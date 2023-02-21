Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России. Его заменит Артур Даниелян

Фигурист Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Михаил Коляда не выступит в Финале Гран-при России, его заменит как следующий запасной», – рассказал источник.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта.