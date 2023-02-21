Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России. Его заменит Артур Даниелян

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Артур Даниелян Р-Спорт Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Михаил Коляда не выступит в Финале Гран-при России, его заменит Артур Даниелян как следующий запасной», – рассказал источник. 

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта.

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40 комментариев

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floret
Миша потерял мотивацию, будет ли дальше кататься вопрос.
За Артура рада, ему надо восстанавливать соревновательную практику. С каждым разом катается всё лучше.
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Sky Smoker
Ответ Delirium
>Тутберидзе его не возьмет, она не любит т.н. "гениальных мальчиков", с которыми надо возиться. С Трусовой возились и ничего, Самсонова вон который год пытаются реанимировать. Если есть желание работать- возьмут и будут возиться, не возятся только с теми, кто сам работать не хочет.
Ну так Даник при ТШТ давно. А Трусова - прыжковый уникум, которая ещё и была нужна для комплекта (чтобы от одного штаба на ОИ ехали все девушки). А Коляда - чужой.
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Sky Smoker
Ответ AlexFed
А чего непонятно? В шоу и Мексиках лучше кормят, а на соревнованиях с одним квадом и вечными срывами далеко не уедешь.
А причём тут Мексика, если Коляда там не участвует? Плюс у него есть сальхов и плюс он восстанавливает лутц. Стоит только захотеть - можно в космос улететь. Вопрос в "захотеть".
А так да, для шоу он прекрасный, упакованный фигурист с эталонной презентацией, шикарным скольжением и прекрасными прыжками.
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Manukello
Ответ Loliloo
Может Мише вернуться к Чеботаревой...
Если только калитку на лед открывать
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Katerina Sunny
Ответ Delirium
То ли Миша заканчивает, то ли тренера меняет.
А какой смысл в смене тренера? К Мишину уходил за прыжками. Всё остальное у него было и без Мишина. Да и в шоу можно катать любые образы, не думая о прыжках.
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Akiss75
Ответ Sky Smoker
Тутберидзе его не возьмет, она не любит т.н. "гениальных мальчиков", с которыми надо возиться. Коляда слишком сложный со своими внутренними пожарами ада, хотя в последние года довольно послушный. Мб условный С.В. Дудаков и нашёл бы к нему подход. Плюс у жены Коляды в ТШМ работа, она из Питера не уедет и, соответственно, Коляда тоже вряд ли.
Ну, если жена желает успеха в карьере своему мужу, то поедет. Просто мне кажется, сам Коляда уже ничего не хочет, он очень долго запрягает...Сначала не мог от Чеботаревой уйти, теперь с Мишиным какие-то сложности и разрешаться они будут также долго. Вопрос один, оно ему в принципе надо, в 28 лет и когда нет международных стартов?
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Manukello
Ответ Katerina Sunny
Миша будет кататься в шоу, там нет соперников с квадами.
Всё так и есть
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Manukello
Ответ LSV
Жаль. Но почему-то именно так и думалось... Мише потребуются титанические усилия, чтобы вернуться в Топ-3 российских фигуристов. Хватил ли ему для этого желания и сил?
Нет, это утопия
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22somebody22
К сожалению,это было ожидаемо.
Но на Даниеляна мне тоже приятно посмотреть,у него классные программы в этом сезоне,особенно короткая запомнилась.
Михаилу эффективного лечения и возвратиться в следующем сезоне,Артуру чистых прокатов.
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Manukello
Кто б сомневался. Видать валяться по льду и бабонить надоело
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AlexFed
Ответ Sky Smoker
Блин, да в чем дело-то? Сначала новость, что Коляда не выступит на МК в Мексике, теперь это... Я понимаю, одно с другим не связано, но Мишино недавнее интервью про "я все еще хочу кататься" и параллельные снятия с турниров несколько напрягают. Надеюсь, это не разлад и расставание с ТШ Мишина, а снятие по мед. показаниям. Хотя ощущение давно складывается, что Мишин на Коляде уже крест поставил и переключился на талантливый молодняк. Тревожно.
А чего непонятно? В шоу и Мексиках лучше кормят, а на соревнованиях с одним квадом и вечными срывами далеко не уедешь.
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Delirium
Ответ Sky Smoker
Тутберидзе его не возьмет, она не любит т.н. "гениальных мальчиков", с которыми надо возиться. Коляда слишком сложный со своими внутренними пожарами ада, хотя в последние года довольно послушный. Мб условный С.В. Дудаков и нашёл бы к нему подход. Плюс у жены Коляды в ТШМ работа, она из Питера не уедет и, соответственно, Коляда тоже вряд ли.
>Тутберидзе его не возьмет, она не любит т.н. "гениальных мальчиков", с которыми надо возиться.

С Трусовой возились и ничего, Самсонова вон который год пытаются реанимировать.

Если есть желание работать- возьмут и будут возиться, не возятся только с теми, кто сам работать не хочет.
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Елена Силкина
Начались снятия, думаю, что это не последнее.
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LSV
Жаль. Но почему-то именно так и думалось...

Мише потребуются титанические усилия, чтобы вернуться в Топ-3 российских фигуристов. Хватил ли ему для этого желания и сил?
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Додик Аксель
Вроде Мишаня готовился к ФГП пропуская другие турниры, изредка выступая в шоу и вот эта новость. Всегда ждёшь его выступлений, интересных программ, но не всегда Миша радует своими решениями. Будем надеяться, что он сможет преодолеть все свои неурядицы и продолжит выступать в следующем сезоне на соревнованиях. Здоровья и удачи !
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TheWitcher
Да ясно с ним все уже 🧐 28 лет пацану…
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Delirium
То ли Миша заканчивает, то ли тренера меняет.
+4
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Still Running
Разрешите порадоваться за Артурчика. Будет здорово снова увидеть его классные программы! Ещё один шанс улучшить прокаты
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Katerina Sunny
Миша будет кататься в шоу, там нет соперников с квадами.
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Sky Smoker
Ответ Беглый*
Ни на что не намекаю, но если Коляда хочет кататься, ему нужно второе дыхание. Как рыжикам, например. Поработать и взять главную медаль в своей карьере. Очевидно, что Мишину сейчас не до него.
Тутберидзе его не возьмет, она не любит т.н. "гениальных мальчиков", с которыми надо возиться. Коляда слишком сложный со своими внутренними пожарами ада, хотя в последние года довольно послушный. Мб условный С.В. Дудаков и нашёл бы к нему подход.
Плюс у жены Коляды в ТШМ работа, она из Питера не уедет и, соответственно, Коляда тоже вряд ли.
+8
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Morveena Bum
- Михаил, можете сказать, почему вы не выступите на финале гран-при?
- Нет.
- Почему?
- Вы все переврете, и вообще я вас жуликов не люблю.
- Но все-таки, в чем дело?
- Это уже третий вопрос, вы задаете их слишком много.
- Мы задали только один вопрос.
- Я уже забыл, а что был за вопрос?..

(...)
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Sky Smoker
Ответ Vendetta4111323
Может, меняет федерацию? Ему кстати легче будет кататься без пресса ожиданий
Ему 28 лет, в этом возрасте поздновато делать рестарт карьеры... Хотя куда бы он не пошёл, я пожелаю Коляде удачи. Он алмаз. К сожалению, неограненный, так как такой роскошный талант так и не смог себя нормально омедалить. Признак успешного фигуриста - не только талант и холодная голова, но и умение бороться до десятой балла и по крупицам выгрызать победу.
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Беглый*
Ни на что не намекаю, но если Коляда хочет кататься, ему нужно второе дыхание. Как рыжикам, например. Поработать и взять главную медаль в своей карьере. Очевидно, что Мишину сейчас не до него.
+6
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Anatiana
Ответ Залина Малина
Странный вопрос от того, к кого Миша на аватарке стоит
Его аватарка является свидетельством того, что он мне отчитывается о своих планах?
Люблю Мишу больше всех, но даже по нему не фанатею
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Петрова Ольга
Жаль.. Каждый раз жду Мишу и надеюсь на его удачное выступление. И тут опять облом((
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0
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