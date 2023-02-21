Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России. Его заменит Артур Даниелян
Фигурист Михаил Коляда не выступит в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Михаил Коляда не выступит в Финале Гран-при России, его заменит Артур Даниелян как следующий запасной», – рассказал источник.
Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта.
За Артура рада, ему надо восстанавливать соревновательную практику. С каждым разом катается всё лучше.
А так да, для шоу он прекрасный, упакованный фигурист с эталонной презентацией, шикарным скольжением и прекрасными прыжками.
Но на Даниеляна мне тоже приятно посмотреть,у него классные программы в этом сезоне,особенно короткая запомнилась.
Михаилу эффективного лечения и возвратиться в следующем сезоне,Артуру чистых прокатов.
С Трусовой возились и ничего, Самсонова вон который год пытаются реанимировать.
Если есть желание работать- возьмут и будут возиться, не возятся только с теми, кто сам работать не хочет.
Мише потребуются титанические усилия, чтобы вернуться в Топ-3 российских фигуристов. Хватил ли ему для этого желания и сил?
Плюс у жены Коляды в ТШМ работа, она из Питера не уедет и, соответственно, Коляда тоже вряд ли.
- Нет.
- Почему?
- Вы все переврете, и вообще я вас жуликов не люблю.
- Но все-таки, в чем дело?
- Это уже третий вопрос, вы задаете их слишком много.
- Мы задали только один вопрос.
- Я уже забыл, а что был за вопрос?..
(...)
Люблю Мишу больше всех, но даже по нему не фанатею