули из-за падения и т.д.
Видимо те, кто ставит минусы хотят, например в футболе - два пропущенных пенальти равны одному голу, да, это было бы скорее всего отличное обаяние и магнетизм !
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FanofKamilaValieva
Ответ Pennywise
У ИСУ есть турнир по прыжкам? И где можно посмотреть?
Именно !🤣
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FanofKamilaValieva
Ответ tanygavr
Малинин не совсем уж деревянный прыгун. Он достаточно пластичен и хореография у него есть, молод пока, но есть все данные для гармоничного катания
Как он выглядит по сравнению с Уно и т.д. Я не хочу спорить, пусть об этом думают комп. фигуристов и ISU !
Удачи !
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Ягун Ягунини
В интервью интересное сравнение Лазарева и Федотова. Давыдов считает, что Федотов более свободный на льду, шоумен, которому комфортно на публике, а Лазарева они стараются раскрепостить. Т.е. тренер видит над чем нужно работать.
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Додик Аксель
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Прям хочется скрестить все, что можно скрестить, на их спарринг с Арсением, дай Бог без травм 🙏
Да, два юных наших таланта среди ребятишек просто радуют своим мастерством и прокатами. Только и приходится переживать, чтобы не травмировались при исполнении сложных прыжков ультра-си.
+1
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Pennywise
Ответ FanofKamilaValieva
Для этого в фигурном катании есть турнир по прыжкам 😉
У ИСУ есть турнир по прыжкам? И где можно посмотреть?
+2
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tanygavr
Ответ FanofKamilaValieva
Баланса нет . Если бы был баланс, Ханю, скорее всего, все еще был бы в спорте. Но Малинин, продемонстрирует этого дисбаланса ... ИМХО
Малинин не совсем уж деревянный прыгун. Он достаточно пластичен и хореография у него есть, молод пока, но есть все данные для гармоничного катания
+1
0
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Anouck
У Лёвы фантастическая крутка. Достаточно посмотреть на его видео из зала, там где он эти четвертные делает, сразу видно - мальчик дико перспективный. Главное без травм обойтись и без Шляхтера с переходами. Потому что от добра добра не ищут
+7
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+7
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Назар Игорь
Как я и ожидал, оплевали меня с ног до головы поборники акробатики на льду, а ведь я просто высказал своë субъективное мнение, никого не оскорбив.
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Додик Аксель
Другого метода в фигурном катании не бывает в освоении квадов. Надо быть работоспособным, дисциплинированным, обучаемым и старательным. У Лёвы всё это есть и вместе с Давыдовым они стремятся к поставленной цели. Только бы судьба уберегла Лёву от тяжёлых травм. Удачи ему и ТШ !
Прям хочется скрестить все, что можно скрестить, на их спарринг с Арсением, дай Бог без травм 🙏
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Другого метода в фигурном катании не бывает в освоении квадов. Надо быть работоспособным, дисциплинированным, обучаемым и старательным. У Лёвы всё это есть и вместе с Давыдовым они стремятся к поставленной цели. Только бы судьба уберегла Лёву от тяжёлых травм. Удачи ему и ТШ !
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanofKamilaValieva
Ответ Валерий Петров
А сейчас есть баланс между тем и компонентами, примерно 50/50, и сдвигание этого баланса в любую сторону ни к чему хорошему не приведет
Баланса нет . Если бы был баланс, Ханю, скорее всего, все еще был бы в спорте. Но Малинин, продемонстрирует этого дисбаланса ... ИМХО
+3
-2
+1
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Леди Брэкнелл
Ответ FanofKamilaValieva
Важно то, что Лазарев "говорит" на льду, все остальное - бессмысленная говорильня
А может Лазареву и медали важны, откуда вы знаете? Самоделкиной тоже внушали, что у них другие задачи и в итоге она без единственной возможной серьёзной медали и у другого тренера.
+5
-1
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FanofKamilaValieva
Ответ Леди Брэкнелл
Только Лёве с Давыдовым всегда придётся уступать другому юному дарованию. И молчать конечно же.
Важно то, что Лазарев "говорит" на льду, все остальное - бессмысленная говорильня
+3
-3
0
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Olga.t
Ответ ретроградный меркурий
Это хорошо, что у Лазарева есть Федотов, а у Федотова - Лазарев. В конкуренции друг с другом они пойдут далеко вперед. Только бы не увели очередного таланта у Давыдова раньше времени.
Давыдову пора уже проявлять характер, а не молчать, когда переманивают талантливых учеников. И вообще защищать своих спортсменов.
+8
0
+8
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Валерий Петров
Ответ FanofKamilaValieva
Так и будет, пока ISU не решит, что необходим баланс, например, чтобы поднять балов для компонентов или они принят решение не оценивают риск при большом количестве оборотов и пишут нули из-за падения и т.д.
А сейчас есть баланс между тем и компонентами, примерно 50/50, и сдвигание этого баланса в любую сторону ни к чему хорошему не приведет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanofKamilaValieva
Ответ Валерий Петров
Для этого в фигурном катании есть танцы.
Для этого в фигурном катании есть турнир по прыжкам 😉
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Только Лёве с Давыдовым всегда придётся уступать другому юному дарованию. И молчать конечно же.
+4
-9
-5
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Валерий Петров
Ответ Назар Игорь
"Фигурное катание" - как это было когда-то привлекательно...... Плавно скользящие по льду красивые и стройные девушки и юноши, прекрасная музыка. Теперь это акробатика на коньках, соревнование кто выше прыгнет и сделает больше оборотов.
Для этого в фигурном катании есть танцы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanofKamilaValieva
Ответ Назар Игорь
"Фигурное катание" - как это было когда-то привлекательно...... Плавно скользящие по льду красивые и стройные девушки и юноши, прекрасная музыка. Теперь это акробатика на коньках, соревнование кто выше прыгнет и сделает больше оборотов.
Так и будет, пока ISU не решит, что необходим баланс, например, чтобы поднять балов для компонентов или они принят решение не оценивают риск при большом количестве оборотов и пишут нули из-за падения и т.д.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
Это хорошо, что у Лазарева есть Федотов, а у Федотова - Лазарев. В конкуренции друг с другом они пойдут далеко вперед. Только бы не увели очередного таланта у Давыдова раньше времени.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Богданова
Лёва очень хороший юный фигурист, с отличным скольжением и непрыжковыми. По поводу прыжков на будущее загадывать рано, очевидно, что парень вырастет, надо будет все учить заново - сейчас прыжки (бесспорно, восхищающие зрителя) поставлены на крутке, а не на силе.
Желаю успехов Льву и жду его противостояния с Арсением на питерском льду.
+11
-1
+10
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Назар Игорь
"Фигурное катание" - как это было когда-то привлекательно...... Плавно скользящие по льду красивые и стройные девушки и юноши, прекрасная музыка. Теперь это акробатика на коньках, соревнование кто выше прыгнет и сделает больше оборотов.
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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